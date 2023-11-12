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2023/11/12,
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林書豪加盟新北國王首戰擊敗富邦勇士，與林書緯合力攻下40分，下半場獨拿16分為致勝關鍵

林書豪加盟新北國王首戰擊敗富邦勇士，與林書緯合力攻下40分，下半場獨拿16分為致勝關鍵
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「林家兄弟」林書豪、林書緯合力攻下40分，林書豪提到真的很開心也很感動，我們彼此一個眼神就知道對方要幹嘛，「等了這麼久終於可以一起同隊打球，而且又拿下這場勝利是很棒的結局。」

（中央社）PLG昨（11）日進行新球季開幕戰由勇士主場迎戰國王，儘管賽前勇士舉行頒發冠軍戒指頒發儀式，但國王反客為主靠著林書豪的21分、6助攻、7籃板帶動下，以96比89擊敗勇士。

主場作戰的台北富邦勇士，昨天開賽似乎找不到手感，首節僅拿下17分，上半場結束同樣以39比49落後新北國王。

上半場國王的林書緯表現出色，11投5中包括3記三分球拿下13分，反觀首披國王戰袍的林書豪僅6投1中拿下5分。

不過下半場兄弟互換發揮角色，林書豪拿下16分，包括終場前3分鐘擴大領先的三分彈，接著國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）搶下進攻籃板後又補進1球，擴大領先6分澆熄勇士追分氣焰。

林書豪賽後接受轉播單位訪問時說：「這是很緊張的一場比賽，尤其又是本季首場比賽肯定會很有情緒，很高興國王用防守拿下這場比賽，對手也非常有經驗，每次交手都會是很激烈的。」

林書豪並不滿意自己的表現，聽到勇士發生26次失誤後自嘲說：「我想說應該是我自己發生26次失誤吧。」林書豪說：「大家都覺得國王進攻很強，但其實我們的防守才是致勝關鍵，尤其我跟愷諺在後場不斷壓迫對手，給了對方很多壓力。」

「林家兄弟」林書豪、林書緯合力攻下40分，林書豪提到真的很開心也很感動，我們彼此一個眼神就知道對方要幹嘛，「等了這麼久終於可以一起同隊打球，而且又拿下這場勝利是很棒的結局。」

林書豪下半場攻下16分：告訴自己是個殺手

「台裔球星」林書豪今天完成加盟PLG國王首秀，儘管命中率不佳，但下半場攻下16分是球隊獲勝主因，林書豪賽後說：「我就是不斷告訴自己是個Killer（殺手）。」

林書豪在加盟台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王後的首場PLG的比賽，上半場僅6投1中拿到5分，其中2分球4投0中。

不過到了下半場林書豪變了個人，11投4中拿下16分，包括全場6罰全中。林書豪在賽後記者會說：「下半場就是不斷的付出努力，有這樣的想法後就會有更單純的動力，也不會為了數據去打球，我也知道下半場是很關鍵的時刻，所以我不斷告訴自己是個Killer（殺手）。」

林書豪今天的右肩膀上有許多拔罐的痕跡，他笑說就是一般的治療，自己已經拔過幾千次了。「可能今天要再去多拔幾次，看看能不能把2分球投進。」林書豪今天2分球全場8投0中。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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