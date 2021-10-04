歐盟2023年起收取「碳關稅」，台灣212項高耗能產品受影響，以鋼鐵製品為大宗

歐盟自今年7月提出「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），2023年開始，將針對未來出口歐盟的高耗能產品收取碳關稅，2026年全面生效。面對歐盟將推出全球首個「碳關稅」計畫，經濟部預估將有212項產品受影響，衝擊金額為新台幣245億元，以鋼鐵製品為主。

經濟部今（4）日赴立法院報告，經濟部次長曾文生表示，因應氣候變遷，全球已有135個國家宣示淨零碳排，歐盟和美國也規劃對進口產品採取碳關稅，減碳已經不是環保議題，而是經濟議題。為了讓國內產業有因應準備，避免未來在碳關稅談判上居劣勢，已指示相關部門做好盤查規劃，特別指出碳費收取是減碳的核心工具，不是要不要收，而是要怎麼用。

曾文生也提及，歐盟碳邊境調整機制管制品項有248項，當中我國有212項輸歐，總金額為245億元新台幣，將影響水泥、肥料、鋼鐵、鋁、電力五大產業，占歐盟總出口3.6%，其中以鋼鐵製品為主。

不過曾文生強調，台灣鋼鐵產品效率實際上排名還不錯，若歐盟實施碳關稅，我國鋼鐵短期內還有競爭力，中長期影響還要觀察，因為歐盟一推動就是關稅形式，受影響的產業範圍會加大。

《溫管法》上路6年，減碳成果如何？

另外因應氣候變遷，全世界都在力求減碳，環保署已提修正草案，修法改名為《氣候變遷因應法》，行政院長蘇貞昌日前指示，新推動的《氣候變遷因應法》須將「2050淨零碳排」入法，不過草案至今尚未提出。立法院今天邀請環保署說明修法進度。

台灣2015年《溫室氣體減量及管理法》（簡稱溫管法）上路後，減碳成果不彰。根據國家溫室氣體減量目標規劃顯示，第一期（2016-2020年）減碳目標較基準年2005年減少2%；第二期（2021-2025年）年要減少10%；第三期（2026-2030年）減少20%。

不過根據環保署送達立法院的書面報告指出，台灣2019年總溫室氣體排放量為287.06百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），經扣除碳匯後的淨排放量為265.62 MtCO2e，較基準年2005年約減少1.1%，各溫室氣體排放以二氧化碳95.28%為最大宗，主要來自能源燃燒排放。

立委促《溫管法》修法，10月底預告新法草案

民進黨立委洪申翰質疑，2020年要減碳2%的目標並不高，但卻沒有真正達到，是不是政策工具不足？環保署長張子敬坦言，目前《溫管法》下的政策工具確實不足，《溫管法》只著重總量管制，但台灣大型排碳源集中在少數企業，如何要在此機制中產生減碳效益，必須要再考量，因此在本次修法中考慮以碳費來推動。

洪申翰指出，今年11月英國將主辦第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），《溫管法》修法期程是否能在COP大會之前預告？張子敬承諾，10月就可以提出修正條文進行預告。

根據環保署報告，新法將授予收取碳費的機制，但具體費率、徵收方式、繳納流程等，還要留待子法訂定。張子敬表示，收取碳費目的是希望達到促進減碳的目的，不是為了收錢，未來訂定費率時會參考周邊國家狀況，像是日本一公噸就收取289日圓（約新台幣72.5元），但台灣到底要收多少，都還在討論階段。

另外，2050年淨零排放也會明確入法，而因應2050年的目標修正，從較基準年減少碳排50％到淨零碳排，所以2030年的目標要再重新檢討，環保署也承諾，新法會朝向提高2030年的減碳目標來努力。

不過立委蔣萬安詢問，今年底前溫管法修法草案能不能送進立院？張子敬表示，目前《溫管法》修法草案10月預告，接著還要經過行政院審查才能到立法院，能否年底送立院，「沒有把握」。

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核稿編輯：翁世航