《與婚姻有約》：離婚的七個代價和後果，以及離婚會發生的事情

文：史蒂芬．柯維（Dr. Stephen R. Covey）、珊德拉．柯維（Sandra M. Covey）、珍．柯維（Jane P. Covey）、約翰．柯維（Dr. John M.R. Covey）

人類的四種天資

信守承諾的重要性

人類被賦予的下一份禮物和天資就是獨立意志，而這就是第三個習慣的本質。第三個習慣是「要事第一（為伴侶保留屬於彼此的時間）」，告訴你什麼事情是最首要的。

目的和價值體系是你這輩子最重要的決定，因為這些會主宰你的所有決定。一旦做出這項重要的決定之後，關鍵就在如何好好地在生活中實行。這需要意志力和紀律，意味著你必須抵抗非常強大的力量逆流而行，而這包括剝奪你真正自我中那些極其強大的文化腳本。這些腳本讓人無法意識到自己擁有可以好好運用的獨特天資，不知道使用這些禮物可以提升自己的能力、自由、快樂、生產力，以及成為自我生命創造力的能力。因此，獨立意志是第三個習慣「要事第一（為伴侶保留屬於彼此的時間）」的本質。

人類的四個禮物

關鍵在於人類四個禮物的協同交互反應。

自我覺察：你可以跳脫出自己的生命，好好觀察它；你可以跳脫出自己的情緒，好好觀察它；你可以跳脫出自己的感受或想法，好好觀察它。

良知：讓你設想出不一樣的反應，用新的方式重新創造自己的反應。

想像力：用新的方式重新創造自我。

獨立意志：以其他三個天資為依據做出行動。

這四個獨特的人類天資，在你體內發生的協同作用是讓你成為自我生命的創造力的真正關鍵。

這也是確保你把要事放第一的關鍵。在人生中所有的關係裡，最重要的就是家庭關係。如果你研究過行將就木之人在病榻上的相關文獻，就會發現他們真正想要談論的，都是跟自己最愛的人有關的事物。在這些關係之中，最要緊的就是跟配偶之間的關係，即婚姻關係。這是應該放在第一位的關係。

這三個習慣賦予你能力，讓你為自己的生命帶來內在的協同作用與創造力，擺脫繼承而來的傾向、過往的歷史、壓迫在你身上的處境及他人的脆弱。你可以學會寬恕，你可以學會請求寬恕。

「要重建破碎的關係，我們必須先探究自己的心，發現自己的責任與過錯。」——史蒂芬．柯維

練習行使自由

我常常會問觀眾：「有多少人會彈鋼琴？」通常，大概有百分之五的人回答會，有時候是百分之十。接著我會問：「有多少人鋼琴彈得很好？」通常， 大概百分之一或二的人有肯定的回答。然後我又問：「有多少人曾經上過課， 可是又放棄的？」常常有多達三分之一、甚至半數的觀眾舉手。我說：「我跟你們一樣。」

我還記得小時候我會去老師家上鋼琴課，但是一下課就把課本隨手一丟；下個星期，我再把課本找出來，到老師家上課。最後，老師告訴我的父母：「你們給史蒂芬上鋼琴課只是浪費錢，因為他寧可玩也不練習。他唯一彈鋼琴的時間就是我們上課時，這樣他永遠不會進步。」這種行為造成的結果就是，我沒有彈鋼琴的自由。

那麼，請求寬恕的自由呢？寬恕他人的自由呢？不用他人請求寬恕就能寬恕對方的自由呢？不被冒犯的自由呢？讓這四個獨特的天資和禮物進行協同作用，以成為自我生命的創造力的自由呢？重新翻轉生命的自由呢？有很多自由比彈鋼琴更少見，但是就跟練習彈鋼琴一樣，你需要練習和持續不斷的關注， 才能隨時行使這些自由。

