斯里蘭卡落入「一帶一路」債務陷阱，該向中國或印度求援？牽動地緣政治發展

斯里蘭卡（Sri Lanka）正陷入一場經濟風暴中，該國背負數十億美元的債務，國內外匯儲蓄幾乎一空；而食品、藥品和天然氣短缺，又受疫情升溫影響，當局欲解決困境尋求中國協助，卻遭反對派否定，而印度為了遏止斯里蘭卡繼續傾向中國，率先投資7億美元共同打造可倫坡海港，未來斯里蘭卡將尋求哪國協助，成為地緣政治矚目的焦點。

斯里蘭卡嚴重的外匯危機

在今（2021）年支付10億美元（新台幣28億元）的債券後，其外匯儲備僅剩下28億美元（新台幣803億元），僅為兩個月的進口存底，同時台灣8月外匯存底為5435億美元。

斯里蘭卡財政部長Basil Rajapaksa對外承認，面臨嚴重的外匯危機，明（2022）年還有15億美元（新台幣430億元）的外債即將到期。根據《彭博社》的信評指標，任何超過1.5%的國家，都將被視為無法支付的高風險國家，而斯里蘭卡的一年違約率已經高達28%。

惠譽評級（Fitch Group）指出，從現在到2026年，斯里蘭卡政府將不得不撥出290億美元（新台幣8323億元）來償還債務。面對即將到來的鉅額債務，該國反對黨強調，避免金融災難的唯一途徑是國際貨幣基金組織（IMF）的救助。

IMF出手援助斯里蘭卡並不是頭一遭，該機構分別在2009年和2015年的危機中，拯救了岌岌可危的國內經濟。但受IMF援救並非毫無條件，斯里蘭卡必須實施嚴格的財務條款。

而這些限制性條款，對於斯里蘭卡的強人總統Gotabaya Rajapaksa是一種奇恥大辱，外媒《This Week In Asia》指出，Gotabaya在2019年上台執政時，承諾將恢復國內的繁榮。

面對目前危機，斯里蘭卡前中央銀行工作人員Wijewardena 說：「奶粉、糖和食用油等必需品排起了長隊，我們才剛剛開始感受到影響，就已經身陷糧食安全置於危險之中」。

Gotabaya為了挽救國內即將倒台的經濟強調，除了國內推動政策自救外，應該求助好朋友中國，以及好鄰居印度、孟加拉。

但反對黨議員Harsha de Silva強調這樣並不能解決財政結構上的問題，亦對恢復經濟、提振投資者信心沒有任何幫助，他強調：「它們（中、印）不見得會幫助，只會將我們踢開」。

斯里蘭卡陷一帶一路的債務陷阱 印度率先斥資7億美元爭影響力

中國與印度的抉擇，斯里蘭卡企圖透過鄰國的協助，渡過這一場危機，過去斯里蘭卡接受中國的金援後，印度顯得不安。2018年斯里蘭卡發生無法償還債務危機後，將漢班托塔港（Hambantota Port）租給北京，租期為99年，這反而加劇了印度對該設施可能成為中國海軍前哨的擔憂。

早在2009年斯里蘭卡內戰結束後，中國與它的關係獲得改善，當時斯里蘭卡因涉嫌侵犯，泰米爾少數民族（Tamil）的人權而受到西方的抨擊，時任總統的Mahinda轉而求助於北京，中國並未像西方一樣在意此議題，而是以一帶一路計畫投資建設公路、鐵路和其他基礎設施。

原本新德里的「鄰里優先政策」旨在加強與斯里蘭卡等國的關係，而斯里蘭卡則以其「印度優先」的外交和安全政策作為回報。但是，這種建立在密切的政治、文化、宗教、經濟和軍事基礎上的兩國關係，隨著中國影響力的不斷擴大而逐漸消失。

身為斯里蘭卡的近鄰印度則表示擔憂。一位前印度駐該地區官員說：「我們覺得斯里蘭卡已經走到了岔路口，」該官員強調，我們（印度）無法在財政層面上與中國競爭，因此需要和各國建立關係。

《法新社》報導指出，印度為了阻止斯里蘭卡持續傾向中國，上週印度阿達尼集團（Adani Group）與其簽署協議，價值達7億美元（約新台幣195億元）的合約，將於首都可倫坡（Colombo）港口打造一座造價5億美元的全新碼頭，而這座碼頭就在中國營運的碼頭旁邊。

可倫坡港口：位於錫蘭島西南岸、瀕印度洋，是斯里蘭卡的最大城市與商業中心，同時也是西部省的行政中心，其由於其在印度洋的戰略位置，成為亞洲的重要碼頭之一。

斯里蘭卡港務局亦發布聲明表示：「這份協議是斯里蘭卡港口業史上最大的外國投資案，」其強調，阿達尼集團將與斯里蘭卡John Keells集團合夥，而斯國政府擁有的港務局也將成為小股東。

2014年，兩艘中國潛艇停泊在可倫坡國際貨櫃碼頭，引發印度關切。《中央社》報導指出，印度認為自身影響力範圍包括鄰國斯里蘭卡，此後斯里蘭卡便拒絕允許該碼頭再停泊中國潛艇。

新貨櫃碼頭長度1.4公里、深20公尺，每年可處理320萬個貨櫃。第一階段興建600公尺碼頭的計畫預計兩年內完工；碼頭營運35年後，所有權將移轉給斯里蘭卡。而未來將由誰出手幫助斯里蘭卡也牽動地緣經濟的發展。

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核稿編輯：翁世航