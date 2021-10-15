《從0到億！社畜也能財務自由》：一年只工作十小時，創造即使沒有你也能運作的「賺錢機制」

文：迫佑樹

【部分工作「外包」來減少工作量】

為了獲得能夠將「金錢自由」、「時間自由」、「精神自由」、「身體自由」全部實現的「人生攻略狀態」，就不可避免要進行事業的「外包化」、「自動化」和「分工」。

「那樣的賺錢方式，未來能夠累積至億嗎？」

我自己會開始注意到「外包」、「自動化」、「分散」的重要性，是在以工程師身分開始工作，部落格也步上一定軌道後沒有多久的時候。

當時的我，月收入大約是二百萬元日幣左右，會接受企業委託開發交友APP或是LINE的Bot，努力更新部落格來獲得程式設計學校的廣告費，額外也會更新一下減肥部落格來吸引點閱，每天工作都十分充實。

在這個時候有幸聽到年營業額約三億日幣經營者的心得。

這位老闆偶爾會受邀到我參加的網路社群中，以來賓身分進行對談企劃，我會清楚記得是因為當時覺得這個人的收入金額位數完全不一樣，內容又非常的有趣，特別是「我開補習班，每年獲利是以億為單位來計算」的內容，對當時的我來說衝擊非常大。

原本欣喜於「月收入突破一百萬元日幣！」的我，才知道「原來我還差得遠了」，儘管是透過螢幕在觀看這一段來賓對談，卻讓我感覺見識到了一個未知的新世界。

無論怎樣是很就想跟這位老闆說上話的我，利用Twitter想辦法跟這位老闆聯繫上，並且跟他取得聯絡，還約好了要直接見面。

這位老闆在見面後，了解了我的收入狀況，並問了這樣的問題：

「用這樣的賺錢方法，你能看得到自己將來獲利破億嗎？」

即使是現在重新回想當下，還是覺得那次是非常震撼的一場會面。

創造即使沒有你也能運作的「機制」

他還持續問下去：

「你之前拿到的APP開發報酬是多少？ 花了多少時間？」

「拿到一百四十五萬元日幣，花的時間⋯⋯大概是每天五小時、共六十天左右，合計差不多三百個小時吧。」

「如果是這樣的話，時薪就是五千元日幣左右了，照這樣的工作模式繼續下去，運氣夠好的話可能會獲得時薪一萬元日幣的工作，但就算如此，每個月賺二百萬日幣左右就已經是極限了吧？想要每個月賺到一千萬日幣的話，就必須要持續賺到時薪約十萬日幣，但是在現實當中，會願意付時薪十萬日幣給工程師的客戶絕對很少，因為願意更低價、有高品質工作的工程師非常多。你要知道，光靠自己動手的話，收入總有一天會到頂。」

才剛見面，連自我介紹都沒有很詳細，他就告誡我關於「外包」、「自動化」、「分散」的重要性。

「目標月營收一千萬元日幣的話，就得要創造出沒有自己也能持續運作的機制，你拚命地寫程式，更新部落格獲得了一百萬元日幣，跟沒有你但機制還是能夠運作賺到一百萬元日幣，兩者質量完全不一樣。差別就是在於一個是沒有了你就會歸零的一百萬元日幣，一個是沒有你還是能有業績並賺到的一百萬元日幣。能夠創立好機制並順利運作的話，月營收一千萬日幣、年營收一億日幣都是可以看得到的。」

一年工作十小時，其他「交給廣告及員工」就可年賺億萬

相信大家一定很好奇，「講了這麼多，這位老闆到底做什麼了不得的生意？」

實際上，真的是很厲害。

他的主要事業是經營補習班，而補習班的經營都是靠著廣告以及外包給員工，全部自動化了。

實際上為了經營補習班，他真正的工作時間一年只有大約十小時左右，儘管如此，該補習班的收益卻能超過一億日幣，換算成時薪的話，已達到了一千萬元日幣的數字。

為什麼做得到這樣的事情呢？

關於大學聯考，他做了一段相關的YouTube宣傳影片，而這段YouTube影片能夠搭配廣告，每播放一次大約要花五塊日幣，就能夠吸引閱聽者聚集，這就是YouTube的廣告機制，也就是說投入五百萬日幣的廣告費，就可以買到一百萬次的播放。

