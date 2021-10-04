火燒唐人街、歧視華人移民，加州聖荷西成為全美第一個為19世紀排華歷史道歉的城市

文：吳宗宜

加州聖荷西為19世紀排華法案道歉

美國在19世紀中葉時大量引進中國契約勞工，以應對國內淘金、建鐵路及各項基礎建設的便宜勞動力需求，許多中國移工也移居都市（尤其是加州）滿足的低階勞力。

然而在19世紀後半，隨著美國內戰結束、經濟開始出現衰退後，美國各州開始發生大量排華事件，聯邦政府甚至在1882年制定了《排華法案》（Chinese Exclusion Act），完全禁止中國人移民至美國。

如今，人口超過100萬的加州聖荷西（San Jose）開了第一槍，成為全美第一個就早期歧視華人移民，向華人社區正式道歉的城市。

聖荷西市市議會在9月28日通過一項具有歷史意義的決議，就該市在排華歷史中所扮演的角色，向華人移民及其後裔道歉，決議文寫道：「聖荷西市議會就根本的不公正和歧視行為，向中國移民及其後裔道歉，尋求寬恕並致力於糾正過去政策和不當行為。就嚴重不公而作出的道歉不能抹滅過去，但承認犯下的歷史錯誤，有助解決現今美國面對的嚴重種族歧視問題。」

這份長達五頁的決議，全面記錄了從1849年開始，美國針對聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）在鐵路和果園工作的華人移民所犯下的仇恨和排擠行為。

9月29日，聖荷西市政府邀請了華裔社群領袖在聖荷西藝術博物館（San Jose Museum of Art）和棕梠圓環廣場（Circle of Palms）舉辦儀式，為百年來對華人社區的歧視行為道歉。

聖荷西市長利卡多（Sam Liccardo）表示：「34年前，聖荷西曾公開紀念了19世紀時第二市場街唐人街慘遭破壞的事件，但對於每一代人，我們都必須再次強調我們對正義的承諾，並重新懺悔這些過去的錯誤，還有我們對黑人、拉丁裔、原住民和亞裔美國人（AAPI）社群成員的所有不尊重和暴力行為。這種和解承認了我們城市過去的錯誤，並提醒我們繼續努力建設具包容性的社會，讓華裔美國人社群的成員，知道關於種族和歷史不平等的艱難對話、包括他們的祖先遭受的壓迫的和解仍會繼續，這一點很重要。」

聖荷西市議員佩拉雷茲（Raul Peralez）說：「聖荷西一直致力成為一個能夠包容和歡迎所有人的城市，意味著我們必須正視過去的錯誤。長期以來，華人社區一直是這個城市重要的組成部分，聖荷西遲來的道歉是朝社會復原的方向邁出的一步。」

聖荷西是北加州最大的城市和全美第十大城市，有超過100萬居民，曾擁有加州最大的唐人街，該市當時是在附近農場和果園工作的中國移民生活中心。在19世紀中期的淘金熱期間，華人開始大量來到加州，填補挖金礦、修建鐵路、開墾土地、種植水果、養殖鮑魚和蝦產業的勞動需求。到1870年，美國約有6萬3000名中國人，其中77％居住在加州。

華人社群在聖荷西的牧場和農場興起，到1880年，華人已佔了當地農業勞動力的三分之一。

但南北戰爭使美國經濟蕭條，引爆排華仇恨，美國人將經濟不佳的憤怒轉移到華人移民上，他們被迫離開城鎮、不能擁有私有財產、沒有與白人結婚和上公立學校的權利，他們還受到暴力對待和恐嚇，法院亦拒絕給予他們平等的保障。

1882年美國國會更是壓倒性通過《排華法案》，該法案經時任總統亞瑟（Chester Alan Arthur）簽署生效，明令禁止華人移民達10年，直到1943年才廢止；這是美國史上第一個排斥特定族裔移民的法案。

