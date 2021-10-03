杜特蒂宣布將退出政壇，外媒研判是「以退為進」替長女參選菲律賓總統鋪路

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte ）先前宣布將角逐下屆副總統，不料昨（2）日突然急轉彎，表示將退出政壇。對此外媒推測，杜特蒂之所以宣布退出，是因為要幫女兒的總統參選鋪路。

今（3）日杜特蒂更在接受菲律賓媒體《ABS-CBN新聞網》訪談時證實外媒猜測，指出長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）會加入明（2022）年的總統選戰。

杜特蒂宣布退出政壇，放棄角逐副總統

《路透社》報導，杜特蒂2日宣布，任期屆滿後將退出政壇。不過外界推測，杜特蒂之所以這麼宣布，是為了要幫女兒薩拉的總統參選鋪路。

菲律賓憲法規定國家元首不得連任，杜特蒂在9月初曾接受執政黨提名參選下屆副總統，不過當時根據民調機構社會氣象站（SWS）的民調結果，6成受訪者認為杜特蒂角逐下屆副總統「違背憲法精神」。而2日在他的子弟兵、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）登記參選下任副總統之後，杜特蒂就表態退出政壇，並且表示「大多數菲律賓人認為我沒有資格參選副總統。」、「我要告訴菲律賓國民們，我會遵從你們的意願，退出政壇。」

另一方面，杜特蒂的長女薩拉，則一直在民調中居於領先，被視為下屆總統大選的熱門候選人。今（2021）年在杜特蒂接受執政黨提名，參選副總統時，薩拉曾表示2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬，不會跟父親同時角逐總統大選。不過在杜特蒂宣布退出政壇後，薩拉的支持者又對薩拉的參選燃起希望。

儘管已經提交申請，將再戰納卯（Davao）市市長職位，但支持者仍認為，薩拉可能在最後一刻選擇參與總統大選。2015年的時候，杜特蒂也是在11月下旬時才以「替補」方式宣布參選，並在最後抱走總統大位。加上總統大選參選人直到8日都還可以登記，但登記期限過後，11月15日前都還可以撤回或替補人選。

不過對於杜特蒂是不是真的會退出政壇，《路透社》持懷疑態度。報導中引述分析家的看法，指出杜特蒂很可能又會改變想法。另外《BBC》也指出，杜特蒂的發言人羅克（Harry Roque）表示，杜特蒂的宣布只是代表他對副總統之位沒有興趣，還不確定他是否一定會完全退出政壇。

Photo Credit: 中央社 菲律賓總統杜特蒂（左）2日陪同子弟兵克里斯多福．吳（Christopher Bong Go，右）登記參選2022副總統後，表態將退出政壇。 中央社 110年10月2日

杜特蒂證實外媒推測，指長女將參選總統

（中央社）菲律賓《ABS-CBN新聞網》報導，總統杜特蒂的女兒薩拉將加入明年的總統大選戰局，而杜特蒂子弟兵克里斯多福．吳已申請副總統參選資格，要當薩拉的副手。

薩拉目前擔任菲國第三大城納卯市長，昨天提交申請要再戰市長職位。她先前曾表態，不會投入明年全國大選。

杜特蒂的子弟兵、參議員克里斯多福．吳昨天登記參選下屆副總統，杜特蒂隨後宣布將退出政壇。但《ABS-CBN新聞網》根據杜特蒂之後與一名廣電記者的訪談，做出最新報導。

記者當時問杜特蒂：「所以已經明朗了，是薩吳配嗎？」杜特蒂回道：「是薩吳配沒錯。」

《路透社》記者針對杜特蒂說法進行求證時，薩拉的發言人說：「我知道的和地方新聞報導的一樣多。我們對此不予置評。」

克里斯多福．吳則沒有立刻回應《路透社》提出的置評請求。

杜特蒂在接受上述廣電記者訪談時，也被問到女兒何時會申請參選總統，他表示：「我真的不知道。我一點頭緒也沒有。」

被問及他是否答應讓女兒參選總統，杜特蒂答道：「啊，不是的，其實我們不談政治的，我們從不談政治。我認為這樣比較好。」

76歲的杜特蒂昨天拋出震撼彈，宣布退出政壇，外界推測這是為了要替女兒參選總統鋪路。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