假設投入五千萬日幣的廣告費，就能夠收集到共計一千萬的閱聽者。

如果一千萬次的廣告影片被看過以後，有百分之零點零一的人對補習班感興趣，然後去參加說明會，這個時候就會有一千人來聽補習班上課說明會。

然後參加補習班上課說明會的人當中，有三成真正報名上課的話，補習班就能夠獲得三百名學生。

這樣就完成了「花五千萬日幣的廣告費，補習班獲得三百名上課學生的機制」。

他的補習班一年學費大約是一百萬日幣，也就是說，有三百名學生報名並出現三億日幣業績的架構，付完管理補習班的負責人以及在補習班打工的人事費用，再扣除教材開發費用，估算下來一年還能剩下超過一億日幣以上的收益。

一般希望到補習班上課時期集中在三至四月，依照這個趨勢投入五千萬廣告費並開始播放影片，光是這樣做，就能確定一年有超過一億日幣的利益，而這位老闆就是不斷重複使用著這個機制賺錢。

他的工作基本上只有下列兩樣而已：

確實付給員工薪水，花錢放廣告，並調整能夠有更多業績、有更多利益的機制。 一至三月請員工整理補習班學生的心得還有實際成績，並以此為內容，拍攝預計要用在YouTube廣告的影片。

「一整年的工作時間，大概只有十個小時吧。」他笑著這麼說。但是，這只是他的「客氣話」。

他光是為了「創造出一年中只需要工作十小時的運轉機制」，就絕對不可能「一整年當中只有工作十小時」。剩下的時間則全用來在學習上，像是學習的市場調查策略，或開創新的商機等等。

讓「機制」以最低勞動時間運轉，多出來的時間就能夠用來鑽研「提高附加價值的研究」，也就是達成了「能夠自由地運用時間」，同時他還使用同樣的「利用廣告以及外包來運作事業」模式，除了補習班以外，還經營著好幾樣不同的事業。可說是完美地活用了「外包」、「自動化」，獲得「金錢自由」、「時間自由」、「精神自由」、「身體自由」的成功案例。

首先從小型的委託案開始挑戰

要想一口氣接近「無拘無束的人生」，就是「外包」、「自動化」，而最快速的捷徑就是「外包」。

就像剛剛所介紹的老闆一樣，「一年只工作十小時，賺到一億日幣」的外包門檻，挑戰等級實在是太高了，所以首先在這個階段裡先來認識小件的外包委託吧。

具體來說，建議可以先從自己平常的工作內容裡，嘗試著將「無論誰來做，結果都一樣的工作」外包看看。

以我自己來說，是將部落格的洽詢回答，還有來申請程式設計線上講座學生的銀行匯款查驗等事物，交代給外包人員來開始做起。

就像我自己曾經發生過的一樣，從自由接案起家的經營者，「很容易變成什麼都自己來」。

但是只要將思考模式從「自己做」切換到「交給別人做」，做為經營者的視野也能一口氣拓展開來，增加了工作的自由度。

外包這件事一點都不困難，付了錢、誰都可以來幫忙做你的工作，如此而已。

自營業者容易身陷於「工作狂狀態」

大家聽過「工作狂」這句話吧。

在老闆或者是自營業者身上很容易發生的問題，太過沈溺於工作中，在不知不覺間就給自己製造非常大的壓力。

我自己也曾經有過深陷於工作狂狀態的時代，

忙著處理程式設計案件，更新Twitter，更新部落格，拍攝線上課程使用的影片，撰寫網誌，回答上課學生的提問……等等，曾經連續好多天都是工作超過十六個小時以上。

過著這樣的生活，讓當時二十二歲的我出現了什麼問題？就是圓形禿。

過年時回到老家，被爸媽突然發現「你禿頭了耶！」本來還以為他們在開玩笑，照了鏡子發現真的禿頭，得了圓形禿的毛病。

為了得到自由而創業，卻因為工作過度導致壓力太大，根本是本末倒置了。

所謂的經營者，應該盡量少動而以少少的工作時間產生收益，才是最恰當的想法，所以一開始不妨先從小件的委託外包做起。

書籍介紹

本文摘錄自《從0到億！社畜也能財務自由：我「23歲／沒背景／沒資歷」，用6年打敗死薪水，提早過自己想要的生活》，墨刻出版

作者：迫佑樹

譯者：林安慧

momo網路書店

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「總是找不到想做的事？」

「對於錢途感到茫茫然？」

「即便每天都在辛勤工作，還是感到不安？」

「不論怎麼努力，還是無法擺脫窮忙人生？」

「希望擁有以個人能力生存的技能」

如果你有以上煩惱，請務必閱讀本書。

本書作者是23歲屁孩一枚，沒有富爸爸，和你我一樣在小康家庭中長大，卻在一次線上遊戲網聚活動中，開始人生致富的契機！從不到千元的時薪，用六年時間成功脫貧脫魯，成為年營業額10億（台幣2.5億）的CEO，到底是怎麼辦到的？

