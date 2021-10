宏都拉斯連六年未替台發聲，蔡政府須提防拉美友邦「灰犀牛效應」

文:向駿(中華戰略學會理事,《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯,智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授)

民進黨的拉美外交灰犀牛

9月25日國民黨主席選舉前一週,《新新聞》網站刊登了候選人張亞中在2008年11月13日該刊1132期發表的文章,該文首段如下:「馬政府就任半年來,外交與兩岸的表現有其成果。第一、中共在巴拉圭希望與其建交事務上表現出自制,沒有挖我牆角。第二、中共同意連戰先生出席本屆亞太經合會非正式領袖高峰會議,為我政府歷年來參與亞太經合會特使最高層級。第三、剛剛落幕的海基、海協兩會二次江陳會,就客運包機擴大化與便捷化、海運直航、直接通郵、食品安全機制等達成協議,為台灣帶來廣大商機。」

以統派理論著稱的張亞中,把巴拉圭是否外交轉向視為兩岸關係的重要指標,與其曾任外交官的經歷有關。然國民黨畢竟只是在野黨,誰當選主席都無權置喙外交問題,但民進黨則無法逃避。

兩岸實力消長

本世紀以來兩岸實力消長充分反映在外交場域。

以拉丁美洲與台灣斷交的國家為例,陳水扁總統任內(2000-2008)三個,馬英九總統任內(2008-2016)沒有,蔡英文第一個總統任期內(2016-2020)已有三個。至截稿為止,中華民國僅有的15個邦交國中有九個在拉丁美洲。

近年來以英文出版中國與拉美雙邊及美中拉三邊關係之論文、專輯、專書如雨後春筍,但探討台灣與拉美關係的專書卻付之闕如,主因之一是乏善可陳,連僅有的一份46頁報告,也是2019年委託蘭德基金會撰寫出版的。

因此,美國莫瑞麥克學院(Marrimack College)李和教授主編的《台灣與拉美關係:美台中在拉美的戰略對峙》(Taiwan’s Relations with Latin America: Strategic Rivalry between the US, Taiwan, and China in Latin America)就相當難得,該書將於10月15日由Lexington出版。

美國巴克內爾大學(Bucknell University)政治學與國際關係系主任朱志群教授認為:「本書填補了國關領域內相關文獻之不足……為瞭解台拉關係歷史及其複雜性必讀好書。」美國瓦格納學院(Wagner College)政府與政治系胡少華教授稱讚:「本書從理論、歷史和比較觀點探討各種不同議題……對區域研究和美中對峙,均有及時的貢獻。」本人因參與該書出版事宜,得知至少有以下兩大特色。

首先是內容多元化

以首席編者李和教授為例,可算是美籍華人中最早從事拉美研究的學者之一,他於1991年在美國出版的《中國與拉美經濟關係》(Sino- Latin American Economic Relations)是相關議題最早的學術性專書之一。2004年及2015年他兩度以傅爾布萊特學者(Fulbright Scholar)身分,前往台灣與中國從事學術研究。他所撰寫的第一章導論不僅有「述性」,更具「綜性」,即描述與解釋、繼承與發展的有機統一,相當程度達到為該書「學術增值」之效果。

該書第二章從「大戰略」觀點,分析台拉關係在冷戰期間的變化,繼之以「霸權穩定理論」研究冷戰結束到九一一事件期間的變化,最後以「權力轉移理論」探討九一一事件以來,美中從合作到對抗對台拉關係的影響。

第三、四章則探討台灣在冷戰及後冷戰期間,對拉美的外交作為。第五到十章之案例研究,以本國籍學者為原則,如阿根廷籍學者探討台阿關係、墨西哥籍學者撰寫台墨關係,內容包括貿易、援助、投資、科技轉移、文化教育交流、公共外交等議題。

第十一章由美國陸軍戰爭學院戰略研究院(United States Army War College Strategic Studies Institute)的拉美研究教授艾文・艾利斯(R. Evan Ellis),探討新冠疫情與本書主題相關的最新發展。今(2021)年5月20日他曾出席美國國會常設研究機構「美中經濟與安全審查委員會」(USCC)聽證會,就新冠疫情與中國在拉丁美洲和加勒比地區關係發展作證。

綜上所述,該書有助於從不同面向瞭解台灣與拉美關係的發展。

Photo Credit: AP / 達志影像

其次可增進同儕瞭解降低兩岸衝突可能性

2018年4月12日,北京大學區域與國別研究院成立大會上,國際戰略研究院院長王緝思教授曾指出:「令人遺憾的是,同在政治學領域,研究非洲的學者和研究日本的學者,似乎很難找到共同的興趣點,也不大可能在同一個學術團體相互切磋;同在經濟學領域,研究拉美的專家和研究中東的專家大概也很少有機會溝通。」

2021年初,中國拉丁美洲學會會長王曉德更指出:「在總結成績時尤其要看到不足,中國的拉丁美洲研究依然存在著很大的提升空間,拉美地區很多國家在研究中基本上還屬於空白,與拉美相關的一些重大問題尚未深入開展。」該書透過對相關理論及案例探討,不僅有助於彌補兩岸拉美區域研究學者交流不多的缺憾,並可提供拉美研究學界改進上述缺失的參考。

今年6月,王緝思更指出:「沒有別的議題比美國對臺灣的定位,更能牽動中國的對美疑慮。幾十年來,華盛頓的一個中國政策,總體來說起到了在臺灣問題上管控分歧、預防中美衝突的預期效果。但可能導致擦槍走火的險兆事件時有發生,『一個中國』政策緩和緊張的效用正在逐漸減弱。尤其是,近年來華盛頓在臺灣問題上開始突破原有底線。」該書及時審視了美中拉關係的重要議題,應有助於降低兩岸衝突的可能性。

回到張亞中2008年大作提到的巴拉圭。

今年4月《紐約時報》指出隨著新冠病例激增,醫療保健系統不堪重負,巴拉圭不同黨派的官員表示,現在是時候考慮拋棄無法提供疫苗的台灣,與中國建立外交關係了。

巴拉圭外交部長歐克利德斯・阿塞韋多(Euclides Acevedo)表示,北京已經明確表示有興趣與巴拉圭建立外交關係。他認為「如果兄弟情誼是讓我們受呼吸衰竭之苦,那它有什麼用?」3月底他接受電視採訪時表示:「我認為我們的戰略盟友,包括美國和台灣,必須做出回應。」4月22日巴拉圭外交部宣稱,台灣願意提供1650萬美元協助巴拉圭採購印度疫苗。

台灣與巴拉圭邦交的另一隱憂,是9月上旬傳出南方共同市場成員國烏拉圭,與中國積極推進自由貿易談判。目前烏拉圭約30%出口產品流向中國,該國出口大宗肉類則56%輸出中國。巴西前外長阿莫林(Celso Amorim)曾謂,南方共同市場最大的價值,是在與協力廠商談判時用一個聲音說話,加強成員國的國際話語權。巴拉圭能否頂住該組織另兩個大國巴西和阿根廷的壓力,台灣恐愛莫能助。

年底之前蔡英文政府面對的外交灰犀牛,可能來自11月26日舉行總統大選的宏都拉斯。

左翼「自由重建黨」參選人、前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)夫人卡斯特羅(Xiomara Castro)9月5日表示,如果贏得大選,將尋求國家債務「重新調整」並與中國建立外交關係。

9月21日展開的第76屆聯合國大會總辯論,宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)隻字未提台灣,這已是宏國連六年未在聯大總辯論聲援台灣。

宏都拉斯朝野都沒把台灣看在眼裡,蔡英文只能再次抱緊美國大腿了。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航