聖荷西也在《排華法案》頒布之際，發生了一起嚴重的暴力事件。1887年3月，時任聖荷西市長布雷弗爾（Charles W. Breyfogle）和市議會為興建新市府大廈，宣稱唐人街是公害，投票一致通過拆除它，以便興建新的市政府。該年5月4日，在官方尚未採取行動之前，繁榮的唐人街竟被被人縱火，當地房屋和商店付之一炬，造成1400人流離失所，《聖荷西新聞報》當日的文章則稱：「在一天的燃燒與毀滅之後，正好可以享受露天裡的新鮮空氣。」

聖荷西市長利卡多（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

聖荷西跨出里程碑，重新反思美國「民主」的意義

今日，聖荷西正式的向過去慘遭迫害、歧視的華人移民道歉，這是一個歷史的里程碑。

當地歷史學家、《唐人街》一書的作者虞容儀芳（Connie Young Yu）稱，該決議猶如交響樂般悅耳：「我想唐人街火災是第一個墊腳石，從灰燼中誕生了一個不會被驅逐的新社區，這不是結束，而是開始。我對那些堅持做對的事，並持續這樣做的人，我想對他們說，我們接受道歉、接受這個決議。作為一名因縱火而被趕出唐人街的中國工人的後裔，我感到很平靜，現在我們都屬於同一個社區的一份子，承認過去，只為一起向前邁進。」

對於這個遲了100多年的道歉，中國歷史和文化項目（Chinese Historical and Cultural Project）的聯合創始人、社區領袖黃瓊香（Gerrye Kee Wong）表示：「自1930年代以來，我和我的家人都在聖荷西長大，作為第四代華裔美國人，經歷了一些種族歧視的例子，看到聖荷西承認過去對中國公民的錯誤對待，這是一個令人欣慰的時刻。」

她也指出，來自全國第十大城市的道歉是一個教育時刻，因為這段歷史既沒有在課本上、也沒有在學校被教授過：「作為第四代華裔美國人，我對此一無所知，中國人也從未談論過。在我們今天看到的這種反亞裔仇恨的環境中，這是向前邁出的一大步，因為它不僅會引起人們對亞裔苦難的關注，以及華人社群對這個國家的貢獻的關注，希望會讓各方開始對話並瞭解，他們為什麼要道歉？是什麼導致了這個？這是我們年輕人教育的開始。」

聖荷西州立大學（San José State University）的海恩（Hien Duc Do）教授也表示，一座城市發表此種聲明，顯示人民非常關心這些事情，這種公開道歉挑戰了美國是最理想的、民主和正義的國家的觀念：「我們擁有的理想這麼高，但現實遠在此之下。因此，這迫使我們真正重新思考、重新致力於接近憲法中『我們人民』（We the People）的理想，以建立更完美的聯邦共和國。」

自COVID-19情開始以來，美國針對亞裔族群的排斥情緒也越來越嚴重，甚至不少被付諸於現實生活中的暴力行為，美國前總統川普（Donald Trump）更直稱源自武漢的COVID-19為「中國病毒」（China virus）或「功夫流感」（Kung flu），使美國人對亞裔的仇恨拉到高點。

根據「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」組織（STOP AAPI HATE）的數據指出，2020年3月19日至2021年6月30日期間，有9081起歧視事件；在所有仇恨事件中，至少有48.1％包含了對中國或亞裔移民的種族歧視言語。

為了不使仇恨擴大，近期美國許多州都開始檢視過去種族歧視所犯的錯誤，並針對亞裔社區道歉。除了聖荷西外，今年5月，加州安提阿克市（Antioch）也正式向100多年前不公正地對待華人移民道歉。當年，該市禁止華人在日落後在街上行走，華人移民只能從隧道回家。

不過聖荷西市議員佩拉雷茲表示：「如果沒有這波反亞裔暴力浪潮……讓這些故事更受大眾關注，這種情況（道歉）可能也不會發生。我希望這是朝著和解與承認這些過去的暴力行為邁出的一步，……希望我們能看到仇外心理、種族主義和排外主義是如何交織在一起的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航