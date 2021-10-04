赴印尼為中企打工卻遭剝削，5名中國工人逃亡偷渡到馬來西亞卻被捕

文：方冰

就在中國民眾放十一國慶長假合家歡聚時，在中國河南有5位妻子正為她們在馬來西亞被拘留的丈夫何時能歸來而憂心如焚。

「我們家現在就屬於吃也吃不好、睡也睡不好」，其中一位妻子告訴美國之音。 「他們回不來，我們的心一直在那吊著呢，」 她說。

他們的丈夫是5名在印尼打工的中國工人，在辭職後無法拿回被公司扣押護照的情況下，試圖通過偷渡馬來西亞、在那裡獲補發護照轉道回國。但入境即被馬國警方拘留，目前面臨非法入境指控。

9月19日，馬來西亞警方發布通告，9月18日晚11點30分在Sedili Kecil的一個海灘逮捕了15名來自印尼的非法入境者，其中5人為中國人。 「進一步調查的結果還發現，居住在印尼的5名中國公民打算通過馬來西亞入境路線返回其原籍國，即中國。」 該公告說。

5名中國工人是張強、張振杰、田明鑫、郭培陽、魏朋杰。他們都大約30歲左右，家住河南，今年3月下旬，他們到印尼「一帶一路」項目的江蘇德龍鎳業公司承包商榮成公司的德龍三期工程打工。

「本身他們去的時候就是被騙過去的。」 張強的妻子王蘭說。 「中介承諾每天給人民幣500元（約新台幣2163元），工期6個月，每天工作9個小時，」王蘭說。

但等到了印尼、工作了兩個月要簽合約的時候，一切都變了。不僅生活費縮水了90%，還被告知6個月後他們將無法返回中國。

至今不知道護照究竟在哪裡

5名中國工人拒簽合約。 6月11日，他們告訴老闆決定辭職。故事到這裡，如果5名中國工人手中有自己的護照，他們應該就可以離開印尼回國。但他們不僅拿不到自己的護照，而且至今都不知道他們的護照究竟在哪裡。

「他們下完飛機以後就讓他們把護照放在（公司的）一個箱子裡邊，說需要給他們辦什麼來著，」張婭杰說，她的丈夫魏朋杰這樣告訴她。

「然後公司一號老闆（承包商榮成公司）就對他們說，需要7萬5（約新台幣32萬4503元），就讓你們回去。」王蘭說，這是張強他們決定辭職後要求回國時老闆對他們這樣說的。

「在籌錢的過程中，二號老闆（承包商泓泰公司）主動聯繫他們說，我有名額，5萬塊（約新台幣21萬6335元）就可以了，他們動心了，跟著二號老闆去了二期（工程）。然後二號老闆說，現在機票貴了，5萬塊不夠，一個人再準備兩萬吧。然後，我們的人就說，就在本地找個工作幹吧。二號老闆說，這不可能，你們的名字在我名下，沒有公司敢收你。」王蘭說。

除了6月29日印尼移民局的官員到工地為他們辦理簽證延期，因為他們拿的都是旅遊或商務類簽證，只有3個月有效期，這些中國工人再也沒有見過自己的護照。

沒有護照又想回國於是偷渡

5位工人沒有工作、沒有護照，「所以才迫使他們聽了當地蛇頭的話，偷渡到了馬來西亞，」王蘭說。

德龍公司一名前員工告訴美國之音，在拿不到自己護照的情況下，到馬來西亞中國大使館補辦護照是有成功先例的，「中國駐印尼大使館拒絕給他們補辦護照（因為大使館有公司員工的名單），然後他們就偷渡到馬來西亞，在馬來西亞那邊補辦護照，然後就補辦簽證，從馬來西亞那邊坐飛機回國了。」

這位不願透露姓名的德龍前員工說，馬來西亞那邊的確是比印尼更容易回去，「馬來西亞那邊只有兩家上規模的工廠，（印尼）這邊人太多了，為了限制人回去的話，就把標準定得非常嚴格，」

