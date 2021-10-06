最懂賣家心的電商平台大黑馬 ，EasyStore來台駐點再創跨境網路創業潮

網路已經成為不可或缺的生活工具，對新型的創業者來說更是如此。由於所有的想法、創意、商品、服務，都能透過網路被傳播的更廣、更遠，「網路開店」成了許多人在創業之初最理想的選擇。

台灣近年的網路購物、電子商務發展相當蓬勃，網購也成為許多人消費時的第一選擇。從使用者評價的查看、各平台銷售點的比價，到最後下訂結帳，只要動動手指頭就可以一氣呵成。

根據經濟部統計，台灣零售業網路銷售額， 在2017年為新台幣2283億元，到了2019 年，已成長至2873億元，平均每年增幅為12.2%。而到了2020年，受到疫情影響，消費者購物方式由線下大量轉至線上，許多實體商家不得已結束營業，各大電商反而逆勢成長，年增16.1%，創下近10年來的新高。

大幅提升消費者黏著度的終極整合

2013年於馬來西亞成立的EasyStore，致力於協助小型創業者建立專屬品牌官網、銷售渠道的電商平台。以多樣創新的服務，幫助平台上的大小商家與消費者有更緊密的連結，並創造超過新台幣92億的銷售額。

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2021年的現在，EasyStore即將來到台灣開設辦公室，提供全方位的在地即時服務，他們的模式是什麼？和一般電商平台有什麼不同？又將為台灣的網路創業者開拓什麼樣有效、高產值的新未來呢？

首先，EasyStore可以協助台灣賣家前進東南亞市場，包括馬來西亞在內的東南亞各國，都將成為賣家的經營版圖。在「跨境電商」越來越熱的時機，東南亞的發展潛力與消費力更備受各界看好，畢竟這是一個網路人口超過四億，佔總人口將近七成的新興市場。

話說回來，擴大市場並不簡單，但是用對工具就會如虎添翼。對EasyStore來說，兼顧買家的購物體驗，與提升賣家的使用體驗同樣重要。你可能有過這個經驗，原本是臉書的團購主，在經營的訂單或品項越來越多之後，需要一個更完善的購物系統來輔助銷售，卻在搬家轉換的過程痛苦萬分，甚至失去訂單和原本穩定的客戶。

EasyStore多渠道銷售服務讓賣家們可以一方面經營原有客群，同時連結其他有潛力的平台，客製化最適合自己的模式銷售。以上述臉書團主為例，只需在EasyStore的後台開立FB直播+1功能，就可以直接收單，輕鬆完成銷售。EasyStore平行連結品牌官網、蝦皮購物、LINE、Facebook、Instagram、Facebook直播、POS系統以及批發官網等，幾乎囊括所有台灣人習慣使用的重要社群，只要上架一次，就可以串接多渠道，是賣家們鞏固原有客群、開發潛在新客群的有力工具。

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更重要的是，多渠道銷售也提升精準對接賣家與買家的可能性。賣家除了透過不同的管道銷售，拓展客群之外，也可以獲得全方位的第一手客戶訊息。在網路銷售百家爭鳴的今天，客戶的消費行為數據就是賣家最珍貴的資產，只要能以此為基準，進一步經營客戶關係，彈性調整銷售渠道的整合和面向，就有機會提高獲利和顧客黏著度，讓你的網路事業經營得更長久穩健。

說到客戶黏著度，就不得不提到網路購物的最重要的一步：付款。如果付款方式讓消費者感到麻煩或難以配合，消費者很有可能把購物車裡的所有商品刪光，前功盡棄。當產品的其他選項，例如價格、品質等都不相上下時，買家自然會選擇對自己最有利的付款取貨方式。

EasyStore提供高達40家境內境外金流服務，不管是習慣先信用卡支付再到便利商店取貨，或者是在家等物流上門後貨到付款，都不是問題，整體購物體驗相當舒適自在，且具有效率。

而對於賣家來說，EasyStore友善多元的跨境支付和物流模式，就像是創業路上的神隊友，在收款的最後一哩路上得到強而有力的應援，不僅可以降低許多客服溝通成本，也是吸引買家不斷回購的最佳利器。

EasyStore easy go，新手老闆一秒無痛開店

EasyStore體貼賣家的服務模式，還包括架站速度超級快。從賣家的角度來看，如何打造具有吸引力的網路購物環境，是賣家面對的第一線挑戰。可是開店要處理的前置作業已經很繁雜，架站很有可能會壓垮賣家最後一條理智線。

選擇在EasyStore上架，賣家只要負責創意就好，拿出精心拍攝的美照和吸睛的產品文案，EasyStore負責幫你美美呈現。風格化版型任君挑選，找到最適合品牌的版型，按下一鍵套用，網路商店立刻開張大吉。

EasyStore幫助新手賣家無痛開店的貼心之處當然不只如此。過去，各界賣家同聲讚嘆EasyStore的一大福利，就是交易免手續費。現在，EasyStore再進化，推出永久免費0元架站，以0元實現你的創業夢想。

EasyStore的開店方案，除了0元版之外，還有功能更完整的輕量、標準、商務、企業等版本，每一位賣家都可以選擇最適合的方案，呼應EasyStore的理念：「一間獨特的小店，或是響徹世界舞台的品牌，一切全憑您的選擇。」

最好用的電商平台，你準備好加入了嗎？

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創立至今不到十年的時間，EasyStore上已有超過3萬以上的商店，亮眼表現被譽為亞洲電商界的一匹大黑馬。台灣也已經有不少商家成功以EasyStore亮麗上線，以面臨世代交替的百年中藥行「廣生藥房」為例，在轉型之後廣受年輕世代歡迎，線上開店也更加符合消費者日常購物模式，穩定提高銷售率和黏著度。

圖片來源：EasyStore

除了老店轉型的案例，EasyStore也非常適合有想法、有熱情的創業者。熱愛大自然的創業者Michelle，透過EasyStore打造浪漫又有環保意識的編織品牌——Boho À La Mode，利用品牌官網建立整體形象與商品定位，以說故事的方式和消費者互動，漸漸找到和自己理念相近的客群，進而創造穩定的利潤。

今年，EasyStore即將來台設立辦公室，提供全中文的完整支援服務，也將會有專員進駐台北，為賣家提供即時服務，讓台灣的網路創業者也能更輕鬆地享受EasyStore各種直覺化、人性化的服務設計，幫助每位大小老闆，在電商的這條路上，都能健步如飛的向前邁進。

現在就上官網暸解更多：https://www.easystore.co/zh-tw/