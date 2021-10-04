2021/10/04,
藝文

《接線追緝》：演技精湛蓋過劇情

《接線追緝》：演技精湛蓋過劇情
Photo Credit: Netflix

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《接線追緝》的劇情雖然麻麻，但你絕對可以從中感受到Jake Gyllenhaal精湛的演技，彌補了電影的不足。

有一類電影，我稱之為「密室講電話」電影。例如Ryan Reynolds在2010年上映的《活埋》（Buried）堪稱經典，講述主角一覺醒來發現自己身處於一個棺材般大的密室，然後跟不同人講電話，嘗試逃脫。今年更演變出科幻片《氧氣危機》（Oxygen），講述主角突然發現自己身處於一個醫療膠囊艙，然後跟人工智能系統對話，嘗試求生。而最近在Netflix上架的美國電影《接線追緝》（The Guilty）也有相似之處，只不過密室由「棺材」放大至「911報案中心」。

《接線追緝》翻拍2018年丹麥電影《厄夜追緝令》，並由《斷背山》男星Jake Gyllenhaal擔任監製和男主角。故事講述一名被停職的男警員Joe被調到911報案中心當接線生，某天接到一位懷疑被綁架的女士Emily求助，Joe透過電話對答和電腦系統追蹤她的位置，希望拯救她。《接線追緝》最獨特之處是，整齣戲都只有911報案中心這一個拍攝場景，九成九戲份圍繞男主角講電話，幾名報案中心同事出鏡的時間合共也可能只有一、兩分鐘。

這是一齣充滿張力的懸疑片，不過劇情只靠演員對白來推進，難免拍得有點沉悶。男主角的人物設定非常立體和豐富，起初觀眾不太清楚他的背景，覺得他神神秘秘甚至帶點邪氣，又懷疑他患有精神病。Jake Gyllenhaal演出這類角色非常合適，他的眼神充滿神秘感，我仍未忘記他在《頭條殺機》（Nightcrawler）最後走火入魔充滿邪氣的演出。《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）也是，他一出場，我便覺得他是奸角。

電影故事其實有少許複雜，一方面講述男主角Joe怎樣以接線生有限的權力去拯救懷疑被綁架的Emily，另一方面又要交代Joe自己的案件，單靠電話通話對白去敘述，觀眾會看得有點吃力。而過程和結局都有不少犯駁位，在此不詳細劇透。

《接線追緝》的劇情雖然麻麻，但你絕對可以從中感受到Jake Gyllenhaal精湛的演技，彌補了電影的不足。攝影方面也值得一讚，經常使用淺景深大特寫去拍攝他的臉部，每個微小的表情、眼神、小動作都表露無違。電影的懸疑感和張力，主要都是由Jake Gyllenhaal帶動，他一人個拯救了這部電影。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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