印尼是全世界紅土鎳礦儲量最高的國家。鎳礦不僅是不銹鋼的主要原料，更是新能源電動車電池製造商爭奪的資源。

2013年10月，中國國家主席習近平在印尼首次提出共建「21世紀海上絲綢之路」，之後，中印尼雙邊關係提升至全面戰略夥伴關係，投資成為雙邊經貿合作的重點。

據報導，中國有6家企業在印尼從事鎳礦開採、冶煉、軋鋼生產，其中規模最大的是青山集團和江蘇德龍鎳業有限公司。

美國之音記者在當地上班時間多次致電承包商榮成公司的法律代表，以及中國駐印尼大使館的新聞和政治辦公室，但是電話都無人接聽。

Photo Credit：Reuters/達志影像 一名在印尼蘇拉威西島鎳礦場的工人，看著卡車裝載未加工的鎳。（示意圖）

面臨罰款、監禁，甚至鞭打

目前代表5名中國工人的馬來西亞律師羅章武告訴美國之音，「根據馬來西亞移民法，假如被定罪的話會被罰款不超過一萬馬幣，或監禁不超過5年，或兩者兼施，甚至可以被鞭打不超過6次。」

羅章武律師說，他會爭取向馬來西亞警察署陳情對他們免於起訴，「因為根據我們了解，他們是在印尼護照被扣押，造成他們無證件地離開了印尼。」

不過，羅章武已經告訴5名中國工人家屬，馬來西亞移民局法庭定10月11日開庭審理他們的非法入境案。

「假如警察署還是要提控他的話，我們就要代表他們向法庭求情減刑，之後我們再安排他們申請回國證件，儘早讓他們遣返回國。」羅章武說。

張強的妻子王蘭說，週五，羅章武律師催促她們先交4000人民幣（約新台幣17306元）一個人，「交完4000後如果後期還需要他們幫忙，做檢測或買機票，買機票自費，但他提供方法，再交8000（約新台幣34613元）一個人，等於一個人是12000（約新台幣51920元）。」

5名中國工人自9月18日被拘留至今（10月1日）還未被允許與律師和家屬遠程視訊會面。

魏朋杰的妻子張婭杰說，她向律師提出跟丈夫視訊見面，律師只說去爭取，「爭取不到就只能等10月11日開庭。」

王蘭表示，她們已經向律師預付了5000元（約新台幣21633元），但連視訊見面都不能保證，「我們覺得是接著用這個律師還是怎麼辦？很無奈。」

「我們家在農村，而且家庭條件也不是特別好，如果好的話也不會跑那麼遠打工，「張婭杰說。 「這個費用我確實挺吃力的。本身我從結完婚以後就沒出來上過班，因為我身體不好，我一直在家裡，一直都是他在賺錢，而且我還有兩個兒子，老大10歲，老二兩歲半，壓力比較大，這個錢確實比較高，」張婭杰說。

「我應該是5個裡面最難的一個了，」 王蘭說。 「他們3月21日從家裡出國，5月初我媽肝昏迷，然後連著住了3個多月的院，中間我爸爸心髒病復發，也住院；我奶奶前天才出院，我是家裡獨生女，我現在有兩個女兒，大女兒8歲多，小女兒4歲多，我沒有學過護理，我是初中畢業，我自己給我奶奶扎針，我女兒問我，媽媽你怎麼哭了？我說沒關係，我是迷眼了，我不知道該怎麼辦。」王蘭說。

勞工組織：護照問題是海外工人被強迫勞動的根源

在紐約的中國勞工權益組織中國勞工觀察執行主任李強說，「沒有護照是這5個工人偷渡到馬來西亞，通過這樣危險的方式回到中國的最重要的因素之一。」

李強說，中國在海外的公司通過扣押工人護照讓工人沒有自由離開公司，「護照就是造成海外工人被強迫勞動的根源。如果護照問題不解決，實際上中國勞工在海外被強迫勞動是沒有辦法改變的。」

中國《護照法》規定，護照是中國公民證明國籍和身份的證件，「任何組織或者個人不得……非法扣押護照。」

「如果護照在個人手裡這種悲劇就不會發生了。」通過維權爭取到回國機會的德龍公司前員工陳海峰告訴美國之音。

「我只能說一句話吧，坑你的就是平時口口聲聲管你叫同胞的人，坑你最狠，」陳海峰說。 「打死我不出國了，打死我都不再出去了。」

「這次事情鬧得比較大，」 匿名的德龍公司前員工說。 「你要知道，他們可不是孟晚舟啊。」他補充。

獨立法律學者虞平說，對護照的管理和控制是兩個不同概念。控制護照「實際上是對人身安全、人身自由的一種控制。」 他認為，5位中國工人被迫偷渡遭拘留事件反映了「這些在海外做工的工人，他們並不具有人身自由。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：出國打工卻成偷渡客 5名中國工人將在馬來西亞受審

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範