台灣投資人為何瘋高股息ETF？資深投信經理：過去5年每年人數幾乎都翻倍成長

近期以來台灣投資市場，特別風靡高股息ETF。《關鍵評論網》訪談群益證券投信資深基金經理謝明志指出，台灣投資人更喜歡穩定且長久的配息，再加上近年高股息ETF規模越來越大，也讓更多資金湧入，投資此類金融商品的「人數每年都幾乎在翻倍」。

代工廠搖身一變成AI概念股

為什麼近來台灣這麼瘋高股息ETF？謝明志解釋，市場難以預期資本利得的成長，也就是說以低買高賣的方式，賺取差價來取得利益的一種投資方式，這對許多投資人而言風險較大。

還有因為「在手之鳥理論」（Bird In the Hand Theory），當前市場更喜歡可預測的投資，這使得明確、可預期的商品獲利更為長久，深受民眾喜愛，於是高殖利率的ETF跟著水漲船高。

投資市場中，在手之鳥理論中，常有人以「一鳥在手勝過二鳥在林」描述這個投資心法。這個理論是支撐發放股利的重要邏輯，由戈登（Gordon）與林特納（Lintner）所提出，他們認為投資人天生對風險反感，獲得資本利得的不確定感大，於是轉向投資高股利的股票。

謝明志強調，目前投資有兩種模式：第一是今年大賺100%，後面再也賺不到；還是第二，每年可以領10%持續領20年。他觀察投資人會選擇穩定的後者，還有一點，投資人只要買得比別人更早，後面若有人跟進，它就會再推股價一把，成為正向循環，因此更受青睞。

他強調，「我們研究了最近5年高股息的人數跟規模，都是呈現一個倍數的成長，人數每年都幾乎在翻倍急速成長，」謝明志笑說，投信的懶人投資法，幫投資者高息個股打成一包ETF，更為方便。

過數幾個月，因為輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳帶起人工智慧（AI）風潮，讓台灣許多代工廠，搖身一變成為AI概念股，他笑說：「那個穿皮衣的男人帶動了AI產業。」不過他認為，今年的股市風潮，其實難以繼續在明年複製。

高股息商品規模，呈現倍數的成長

現代人忙碌，常常無法放太多心力在投資市場，為了求穩定，更多人開始選擇投資高股息的ETF。謝明志說：「越來越多人加入，早買的人就比較好，」雖然市面上有許多關於高股息的ETF，但是它們成分幾乎都是一樣，都是投資那幾間公司，這也讓ETF互相帶動往上。

去（2023）年以前只有11支高股息ETF，今年多了3支，這個月還會再募一支，後面又還有3支在排隊，這個風潮已經慢慢成形。謝明志認為，隨著越來越多檔，而規模也日益擴大，是一個正向循環。

至於另一個關於美債ETF的趨勢。謝明志解釋，近年台灣的「超額儲蓄」的資金，已經不往保險那邊跑了，反而流入ETF這邊。另一方面，據他估計，過去20年保險業的資產快要新台幣30兆，保險業者的資金也往短天期美元定存、美元計價的公司債移動。

目前，保險業者把一半以上甚至七成的資金，匯到海外買債券，現在留保險公司的錢已經不到新台幣一兆，改留到市場之中，「大家就會覺得台股，突然變得錢很多，」這就是一大原因。

還有一點值得注意，過去都是外資買台灣權值股（例如台積電），但受到近期美國「縮減資產負債表」影響，外資沒有買這麼多，改由內資買台灣高股息的股票，所以這幾年是以內資為首的大盤，也是高股息的績效，就比權值股要來好的原因之一。

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核稿編輯：翁世航