【2021電視金鐘獎總評】女主角競爭激烈、薛仕凌奪雙金實至名歸，《全明星運動會》走出綜藝新方向

2021年第56屆電視金鐘獎頒獎典禮已經順利落幕，入圍14項的《天橋上的魔術師》包辦戲劇節目等六項大獎成為本屆金鐘大贏家，薛仕凌首度入圍就雙料獲獎，得到戲劇節目男主角獎與迷你劇集（電視電影）男配角，視后鍾欣凌更成為史上第一位得到三座女主角獎的演員，都是典禮上最風光的人物。

今年金鐘獎的參加作品1781件雖然比去年少，但能量豐沛、題材多元，質量非常高。入圍名單中，個人獎項部分每組皆堪稱是「死亡之組」， 雖然疫情持續爆發，對廣播電視產業來說是極大的挑戰，但危機就是轉機，因而將許多人才資源留在台灣，也成為台灣影視重新出發的機會。

第56屆金鐘獎雖然有網路節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》首次入圍，可惜最後都未得到獎項，除了因為入圍的數量較少，或許也可以視為目前網路資源尚無法撼動電視台這個大平台的因素。而網紅視網膜再度擔任主持人，雖然出場的時間不算多，整體流程掌控順利，表現得宜，應該也是主流開始向網路靠攏的趨勢。而本屆還有幾個特別的部份，值得關注一下。

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《天橋上的魔術師》獲得大獎毫不意外

耗資兩億台幣、改編自作家吳明益同名作品的《天橋上的魔術師》，獲得本屆金鐘戲劇節目、導演、攝影、燈光、美術設計及最具潛力新人等六座獎項原著中以虛實交錯的情節與魔幻意象引人入勝。

將文字轉譯為影像的難度極高，導演楊雅喆巧妙地保留書中構築的精髓與概念，將許多不同單元的故事元素串在一起，並維持他在作品中隱喻真實社會事件的風格，在虛構與真實間形成一種魔幻寫實、如幻似影的相交，就像魔術師與天橋之間的關係。

「魔術師的手法，只是把我腦中想像的，變成你們看到的東西。我只是影響了你們看到的世界，就像拍電影的人一樣。」

《天橋上的魔術師》細膩精緻的道具、精采優秀的特效、虛實獨特的光影、具時空穿梭感的場景，美術指導王誌成將時光的魔力實像化，攝影師陳克勤拍出商場裡的眾生相，演員表現自然帶進融入感，成就出當時年代的懷舊氛圍，也是楊雅喆從吳明益作品中提煉出屬於自己記憶裡的中華商場，獲得大獎毫不意外。

而劇中12歲的童星李奕樵也打破紀錄，成為金鐘史上最年輕的新人獎得主。

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女主角競爭激烈，薛仕凌雙獲男主男配實至名歸

本屆金鐘獎戲劇節目女主角競爭十分激烈，鍾欣凌、孫可芳、孫淑媚、蔡嘉茵、李維維各具特色，最後由鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》三度金鐘封后，她之前就以《雨後驕陽》與迷你劇集《你的孩子不是你的孩子-—貓的孩子》獲獎，而她在第一次奪視后時，領獎時「我是諧星，我會演戲」的名言更是讓人動容。

劇場出身的鍾欣凌演技無懈可擊，無論是喜劇或悲劇，各種角色都能消化自如，以前她只能飾演女主角身邊的搞笑配角，這次在《我的婆婆怎麼那麼可愛》的超齡演出，跳脫傳統婆媽角色，笑淚交織，演技發揮空間很夠。「醜胖矮也能走出一片天，讓我從恐龍演到檳榔西施，可以在舞台劇中唱跳。」

以喜劇手法呈現寫實問題的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，是齣非常難演的悲喜劇，劇情以輕鬆方式描述婆媳關係、退休養老金、保險理賠等嚴肅議題，嘗試打破過去以往的喜劇框架，以新的情境劇方式呈現讓觀眾看了會笑的內容，可惜把十集劇情拉長為四十集，有些頭重腳輕的問題，「少了一點堅持多了點妥協」。

演員都知道喜劇不好演繹，鍾欣凌能在誇張的肢體動作、豐富精準的表情與深刻到位的內心戲之間轉換純熟，如行雲流水般掌握喜怒哀樂，成為本劇的靈魂重心，「生活面節奏不拖泥帶水，情感面真摯又細膩，成功創造出角色豐富的血肉 。」

演出蘇家大兒子的Darren邱凱偉也獲得戲劇節目男配角獎，從偶像團體「浪花兄弟」出身的Darren也成功轉型為演員。

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另一位從偶像團體「大嘴巴」出身，也由歌手轉戰演員的薛仕凌更是一鳴驚人，出道15年首度入圍金鐘獎就一舉包辦男主角、男配角兩項大獎，先以《做工的人》的台客怪手司機獲得迷你劇集男配角，再以八點檔《生生世世》中壓抑陰柔的男同志成為新科視帝，在兩種截然不同、差別極大的角色間秒切換，讓人驚艷他純熟的演技。