快樂的根源

我的手腕上戴了一條手鍊，上面寫著我們的家庭使命宣言，那是用我們家人才能理解的暗號寫成的，大意是：「我們透過服務他人服務上帝。」這背後的概念是，服務是生命真正的精髓。服務他人有時候會產生不便，有時候還會牽涉到犧牲，但這是喜樂的根本——不見得會帶來愉悅，但肯定會帶來喜樂。照顧關係、照顧家庭，就意味著把他人放在自己之前。服務他人的需求、而不在意自己的需求，學著透過他人的雙眼、而非自己的雙眼看世界，這些都屬於人們鍛鍊刺激與反應之間的空間時，可以培養出的偉大能力的一部分。

這一切代表的意思是，先停一下、再停一下，進入自己的腦海，察覺自己的習慣、想像並運用自己的良知，以便想出更好的反應。接著，你就去實行這個反應，跟彈鋼琴一樣，這是需要練習的，你要練習變得更和善、敏感、同理、融會貫通。在我看來，這就是喜樂的根本。

離婚的七個代價

我曾經替蘿莉．伏爾克（Lorie Fowlke）所著的《想要離婚？再想一想》（Thinking Divorce? Think Again）寫序。這本書很有趣，因為她本身是一名離婚律師，大部分的時間都在處理婚姻與家庭議題。她同意，有時候我們或許真的需要認真思考離婚這個選項，但她也希望人們再多想一想，把離婚視為最後手段。她希望人們轉換自己的焦點，運用相同的精力、謀略、思維、創意、努力來維繫婚姻。她談到了離婚的七個代價和後果，以及離婚會發生的事情。

耗盡資產：離婚會花很多錢，雙方會爭奪資產的控制權，同時你還是有帳單要繳，你也必須找個好律師，過程中也有很多費用要花。 展開新的「半」人生：離婚會讓你的生活形態變得不同。一個家庭不可能分成兩個家庭後，收入還能一樣。子女現在變成有兩個家。銀行也不在乎你有沒有離婚，債務還是得還。 痛苦傷害：離婚會帶來情感災難，現在沒有，之後也會。你會經歷真正離婚之前的各種痛苦、離婚過程的痛苦、無法參與的節慶與活動所造成的各種痛苦。最後，療癒的過程也有可能充滿痛苦。 生產力受影響：離婚會影響你找工作，影響你的每一個層面，讓你喪失專注力，進而減少生產力。身為父母的你們，都需要工作。 愧疚感：你會問：「這是我的錯嗎？」離婚為你的孩子帶來創傷，你則會因為自己讓他們痛苦、失去純真而感到愧疚。子女的態度會反映父母的態度， 而絕大多數的離婚都會牽扯到衝突。 自由的迷思：離婚讓你的生活變得複雜。離婚並不容易讓你的配偶就此消失在自己的生活中，畢竟子女永遠都跟你和你的配偶有所連結。想帶著包袱談戀愛也不容易。 父母都上哪兒去了？ ：離婚會傷害我們的社會；未解的衝突會惡性循環給下一代。處於危機之中的父母沒有辦法付出，只想到自己的決定會摧毀與你相關的社群。

伏爾克也引用自身經驗，提出一個又一個的實際案例來佐證這七個離婚所會帶來的代價。以下引自那本書的內容：

研究證實，離婚可以讓婚姻不幸福的人變快樂的觀念是一種迷思。根據芝加哥大學所做的研究，婚姻不幸福的人在離婚五年後，跟那些同樣婚姻不幸福，但繼續跟伴侶在一起的人相比，並沒有更快樂。美國價值觀研究所進行的研究顯示，原本婚姻不幸福但繼續在一起的人中，有三分之二表示，他們的婚姻在五年後變幸福了。 事實上，原本將自己的婚姻評為非常不幸福的那些人，有百分之八十在五年後說自己的婚姻很幸福。這份研究最驚人的數據是，如果一對夫妻不幸福，繼續在一起五年後變幸福的機率為百分之六十四，選擇離婚再嫁娶的人，五年後變幸福的機率僅百分之十九。

