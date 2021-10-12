如何將森林碳匯轉為碳權？「VCS認證」的申請流程五步驟

文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）

上一篇我們談到要成功把森林碳匯轉為碳權在碳交易市場中買賣，需要符合驗證機制。而碳驗證標準VCS取得先天優勢，現在已經是全球最普及的森林碳權認證方式。

台灣目前還沒有啟動碳交易，因此企業取得國際認證的碳權，在國際碳交易市場中買賣，就成為達成碳中和重要的手段之一。我們今天就以VCS標準為例，示範如何五步驟讓本地的森林取得國際認證的碳權。

其實全球有幾十個碳權認證標準，但VCS無疑已成為全球最廣泛使用的自願性碳認證標準。基本參考聯合國的CDM方法學，VCS不僅提供森林碳權的認證，還提供各種產業的碳權認證，包含再生及不可再生能源、能源分配、能源需求、加工、化學、建築、運輸、礦業生產、燃料氣體及工業廢氣排放、溶劑使用、廢棄物處理、土地利用及農林業、牲畜與肥料管理等，其中在農林業項目 [註] 包括：

新植造林、更新造林及復育 農地經營管理 促進森林管理 減少因為森林破壞產生的碳排放 避免草地與灌木林地轉換 溼地復育及保育

不管你是企業、非營利組織或個人，也不管你是買家、賣家、甚至經紀人，VCS提供一個註冊系統Verra Registry，只要五大步驟就可以快速上手：

第一步：選擇方法學

基本上聯合國的CDM方法學皆適用於VCS，可至Verra Methodologies查找你想要的方法學。你也可以申請使用自己的方法學，但新的方法學需要通過VCS的驗證，除非你的應用範圍很大，否則通常不會使用。

第二步：說明你想要認證的專案項目

申請人需開設VCS帳戶，完整說明想要認證的專案項目，包含森林所在的位置、開始日期、期間、碳排放的所有權，在VCS的公開資料庫中建檔以供追蹤。

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第三步：選擇查驗單位

申請認證企業接著要通過監測、報告與驗證機制（Monitoring, Reporting and Verification, MRV），首先必須要請查驗單位（Validation/Verification Bodies, VVBs）對提交專案項目計畫內容進行查驗。

我們熟悉的SGS、BSI、DV等公司也可以擔任查驗單位，但這些公司要進入這個機制，也要先向Verra申請，符合他們所定的資格，才能成為查驗單位。VCS也兼查驗單位角色，所以你也可以給VCS查驗。

查驗通過後，你就可以進行註冊手續。

第四步：對專案項目計畫內容進行查驗

註冊啟動後，申請人需要執行監測計畫，嚴格紀錄減排項目的各項數據，並請查驗單位進行驗證。

第五步：核發減排量，也就是發碳權給你

當項目通過後，申請人會得到可交易的碳權額度，稱為「經認證之碳單位（Verified Carbon Units, VCU）」。每一噸核發的VCU都有其編號，持有VCU的申請人就可拿去碳交易市場販售了。

申請這種國際認證很貴吧，再加上買土地的成本，要造林多少公頃、至少拿到多少碳權才划算？請拿出你的計算機，搭配下面兩張表，我算給你聽。

VCU之費用｜ 資料來源：Verified Carbon Standard, 2021

發行VCU所需費用 | 資料來源：Verified Carbon Standard, 2021

首先，VCS認證須繳納開通帳戶費500美金，這是一個保證金，未來可做為核發VCU時抵免用。再來還有專家諮詢費用375美金，驗證費用2,500美金／計畫／年，以及依照計畫年限以及是否有提交認證報告再付註冊費，每兩年另外收取維護費，發所需的費用，依照發行數量按累進費率計算。因此，如果不是規模大的案子，很容易不划算。

如何判斷多大的規模算大？一公頃大約可以種1,500顆樹，一年大概吸9~15噸，也就是說種植面積約一個台北市大小的三萬公頃，一年可得到45萬噸的碳權，對比其碳價，你就可以知道最合適企業的規模量應該是多少了。

下一篇，我們再來介紹國際上哪幾個碳交易市場最合適你把碳權拿去交易，以及大概可以賣多少錢。

註解

VCS AFOLU includes (1) Afforestation, Reforestation and Revegetation, ARR, (2) Agricultural Land Management, ALM, (3) Improved forest management, IMF, (4) Reducing emissions from deforestation and degradation, REDD, (5) Avoided Conversion of Grasslands and Shrublands, ACoGS, (6) Wetland Restoration and Conservation, WRC

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航