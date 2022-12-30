2022/12/30,
社會

台中豐原違建工廠火警釀4死包含廠長，2年前曾因工安意外導致員工重傷被起訴判刑

台中豐原違建工廠火警釀4死包含廠長，2年前曾因工安意外導致員工重傷被起訴判刑
photo credit:中央社

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雅速達承租這處廠房作為倉庫用，29日晚間，9人在二樓塗防滑塗料，二樓為鐵架烤漆浪板結構的建築，消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災。

台中市豐原區東洲路一處倉庫29日晚間發生火警，造成4死2傷。消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災。經查發現此處屬於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄，也沒有建築物公安申報紀錄，屬於違建，將在14日內強制拆除。另外這也並非此工廠首次發生工安意外，2年前一名員工遭壓傷，當時被以傷害罪起訴的廠長則在此次火災中喪生。

加班員工逃生不及，工廠屬違建將強制拆除

台中市政府消防局29日晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠發生火警，出動消防車26輛、人員66名前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

台中市政府消防局今天告訴《中央社》記者，經火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能，詳細起火原因仍待調查釐清。

台中市經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層樓鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，也無工廠列管、稽查紀錄。

水冷扇公司員工指出，租借這處廠房作為倉庫，存放水冷扇的風扇、支架等零件，2、3天前，邱姓廠長帶著約8、9名員工來整理廠房，昨天在2樓進行防滑塗漆作業，倖存員工指出，作業到一半，不知為何火就來了，有人逃出來，有人來不及逃出。

《中央社》報導，檢警消今天上午重回火場勘驗，找來當時進行工程的外籍移工，示範案發時焊接情況。雅速達股份有限公司承租這處廠房作為倉庫使用，公司內9名員工，近幾日都會到此整理廠房，29日晚間，9人在二樓塗防滑塗料，二樓為鐵架烤漆浪板結構的建築。公司員工指出，施作到一半，突然引發火勢，大家急於逃生。

回顧案情，消防人員昨天到場時，倉庫冒出陣陣濃煙，起火後，有5人先行逃出，其中1人燒傷嚴重送醫。消防人員依據逃出員工指稱，在廠房右前方尋找其他施工人員，未發現人影，後來在二樓左後方樓梯旁，發現4人倒臥在多台水冷扇間，緊急送醫後不治。

台中市都發局上午也派員前往現場，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄，也沒有建築物公安申報紀錄，今天已依規開立違建認定通知書並通知違建人14日內拆除。如期限內未自行拆除，將執行強制拆除。

綜合《壹蘋新聞網》《風傳媒》報導，雅速達股份有限公司於2005年由董事長詹家銘創立，公司生產大型負壓排風扇、工業變頻水冷扇，和強力送風機等專業通風降溫設備。銷售對象是工業工廠、園藝溫室、農業畜牧及各式營業場所等，具多年內、外銷經驗。

曾發生工安意外導致員工重傷，被起訴的廠長此次也喪命

這次並非該公司首次發生工安意外，雅速達邱姓廠長2020年2月4日時，要一名黃姓員工在無職前訓練、無有經驗者教育、無具體指示情況下，搬運重達1噸重的立型整形機，黃男徒手將貨物搬運至貨車升降裝置並操作上升時，立式整型機因滑動倒塌壓傷黃男，造成他第11、12胸椎骨折，合併脊髓神經損傷術後下肢踝關節無力，膀胱功能及性功能永久障礙的重傷害。

台中地院審理時，邱姓廠長否認有過失，但法官發現，黃姓員工受傷前曾詢問邱姓廠長如何搬運，邱男僅回稱將整型機等物放在貨車上，隨即進入辦公室開會，未明確具體指示以何方式搬運上貨車，也未提供或設置防止物料移動之適當設備，具有過失，邱姓廠長及詹家銘被檢察官依過失重傷害罪起訴。一審依過失重傷害罪將他判刑8月，目前案件正在二審中，但邱姓廠長卻也不幸昨日的大火中喪命。

另外《聯合報》報導，33歲張姓男子獲救後已無呼吸心跳，送中國附醫急救仍不治。張父母趕赴醫院時，發現兒子的臉已燻黑，無從辨識，當場痛哭失聲。家屬透露，張姓男子剛結婚，還有個1歲的孩子，卻發生不幸的事。

另外2名死者包括41歲賴姓男子同樣送中國附醫，也宣告不治。送慈濟醫院的29歲黃姓男子，到院時已無呼吸心跳。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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