伏爾克最後做了一個結論：

把傷害加諸在子女、家庭和社群上，等到世代進入尾聲之際，這一切還會值得嗎？假如你的答案還是肯定的，你或許是真的應該尋求離婚的少數人之一。但是假如你還有所質疑、猶豫，假如你覺得離婚可能造成災難動盪，不一定會帶給你自己渴望的喜悅、寧靜或讓你鬆了口氣，請再想一想。

書籍介紹

本文摘錄自《與婚姻有約：成功學大師史蒂芬・柯維寫給所有人的7大高效溝通法則》，臺灣商務出版

作者：史蒂芬．柯維（Dr. Stephen R. Covey）、珊德拉．柯維（Sandra M. Covey）、珍．柯維（Jane P. Covey）、約翰．柯維（Dr. John M.R. Covey）

譯者：羅亞琪

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全球發行超過四千萬冊、出版史上最暢銷書之一《與成功有約》作者史蒂芬．柯維

有聲作品首度授權繁體中文版！全球已授權21種語言

「無論將來身為醫生、律師或商業領袖的責任有多重要，你跟配偶、子女、朋友間的人際連結，會是你一生中最重要的投資！」——美國前第一夫人芭芭拉.布希（Barbara Bush）

你有多久沒跟伴侶溝通？

你有多久沒跟自己對話？

「想要為你的人生帶來小的改變，就改變行為；想要做出重大的突破，就改變視角。」

史蒂芬．柯維和妻子珊德拉，以及弟弟約翰、弟媳珍，提供他們數十年來的經驗和想法，引導讀者將七個習慣落實在伴侶關係與家庭中，學習從「我」轉變為「我們」。

他們更為讀者建構了一個「強大又圓滿的飛行計畫」，藉由實際的方法與練習，讓伴侶們能更有效地解決問題，為自己與家人帶來最大的快樂與成長。

「今天你即使只實行七個習慣當中的一個，也能馬上看見成果。但，這是一輩子的冒險，一輩子的承諾。」

你將在七個習慣中學到：

主動積極（冷靜思考再選擇下一步）：你在婚姻中遇過什麼狀況，非常在意，但無法控制，放下抱怨、指責，試試用暫停、思考、選擇來處理。

以終為始（找到婚姻的目標與價值）：你們的婚姻除了「我願意」之外，更需要實際的使命宣言，共同擁有一個願景，以及你們的婚姻價值。

要事第一（為伴侶保留屬於彼此的時間）：放下工作、孩子，為倆人的獨處時光挪點時間出來。當兩人建立起自己的儀式，則可延伸至家庭，成為傳統。

雙贏思維（傾聽、尊重並雙向溝通）：你們的情感帳戶裡有什麼？是常存款或常提款？這代表伴侶關係的品質和信任、包容。情感存款越多，越會為自己和家人帶來最大的快樂。

知彼解己（同理傾聽理解後再表達想法）：你和伴侶都擁有發言的權利，但遇到意見不合，別急著表達自己，而要先站在伴侶的立場，以同理心傾聽伴侶，讓伴侶覺得自己被理解後再發言。

統合綜效（結合彼此的優點相輔相成）：每個人都需要被重視，重視伴侶的長處更是婚姻之道，用優點定義伴侶，兩兩相加絕對能讓婚姻更強大。

不斷更新（持續前進、強化自我）：先照顧好自己，練習提升體能、拓展眼界、安定情緒，進而照顧伴侶和婚姻關係，一起成為更好的人。

「身而為人，我們來這人世間最重要的事情就是家庭關係，它定義了我們人生的一切。史蒂芬．柯維倡導的七個習慣能讓婚姻與家庭更加融洽，不妨試試看！」——李昆霖 佐見啦生技公司董事長／提提研執行長／作家

本書特色

以問答與小故事串連七個習慣，讓讀者在情境中領悟。

文中拋出許多問題，作者以自己的經驗，引導讀者思考。

設計練習題，可邊閱讀邊寫下自己的想法。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九