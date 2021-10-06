【馬力歐陪你喝一杯】追尋太陽能的100種可能？微電能源王愍廸、沈時華以太陽能為平台，實現永續烏托邦願景

太陽能除了發電，或作為綠電投資項目，還有什麼可能性？在太陽能新創公司「微電能源」（RFD Micro Electricity）的專案中，太陽能可以支持偏鄉學校營運、釀製出上萬瓶支持小林村梅子小農的精釀啤酒，甚至還能發行「綠卡」，他們究竟怎麼做到的？

本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請微電能源董事長暨執行長王愍廸、業務中心副總經理沈時華（Cindy），分享微電能源如何以太陽能為平台，打造永續共好的烏托邦。

收聽管道如下：

以太陽之名創造可能性——王愍廸創辦微電能源，開啟永續合作平台

坐擁大電機系、台大經濟所碩士學歷的王愍廸，創辦微電能源之前，在新加坡從事金融業。因為2008年的一場金融海嘯，他不禁省思金融業的本質與自己能做的事，決定在2012年返回家鄉台灣，接著花了幾年的時間走遍全台各地，徒步環島重新認識這片土地，在旅途上因緣際會接觸了「一人一千瓦」社會企業，遂開啟了他對於太陽能發電領域的想像。

「我一直以來做的事情不變，就是不斷地尋找：我到底要幹嘛。」對王愍廸來說，並不是他選擇太陽能產業，而是這個產業找上他。由於非常認同「一人一千瓦」社會企業的公民電廠理念：只要每人投資一千瓦太陽光電就能平衡自用電，王愍廸決定投身太陽能產業。

「我發現太陽能產業剛好符合我過去的學經歷，同時也是潛力無窮的領域。」在投身太陽能的過程中，看見硬體與技術尚不足以支撐理念，王愍廸決定自行出來創業，透過微電能源開啟以太陽能為名的永續平台。

微電能源主要做的事情，包括太陽能電站金融交易、營運維護、電站設計與工程建置等一體化服務，同時整合區塊鏈技術，形成「電流、金流、資訊流」三位一體的太陽能金融服務平台；此外，也透過建構開放生態系的太陽能經營模式，進而擴大社會參與，實現永續經營。

簡言之，不甘於只是找一座屋頂架設太陽能板，王愍廸更想做的是藉由太陽能的多邊效益，為環境與社會帶來改變，所以他笑說：「我們並不是一個很專心的團隊。」為了讓太陽能發電的效益可以擴及多面向，微電能源積極號召多元夥伴，讓太陽能變成驅動社會正向的引擎，創造更多可能性。

10:15 樂於挑戰的王愍廸：「當大家都說為什麼要做時？我會反問Why not？」

受太陽能感召，發想各種「太陽福利」——沈時華

同樣來到節目的另一位微電能源夥伴，是現擔業務中心副總經理的沈時華（Cindy）。與王愍廸一樣，原本亦是從事金融、資產管理等工作，因為一場陪同客戶了解光電投資的會議，認識了王愍廸，並且開啟Cindy對太陽能發電領域的美好想像，並於2020年正式加入微電能源，親自實現太陽能產業的無限可能性。

「太陽能可以完成我的使命感，保留一個好的環境給下一個世代的孩子們。」對Cindy來說，太陽能不只是一種能源或獲利來源，而是實現永續的最佳途徑之一。「微電能源的團隊總是充滿熱情，因為我們看重每個專案的影響力，遠超過太陽能發電本身。」

Cindy所說的，是微電能源如何藉由太陽能發電，支持地方產業。像是在疫情期間，獨立書店的生意備受影響，微電能源與2021社會企業合作推出「祈福梅啤酒」，取名祈福是期許獨立書店的客人回流，陪伴書店走出疫情難關。「太陽能源可以賺錢，而這份收入則可以用於創造更多影響力。」每一次的專案，都像是以太陽能為核心的拼圖，串聯一個又一個有正向意義的專案。

22:25 跑去做啤酒的太陽能公司？支持獨立書店的「祈福梅啤酒」

不是移民美國，而是支持永續的信用卡——聯邦綠卡

今年9月，微電能源與聯邦銀行合作推出「聯邦綠卡」。這張綠卡主打綠色消費10%超高回饋，可用於電動汽、機車的充換電費用、共享汽機車租借、精選蔬食餐廳生機超市等，更是信用卡市場中第一張同時發行環保材質卡片與虛擬卡的信用卡，同時微電能源將太陽能收益分享給綠卡卡友，所有消費額的0.1%，將捐款給台灣環境資訊協會。

具備金融背景的Cindy，負責推動這項專案，她平常很喜歡藉由信用卡累積里程、享受回饋的消費過程，所以也想善用同樣的消費者心理，推動綠色消費。

有趣的是，在尋找合作銀行時，大多數人不解微電能源為什麼要推動這項計畫？「他們不知道這樣做對我們有什麼好處？或是否有利可圖。」王愍廸笑著補充，許多人都難以相信微電能源的初衷其實非常簡單，只是希望推動綠色消費、讓更多民眾認識並支持永續生活。

「信用卡帶動消費，而每一次的消費都反映你做出什麼選擇、想要創造什麼樣的世界。」Cindy説，透過這張綠卡，讓消費者養成綠色消費的習慣，也就能創造更多機會，讓更多人享有太陽能的好處。「太陽真的很棒！」在微電能源的團隊裡，每天最開心的事情之一就是早上起床見到高掛天空的太陽，因為那象徵源源不絕的動力與可能。

29:54 每一個人都可以輕鬆擁有的「綠卡」怎麼來的？

本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期三》系列，這是不定期在週三上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！