作者親身經歷分享自己全面自由的致富之道，只要運用5大心法和10個戰略，就能達成以下四大目標：

完全不必擔心金錢（財務自由）

擁有充裕的支配時間（時間自由）

完全不必做不喜歡的事情（精神自由）

身心都很健康（身體自由）

【5大心法】

價值觀1：快速地重複投資← → 贖回，經濟將不虞匱乏

→ 只有不停的活絡資金、存款，才能快速累積財富，努力存錢只會愈變愈窮！

價值觀2：自己才是CP值最高的投資

→ 比起其它投資，把錢拿來投資自己、花錢讓自己快速成長，效益將非常驚人！

價值觀3：設立停損點的同時，仍要持續行動進擊

→ 盡量擁有多個收入來源，將內心的不安全感，控制在「趨近於零」的狀態！

價值觀4：懂得制勝之道才能戰無不勝

→ 不打沒把握的仗，經常選擇致勝率較高的一方，就能壓低風險來拓展規模！

價值觀5：比起想做的事，首先應該增加能做的事

→ 一旦可以選擇的事情多了，想做的事絕對會像沸騰的熱水一樣拚命冒出來！

【10個戰略】

戰略1：找出自己的「必要收入」

→ 釐清最低限度的必要收入，就算有一天失敗了，也能找到方法快速敗部復活！

戰略2：「0 → 1」累積工作經驗

→ 先具備「靠自己的能力賺得1塊錢」的能力，再擁有「被雇用」以外的本事！

戰略3：提高「基礎技能」

→ 學習提高基礎技能的技巧，掌握學習順序，就能懂得確立學習時間與方向！

戰略4：靠技能來賺錢

→ 先累積「實務經驗」，未來就有可能立刻創業，以無可取代的技能爭取收入！

戰略5：透過社群「發聲」

→ 時時在臉書、網路媒體等，將自己所擁有的能力、所具備的技能昭告天下！

戰略6：使用部落格或YouTube 「強勢推銷」

→ 分享「完整的思路」能增加粉絲與同好，擴大社群媒體圈，讓收益範圍更廣！

戰略7：將部分作業外包降低工作量

→ 減少親力親為的部分，創造出「即使暫時停止工作，業績也會成長」的狀態。

戰略8：把自己的工作歸零，讓公司幫你賺錢

→ 創造共享平台，確立「事業負責人」，打造自己不動還能運作的自動化機制！

戰略9：分散收入來源

→ 只仰賴單一事業，是相當危險的，避免失敗時全盤皆輸，事業領域不可重疊。

戰略10：剩餘資金做為「資產運用」

→ 懂得活用資產，當所有機制順利運轉，接下來就算是躺著也能不斷有錢進來！

【本書特色】

定位清楚 → 鎖定年輕族群，從16歲開始就要懂的致富模式

鎖定年輕族群，從16歲開始就要懂的致富模式 層次分明 → 從價值觀、攻略、建立循環機制，本書循序漸進帶你了解

從價值觀、攻略、建立循環機制，本書循序漸進帶你了解 感同身受 → 作者本身23歲，書中記錄了中學時期的迷惑與際遇、觸發思考的事件，都能讓同齡讀者更有同感。

作者本身23歲，書中記錄了中學時期的迷惑與際遇、觸發思考的事件，都能讓同齡讀者更有同感。 圖文活潑 → 不同於正經八百的商業理財書，本書同樣講致富心態，卻有輕鬆的筆觸＋有趣的圖文，內容言簡意賅，淺白文字卻有實用經驗，能反覆閱讀。

不同於正經八百的商業理財書，本書同樣講致富心態，卻有輕鬆的筆觸＋有趣的圖文，內容言簡意賅，淺白文字卻有實用經驗，能反覆閱讀。 內容新穎 → 本書5個價值觀是先破壞了大家固有的價值觀而重新打造，全然顛覆以往思維，內容觀點新穎、針針見血。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九