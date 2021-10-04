國民黨在中央癱瘓議事、在地方仇恨罷免，不為人民只為鞏固同溫層

朱立倫剛從主席選舉慘勝的震撼中掌管黨機器，明眼人都知道「張亞中現象」不僅壞了朱參選的盤算，同時讓這個新主席驚魂未定處在弱勢狀態，為了擺脫這個被動的困境，朱立倫索性炮製威權體制「戰爭邊緣策略」的制度慣性，經由輸出危機與製造衝突的方式，達到轉移內部矛盾凝聚同溫層向心力的政治目標。

諷刺的是，這是昔日阿根廷軍政府發動福克蘭群島戰爭、北韓發展核武尋求談判籌碼、習近平近年對外施以戰狼外交對內維穩固權的手段，當下在台灣的民主體制下，朱立倫卻選擇在國會開展議事癱瘓與焦土作戰，同時透過罷免陳柏惟作為固權立威的祭旗對象。

癱瘓議事是為了回歸協商體制，而非無限上綱的反對

平心而論，在野黨在國會採取焦土作戰只是一種「手段」而非「目的」，這種杯葛抗爭是希望喚起輿論關注下，尋求朝野協商藉此達到在體制內妥協的結果，不論就爭議法條的關鍵內容，或是換取自己核心法案的排程，目的就是讓自己對選民的承諾，透過立法程序得以實現。

這個道理猶如罷工一般，因為工會與勞工在與資方協商過程中處於弱勢，造成局部損害性的停工停產乃是談判與抗爭的籌碼，目的是回到體制內爭取勞動條件的基礎，而非希望藉此癱瘓生產或是毀滅整個經濟體制，如果本末倒置甚至無限上綱，這已是革命而非談判。

遺憾的是，針對國民黨當下杯葛的所有政策議題，他們非但沒有進入協商的想法，更沒有替代性的備案或相抗計畫。說穿了，這種把手段當成目的，為反對而反對的作法，反倒暴露這個最大在野黨毫無質詢作為，以及欠缺議題設定的能力。

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最廉價的問政方式，就是把國會殿堂當成直播實境秀，用情緒性的字眼或激烈的手段突顯個人形象，同時向同溫層取暖。

罷免陳柏惟成為朱立倫的重中之重，卻因此讓顏寬恒尷尬

另一方面，朱立倫已經把罷免陳柏惟視為自己接任主席的起手式，直接讓國民黨傾全黨之力對小黨宣戰。

雖然藍營民代與名嘴宣稱這是民意的體現，或是所謂由上而下的公民運動，但旁觀者都清楚這種仇恨動員、大黨霸凌小黨的行徑根本欠缺正當性，骨子裡就是國民黨各方政治人物的政治算計，完全與陳柏惟問政或是台中鄉親的利益毫無關聯。

這場罷免，是朱立倫用來和深藍交心與修補主席選舉嫌隙的道具，更是江啟臣保全實力或圖謀再起的跳板，因為罷免案與四項公投本是江連任的主場法寶，現在則成了台中山海線紅黑派系利益活動的連結，這也讓明年尋求連任的盧秀燕不能置身事外或袖手旁觀。

角色最尷尬的人恐是顏寬恆，雖然以志工身分加入戰局，但他成為當事人更讓這場罷免淪為個人恩怨，陷入裡外不是人的困境。

唯一解套的方式，或許是表明自己絕不參與該區任何補選或選舉，但這恐怕有違顏家參戰的利益，但就算自己未來不投入補選，只要推出自己家族成員必然面臨瓜田李下的責難，但若萬一出現拉下陳柏惟，換上非顏家的參賽者或當選人，豈不人財兩失，成了最大的輸家？

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在公民社會下資訊相對公開透明，為了替罷免案推波助瀾，國民黨不斷對陳柏惟的問政內容斷章取義，甚至攻擊在選區看不見陳的身影。這種近似造謠或是負面選舉的反作用力，自然也會回到顏寬恆的問政表現上，兩者之間的比較反而突顯了派系政治與公民社會之間的差異。

民眾心中會有一把尺，看著國民黨眼中的問政品質與選民服務標準，是以顏家還是以誰為度量衡？國民黨是否想誇口，自己當下在立院的表現堪稱典範？

國民黨要拿回執政權，必要在選戰中獲得選民的青睞與支持，具體來說就是提出好的政策與候選人，猶如市場競爭中的公司拿出好產品吸引消費者目光。單靠仇恨式的罷免，或許可以挽救朱立倫當下的政治危機，重振江啟臣搖搖欲墜的政治前途，對於國民黨的發展以及台灣民主政治的內涵，卻是最糟的示範。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航