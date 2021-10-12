利用 SurveyCake 打造線上預約表單，快速掌握預約狀況！

SurveyCake 協助你提升預約速度、減少管理成本！

疫情之下，店家的經營模式也隨之改變，為了有效控制人流，餐飲採取內用與外送並行的策略，健身房與運動中心也改採線上預約的方式。大量的預約電話、信件、私訊等開始湧入，該如何將這些預約資訊有效整合，成為自營店家最頭痛的事。

透過SurveyCake，店家可以快速地打造線上預約表單，讓你不用另外花錢建置預約系統，就可以即時統計每個時段的人數，同時留存顧客資料！接下來，我們將會向你介紹如何設計線上預約表單內容及專業功能應用，讓顧客更方便預約，店家也方便統計、節少管理成本！

線上預約表單情境應用

餐飲宅配 / 自取預約表單

為了減少人群接觸，不少店家開始推出外送或到店自取的服務。透過SurveyCake建立「宅配表單」能有效協助店家統整顧客資訊，分配外送時段與區域。同時，你也可以設計「到店自取預約表單」，不但能讓顧客自由選擇取貨時段，店家也可以掌握每個時段的人數，有效分流。

Photo Credit：SurveyCake

你可以參考下列題型與功能，快速建立「宅配 / 自取預約表單」：

基本資料題：設定「單行文字」題，讓顧客填寫姓名、email、手機等基本資訊，並開啟「文字驗證」，避免資訊填寫錯誤。

邏輯跳接題：將「宅配」與「自取」者分開，宅配者可以選擇區域與填寫詳細地址，自取者則可以選填取貨時段與分店。

選擇題：利用單選題或多選題，設定「餐點項目」、「宅配區域」、「取貨時段」。

選項數量上限：設定「宅配日期」、「自取時段」、「餐點」的選項數量上限，一旦人數超出限制，填答者即不可再選擇此選項。省去店家還要一一核對各時段人數與餐點是否足夠的麻煩。

感謝頁設定：為了鼓勵大家盡量使用外送或自取服務，可以於感謝頁面提供小菜兌換券或是折扣coupon，讓顧客可以下次來店消費使用，不但能有效再行銷，還能把線上顧客轉換為線下消費客群！

Tips：在設計選擇題時，若選項過多，也可以採用下拉式選單，讓版面不會過於雜亂。

餐飲內用預約表單

為了可以隨時掌握內用的人流狀況，不少店家會採取線上預約的制度，但電話預約容易有漏接、資訊填寫錯誤的狀況，或是遇到社群私訊預約與電話預約難以統一整合的窘境。透過「線上預約表單」記錄訂位資訊與統計人數，並自動發送預約信件，減輕服務人員的負擔。

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若不知如何設計內容，SurveyCake提供免費範本供你參考，範本內容細節均可自行修改。

藉由SurveyCake表單，輕鬆打造線上訂位系統

健身房與實體課程預約表單

健身房與實體課程都會有在同個場地同時開放多堂課程的情形，所以在預約表單中最重要的是掌握同時段的人數上限以及單堂的上課人數，為了有效統整資訊，建議在設計表單時，需要包含日期、時段、課程項目一起詢問，事後在統計時，也要特別注意此時段的總人數與單堂課程人數，是否都有在標準範圍內。

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預約表單資料統計

渠道整合

SurveyCake 提供多種曝光方式，包含網址、嵌入碼、QR code 等，你可以選擇將預約表單嵌入官網或是以 Line、社群私訊等方式發送連結與 QR code。如果是健身房或是實體課程預約，也可以將 QR code 印出，直接放在櫃檯，讓學生自由預約下一次上課的時間。

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統計圖表與明細匯出

SurveyCake 後台提供清楚的統計圖表，讓你可以隨時掌握預約與人流狀況。同時你也可以利用明細匯出將顧客的資訊保留或印出，提供當天的服務人員做確認時使用。

Photo Credit：SurveyCake 明細匯出讓你可以留存資料

Photo Credit：SurveyCake 統計餐點以便備料

另外，你也可以利用「篩選組合」，找出特定日期的外送區域或是取貨時段，方便你安排人手。

Photo Credit：SurveyCake 篩選組合快速找到指定資料

自動通知

避免遺漏預約資訊，你可以開啟「email 自動通知」。當填答者填寫完畢，會自動寄送給問卷擁有者與填寫顧客，讓雙方可以留存資訊，減少預約出錯率。

線上預約表單再行銷

若你想要更進階地運用預約資料，提升日後的用餐率與課程報名率，你可以在問卷中設定 GA 與 FB Pixel 追蹤，分析消費者的背景輪廓（包含興趣、常用裝置等），並針對受眾下廣告，規劃相對應的分眾行銷策略。

Photo Credit：SurveyCake

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更多關於 GA 與 FB Pixel 追蹤的應用，你可以參考：

問卷調查必知的 Google Analytics 追蹤碼

運用臉書像素，讓投放問卷廣告更精準

利用 SurveyCake 打造專屬預約表單

透過 SurveyCake 設計線上預約表單，不用再另外花錢購買預約系統，也能留存與統計預約狀況，減少管理成本！三秒鐘免費註冊 SurveyCake 會員，一起打造你的線上預約表單。

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna