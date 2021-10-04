「中國限電令」骨牌效應：原物料齊漲、全球通膨再起，外資企業醞釀撤離潮

中國限電令掀起骨牌效應，北京當局為了避免能源危機全面引爆，正透過各種措施遏止高耗能的大宗商品，成為拖垮中國經濟的最後一根稻草，而隨物料產能受限，如糧食、化肥、鋁鋼、矽以及紙類等，國際價格恐大幅上漲，而隨著中國經商環境變數增多，許多外資企業正醞釀撤離潮。

中國限電衝擊大 應戰雙十一科技廠搶料備貨

自疫情爆發以來，原物料供應短缺已不是新聞，如今面臨中國限電、中國十一長假以及年度電商重頭戲網購雙十一節慶，成為各大廠商頭痛的原因之一。中國手機品牌廠業內人士告訴《蘋果新聞》，今年限電是玩真的，因此公司將提前、加大力道備貨，預期相較往年多備4~6周。

報導稱，業者也坦言就算多備貨，最後還有塞港問題持續困擾，今（2021）年雙十一的庫存拿捏，已成為最大挑戰。

中國為了達到「碳中和」願景，市場調控政策不斷出爐，沿海各省中的製造重鎮，面臨限電的問題。手機品牌廠表示，中國官方部門對限電的議題相關關注。

供應鏈廠商強調，生產天數目前無受影響，部分當地廠商將十一長假提前至限電令9月26日開始放假，因此10月4日也會提前返回生產線。他說，現在重點就是，十一長假後限電令是否有放寬，如果仍持續，恐對生產端和需求端同步有影響。

中國限電令正在影響越南成衣、製鞋業廠家。越南官方數據顯示，2020年越南最大貿易夥伴是中國，越南海關統計顯示，2020年越中雙邊貿易額為1330.9億美元（新台幣3.8兆元）、年增13.9%。此外，中國在2020年是越南最大進口市場和僅次於美國的第2大出口市場。

越南工貿部工業局副局長阮玉成（Nguyen Ngoc Thanh）日前在記者會表示，目前尚未收到企業通報，中國限電措施所引發的原物料短缺現象，不過他卻指出，雖目前未立刻衝擊越南的相關生產鏈，但之後進口原物料可能會上漲。

原物料上漲全球通膨再起 外資醞釀撤離潮

根據最新的統計數據，中國8月生產者物價（PPI）高達9.5%，消費者物價（CPI）是0.8%，美國8月PPI是8.3%，CPI是5.4%、歐元區只公布8月CPI是3%，9月預告是3.4%，PPI未公布、德國公布8月PPI是1.5%。

財信傳媒董事長謝金河強調，以上物價指數數字都不低，其中要特別留意的是PPI和CPI的「剪刀差」，也就是PPI減CPI的值，中國達8.7、美國是2.9，這代表了生產者物價上漲，但終端消費無法反應。

「中國的拉閘限電已成全球經濟發展的最大變數，」他指出，從1990年以來，中國提供廉價勞動力，土地及生產要素的利基優勢，使其成為世界工廠，雖然近年全球仍努力尋找更廉價的生產地，但仍無法取代中國。

他稱：「中國的停產限電對全球經濟衝擊，恐怕不可小看」。

謝金河點出，全球若因限電少了中國這個廉價生產基地，也意味著全球化的時代正式結束，各國會重建生產鏈，全球供應鏈勢必重組，未來工業產品一定不會廉價，通膨將是全球最大公約數。

「未來將產生連鎖反應，」Simple Modern（生產保溫瓶、背包公司）的聯合創始人兼執行長Mike Beckham稱，「當我們開始理解這件事的影響時，我們意識到這有可能比我們在商業生涯中看到的任何事情都大」。

Beckham預計，零售商需求保持旺盛的情況下，明（2022）年春季美國許多產品的零售價漲幅可能會高達15%。而近來發生的問題，使得Beckham已經開始評估把部分生產活動遷回美國的可行性。

野村控股（Nomura Holdings）首席中國經濟學家陸挺，今（4）日給客戶的一份報告中寫，全球市場將感受到從紡織品、玩具到機器零部件供應短缺的壓力。他補充說，由此產生的供應衝擊將可能進一步推高全球通脹，尤其是在美國等發達市場。

「我們如此依賴中國，已經到了令人難以置信的程度，」品牌包、服裝、筆、計算機配件等的經銷商總經理Steve Cooke表示，有80%的產品採購自中國。

他說，今年以來，不斷上漲的運費以及供應鏈瓶頸已經推高了他的成本，並導致他向客戶交貨的時間延長，隨著電荒拖累生產，他預計這些壓力將加劇。

中國領導層級的官員告訴《華爾街日報》，負責監督國家能源政策的副總理韓正近日召開國有能源公司的領導人舉行閉門會議，要求他們千方百計增加電煤供應，而與會者被要求不要帶手機參加這次會議。

報導稱，除了本次電力短缺外，其他不利因素還包括持續的航運瓶頸、入境中國嚴格限制等，均導致中國的營商環境，變得越來越不可預測，使得更多外國業主悄悄撤離中國，而未來北京當局如何度過這場危機，成為全球金融市場專注的焦點。

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核稿編輯：翁世航