今日本土+0，指揮中心宣布5日起7大鬆綁政策：餐飲內用不用隔板、KTV桌遊開放非酒精飲料

中央流行疫情指揮中心宣布今（4）日本土病例加零，隨著國內疫情趨緩，將有條件地開放許多娛樂場所，包括KTV、桌遊麻將等營業場所與餐會活動，以及進香團、國家公園等登山活動，飲內用上也不再限制隔板的使用，放寬1.5的間距。

國內今日新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，分別自印尼（3例，案16361、案16362、案16363）、貝里斯（案16364）及美國（案16365）入境，入境日介於今年9月20日至10月2日。另外今日新增1例死亡個案（案15920），為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，10月2日因其他原因死亡。

本土疫情連日加零，指揮中心也宣布，自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，但調整相關規定。自明（5）日起，鬆綁部分防疫措施：

餐飲方面

將放寬內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，但敬酒時離開位子、必須配戴口罩；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。超商的茶葉蛋、關東煮等熟食，也對外開放，不限由工作人員服務方式販售。

有條件開放KTV、桌遊、電子遊戲場所等營業場所

將開放錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV），從業人員6成以上需已施打至少一劑疫苗滿14天者，得向地方政府申請復業。

目前的飲食規定，桌遊、麻將場所開放飲食，MTV、KTV場所可以飲水與非酒精飲料，除了喝飲料的短暫時間，全程需戴口罩。電子遊戲場所則以禁止飲食為原則，未來將由指揮中心指示是否進行適度開放。

另外電子遊戲場所、資訊休閒場所必須維持一人一機，全程戴口罩，顧客玩完後要立刻消毒，間隔至少15分鐘，才能給另外顧客使用。桌遊教學時要保持社交距離，教學完要進行手部消毒，而且全程要配戴口罩。

不過歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）則仍須關閉。

進香團有條件開放，繞境活動需再等等

宗教場所及宗教集會活動方面，將開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，但繞境、遊行、徒步進香活動等仍不開放。

國家公園開放申請進入

國家公園部分，單日往返登山承載量恢復正常，山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。

Photo Credit: 指揮中心 提供

通風良好、無人潮聚集之戶外場所，能暫免佩戴口罩

指揮中心表示，農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作，以及民眾於山林（含森林遊樂區）、海濱活動者，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

指揮中心提醒，除上述例外情形外，外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持安全社交距離；營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制；集會活動人數上限亦維持原有規定。

開放公祭

殯葬設施方面，維持開放公祭，各地方殯儀館管理單位依場所空間容留人數，訂定設施人數管制總量，並按各廳室大小公告容留人數上限，室內至少以每人2.25平方公尺計算，如於室外開放空間辦理者，容留人數以每人1平方公尺計算。

室內活動取消人數限制

團體召開會議部分，同步放寬場所容留人數為室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺，也提醒團體應依「公眾集會因應指引」做好相關防疫措施。

27萬劑BNT今晨到貨，開放登記AZ第2劑、BNT第1劑接種

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第五批BNT疫苗27萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨332萬劑，分別為首批於9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑，以及本批27萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

指揮中心今日也宣布，開放第11輪AZ第1劑、BNT第1劑的接種對象，可於10月6日中午12時前，上網登記意願：

Photo Credit: 指揮中心 提供

指揮中心證實洽購默克口服藥

美國藥廠默克（Merck，又稱默沙東、MSD）揭露旗下還在實驗的口服藥可將染疫後死亡、住院的機率降低 50%，引發全球關注，不少國家已開始積極協商採購事宜，指揮官陳時中昨日也證實有採購的準備，現階段正與藥廠談判。

醫療應變組副組長羅一鈞於記者會上證實此事。表示今年5、6月看到初步臨床資料，顯示此口服藥效果不錯，指揮中心透過管道和藥廠面對面討論，研議在台灣進行第三期臨床的可行性，促成臨床試驗的開展，現在看到藥物有不錯的報告將公布，台灣樂觀其成。

羅一鈞也表示，每個藥物都有特色，如果口服藥能有效降低重症和死亡風險，比針劑來得方便與普及，讓病患可以不用住院、注射，在家中可以口服，對於未來整個照護都有很多的改變。

國內疫苗目前的涵蓋率是57.47%，劑次人口比為70.61%。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航