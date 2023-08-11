台灣投資人為何瘋高股息ETF？資深投信經理：過去5年每年人數幾乎都翻倍成長
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最近台灣投資人的標的已經改變了，現在多選擇高股息ETF，除了風險小、固定配息以外，也因為規模越來越大，股價也跟著攀升，人數每年都幾乎在翻倍。
近期以來台灣投資市場，特別風靡高股息ETF。《關鍵評論網》訪談群益證券投信資深基金經理謝明志指出，台灣投資人更喜歡穩定且長久的配息，再加上近年高股息ETF規模越來越大，也讓更多資金湧入，投資此類金融商品的「人數每年都幾乎在翻倍」。
代工廠搖身一變成AI概念股
為什麼近來台灣這麼瘋高股息ETF？謝明志解釋，市場難以預期資本利得的成長，也就是說以低買高賣的方式，賺取差價來取得利益的一種投資方式，這對許多投資人而言風險較大。
還有因為「在手之鳥理論」（Bird In the Hand Theory），當前市場更喜歡可預測的投資，這使得明確、可預期的商品獲利更為長久，深受民眾喜愛，於是高殖利率的ETF跟著水漲船高。
投資市場中，在手之鳥理論中，常有人以「一鳥在手勝過二鳥在林」描述這個投資心法。這個理論是支撐發放股利的重要邏輯，由戈登（Gordon）與林特納（Lintner）所提出，他們認為投資人天生對風險反感，獲得資本利得的不確定感大，於是轉向投資高股利的股票。
謝明志強調，目前投資有兩種模式：第一是今年大賺100%，後面再也賺不到；還是第二，每年可以領10%持續領20年。他觀察投資人會選擇穩定的後者，還有一點，投資人只要買得比別人更早，後面若有人跟進，它就會再推股價一把，成為正向循環，因此更受青睞。
他強調，「我們研究了最近5年高股息的人數跟規模，都是呈現一個倍數的成長，人數每年都幾乎在翻倍急速成長，」謝明志笑說，投信的懶人投資法，幫投資者高息個股打成一包ETF，更為方便。
過數幾個月，因為輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳帶起人工智慧（AI）風潮，讓台灣許多代工廠，搖身一變成為AI概念股，他笑說：「那個穿皮衣的男人帶動了AI產業。」不過他認為，今年的股市風潮，其實難以繼續在明年複製。
高股息商品規模，呈現倍數的成長
現代人忙碌，常常無法放太多心力在投資市場，為了求穩定，更多人開始選擇投資高股息的ETF。謝明志說：「越來越多人加入，早買的人就比較好，」雖然市面上有許多關於高股息的ETF，但是它們成分幾乎都是一樣，都是投資那幾間公司，這也讓ETF互相帶動往上。
去（2023）年以前只有11支高股息ETF，今年多了3支，這個月還會再募一支，後面又還有3支在排隊，這個風潮已經慢慢成形。謝明志認為，隨著越來越多檔，而規模也日益擴大，是一個正向循環。
至於另一個關於美債ETF的趨勢。謝明志解釋，近年台灣的「超額儲蓄」的資金，已經不往保險那邊跑了，反而流入ETF這邊。另一方面，據他估計，過去20年保險業的資產快要新台幣30兆，保險業者的資金也往短天期美元定存、美元計價的公司債移動。
目前，保險業者把一半以上甚至七成的資金，匯到海外買債券，現在留保險公司的錢已經不到新台幣一兆，改留到市場之中，「大家就會覺得台股，突然變得錢很多，」這就是一大原因。
還有一點值得注意，過去都是外資買台灣權值股（例如台積電），但受到近期美國「縮減資產負債表」影響，外資沒有買這麼多，改由內資買台灣高股息的股票，所以這幾年是以內資為首的大盤，也是高股息的績效，就比權值股要來好的原因之一。
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核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。