薛仕凌在《生生世世》中飾演一位在保守年代隱瞞性傾向的同志，對於自己所愛有口難言，最後不幸罹患肝癌，終於在步入人生最後一程時將一直藏在心中的愛說出口告白。

他表演細膩真摯，以精湛演技呈現出角色的困惑及壓抑，也是史上首位以同志角色得到戲劇節目男主角獎項，2015年莊凱勛曾以《回家路上》的同志角色，榮獲第50屆金鐘獎迷你劇集男主角獎。他在《做工的人》的台語演出，也完全看不出偶像歌手的影子。

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當時這兩部戲因為檔期延遲，拍攝場景又很難喬，時常會軋在一起拍攝，有一次還在同一天內切換兩種角色，但薛仕凌變換消化自如，散發巨大能量，完全不會錯亂。其實薛仕凌已經在戲劇道路默默耕耘了10年，評審對他的評論是：「在長篇的劇集中，仍保持對於角色的熱情，忠實呈現角色樣貌及精神不流於形式，表演極為出采。」

入圍九項的《做工的人》，笑中有淚、淚中帶笑，將藍領階級生活的辛酸艱苦展露無遺，最後得到迷你劇集（電視電影）獎、迷你劇集（電視電影）導演、男主角、男配角四座獎項。第二度得到金鐘視帝的李銘順，2014年以《親愛的我愛上別人了》成為金鐘獎首位馬來西亞影帝，外型帥氣的他接地氣詮釋台灣底層工人，戴著工地帽、說著台味十足的閩南語，超催淚演技逼哭不少人，突破語言限制再次受到肯定。

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簡嫚書、《全明星運動會》大放光彩，已故男星小鬼成為遺珠

另一位表現相當突出的是氣質女星簡嫚書。

繼2010年以首部戲劇《那年，雨不停國》獲得第45屆金鐘獎最佳女主角獎提名肯定後，這次簡嫚書在第56屆金鐘獎跳脫文青框架，成功詮釋《她們創業的那些鳥事》裡可愛率真、堅強努力、擅於交際、個性有話直說、懂得展現爆乳身材優勢，勇敢追愛的林美季，抱回戲劇節目女配角獎座，也是她出道11年來首次得到金鐘獎，打破大家對她文藝戲路的想像。

已故男星小鬼（黃鴻升）猝逝後以節目《綜藝玩很大》再度入圍本屆金鐘益智及實境節目主持人獎，由於是他最後的拿獎機會，主持搭檔吳宗憲、KID（林伯昇）與粉絲都私心期望他能拿到獎座，但最後由《一字千金》的曾國城獲得。

而全台第一個大型運動實境節目《全明星運動會》更是一次拿下益智及實境節目獎與節目創新獎兩項大獎，也為台灣綜藝類型除了典（省）型（錢）的談話性節目走出新的方向。

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表演部分：脫口秀稍嫌中規中矩，歌曲展現精彩實力

金鐘獎的表演節目向來也是不可錯過的看點，今年開場「按下PAUSE鍵之後」由資深音樂創作人陳明章與樂團共同演唱，以充滿感情的嗓音唱出《下午的一齣戲》、《追追追》與《伊是咱的寶貝》揭開序幕。

中場的「這是綜藝新視代」由視網膜、吳姍儒、炎亞綸合作跨界表演脫口秀，強調綜藝是大眾不可缺少的娛樂，演出內容太過中規中矩，沒有凸顯出脫口秀的幽默精神。

壓軸的「向世界說我們的故事」由動力火車挑戰國台客三種語言歌詞，高歌獻唱《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《大債時代》、《戒指流浪記》、《返校》、《黑喵知情》、《女孩上場》、《做工的人》等十首戲劇的主題曲，超狂歌聲與精彩實力，成功駕馭周興哲、麋先生、孫盛希的原唱者演唱的歌曲，搭配畫面，歌頌今年台劇爆發的創作質量。

Photo Credit: 公視提供 曹瑞原導演

相信「消失的東西將會變回來」

今年評審團主席是史詩鉅作《斯卡羅》的曹瑞原導演，他坦言很多人都離開了台灣，「但我們都還在」，提到許多資深男女演員是本屆的遺珠，評審們會期望看到林心如、楊麗音、邱澤、陳意涵等人更多表演，也語重心長道出台灣影視產業的困境。

「世界上最厲害的魔術，就是把人的煩惱藏起來，把已經消失的東西變回來。」如同《天橋上的魔術師》的台詞，雖然台灣在許多方面都資源不足，但從每年金曲、金鐘及金馬獎三金的活動上，可以看出台灣娛樂產業的團結與向心力，相信「消失的東西將會變回來」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航