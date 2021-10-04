杜特蒂宣布長女薩拉將選總統，或重演2016登記結束後才「替補」參選的戲碼？

文：中央社駐馬尼拉特派員陳妍君

菲律賓總統杜特蒂10月2日宣布退出政壇，不少菲國記者一方面措手不及，又有「意料之外，情理之中」之感，預期他的長女薩拉可能重演杜特蒂2016年戲碼，最終仍將參選下屆總統。

菲律賓憲法規定國家元首不得連任。76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）9月初接受執政黨提名參選下屆副總統，但在他的親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）遞交副總統參選表格後，杜特蒂表態將在任期結束後退出政壇。

杜特蒂甚至親口表示，長女薩拉（Sara Duterte）將搭配克里斯多福．吳，競逐下屆總統大位，「（2022大選）將是薩吳配。」

杜特蒂不選副總統的表態雖來得猝不及防，但有菲國記者私下表示，言出必行本來就不是杜特蒂的作風，尤其2016年大選中，杜特蒂遲至2015年11月下旬才以「替補」方式，向選舉委員會遞交參選表格，但參選登記早在10月16日結束，「我們早該料到他會這麼做」。

2016年總統大選中，「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）祕書長迪諾（Martin Dino）在截止日前登記參選總統，但他10月底宣布退選，經政黨表決，由杜特蒂「替補」知名度不高的迪諾出馬競選。

杜特蒂上屆選舉這麼晚才登記參選，原因之一或許是菲國政壇盛傳，太早透露要角逐的職位，可能影響候選人贏面。因為一旦表態參選，將立刻成為政敵或有意角逐者攻詰目標，反而不利選情。

類似情形在前兩屆大選都曾出現。

2010年大選中，參議院前議長維亞（Manny Villar）一度領先，但最終敗給艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。2016年大選中，當時的副總統畢乃（Jejomar Binay）宣布競選初期聲勢如日中天，但隨後爆出貪汙醜聞，由最晚加入戰局的杜特蒂奪下總統寶座。

這似乎成為有意角逐總統大位者的魔咒。明年菲國總統大選登記3日進入第3天，但除了前拳王巴喬（Manny Pacquiao）在登記首日搶頭香外，其他熱門人選都尚未遞交參選表格。

Photo Credit: 中央社 菲律賓拳王巴喬（右）1日正式登記角逐2022年總 統，搭檔的副總統參選人、前馬尼拉市長艾天薩 （左）同時亮相。

9月底公布的一份最新民調顯示，下屆菲國總統人選支持度排名依序為薩拉、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）及巴喬。

直到現在，小馬可仕跟現任副總統羅貝多（Leni Robredo）都還沒表態加入總統戰局，薩拉甚至已登記參選南部大城納卯（Davao）市長。

這也是薩拉廣大支持者和菲國媒體持觀望態度，認為薩拉在8日總統參選登記截止前仍可能改變心意的原因。

菲律賓眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）6月初就言之鑿鑿表示：「根據我們的交談和聊天內容，毫無疑問，她（薩拉）2022年絕對會參選。」

薩拉本人1日也在臉書貼上支持者在大馬尼拉奎松市（Quezon）舉行彌撒和車隊遊行支持她角逐下屆總統的訊息，並對支持者表達謝意。

杜特蒂9月初接受執政黨提名後，薩拉曾說自己跟父親早有默契，2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬，因此她不會角逐明年總統大位。

如今，杜特蒂宣布不參與明年大選，甚至拉出親信擔任薩拉副手，已為薩拉掃平競選總統障礙，加上民調長期獨占鰲頭，薩拉是否會運用父親上屆選舉策略，趕在最後一刻投入總統大選，將成為菲國總統參選登記截止前的各方焦點。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為2018年9月3日，杜特蒂與長女薩拉訪問在耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範