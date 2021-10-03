本土持續零確診，指揮中心鬆綁口罩政策：開放空曠區域、山林海邊活動可免戴口罩

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內無新增死亡與本土案例，指揮官陳時中表示，目前疫情維持穩定，而今日也針對現行戶外戴口罩的政策進行調整，位於空曠區域時可以免戴口罩。

新增6例境外移入、無本土及死亡案例，COVID-19口服藥有計畫購買

指揮中心今日公布國內新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞（2例，案16355、案16360）、美國（案16356）、蒙古（案16357）、英國（案16358）、緬甸（案16359）入境，入境日介於今（2021）年9月19日至10月1日。

由於近期默沙東藥廠（Merck & Co）研發出全球第一款抗新冠病毒口服藥丸molnupiravir，陳時中表示，有計畫購買，不過仍在談判中。

另外，昨日疫苗共施打19萬3844劑，目前疫苗覆蓋率來到57.44％，劑次人口比則達到70.38劑／每百人。

公布口罩鬆綁政策，空曠區域免戴口罩

指揮中心今日公布戶外戴口罩規定的鬆綁政策。對此陳時中表示，外出還是需要全程配戴口罩，只是有一些例外的情形，比如在空曠區域時，可以免戴口罩。而一切都還是要遵守保持社交距離的原則。

陳時中表示，10月5日起，開放農林漁牧工作者在空曠處工作時無須戴口罩，不過還是要隨身攜帶，有人來時需要戴起來。另外，在山林（含森林遊樂區）以及海濱等空曠區域活動時，也不需要戴口罩。最後，如果地方主管機關另有規定，則依其規定辦理。不過如果上述情形有人潮聚集，或者出現無法保持社交距離的狀況，比如與他人工作、活動等，還是需要配戴口罩。

另外陳時中也表示，現行的口罩鬆綁相關規定，比如外出飲食、潛水衝浪時免戴口罩等，仍持續延續，沒有更動。

至於野溪、溫泉等地是否也能不戴口罩，陳時中表示，由於溪邊仍然有很多人，因此仍須戴口罩。

針對各方對口罩鬆綁政策的討論聲浪，陳時中表示，這次戶外的部分是針對相對極端的情況，而且防疫措施其實是多重、多層次，打疫苗、戴口罩等都是並行。

Photo Credit: 指揮中心 提供

明公布宗教活動是否解除梅花座，大學實體上課照原定指引

由於疫情趨緩，許多活動都已解除梅花座，有記者提問，是否一樣會解除宗教活動的梅花座？對此副指揮官陳宗彥表示，關於是否解除宗教活動的梅花座，明天會統一公布。

另外，多所大學明天開始實體上課，陳時中表示，目前還不會放寬實體課的人數上限，至於外籍生的防疫措施，因為外籍生已經經過檢驗與自主健康管理，因而沒有防疫問題，「跟一般同學是一樣的」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