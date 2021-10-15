《歷史學的探究與實作操作手冊》：「衛生」不只是抽象觀念，更藉器物的設計和使用在生活體現

文：陳建守、韓承樺、張育甄、萬雅筑

【從「衛生」的身體、行為和器物來了解歷史資料的性質和意義】

從餐桌開始的衛生史

「衛生」觀念得從何時、何處開始追溯呢？首先，我們將聚焦在吵雜喧嘩、杯觥交錯且極度骯髒的餐桌上。人們確實是在這裡學習「禮儀」，體認一種「衛生」的生活。而這種身體被控制、規範的歷史，更與「文明」（civilization）這個現代世界關鍵概念的出現，息息相關。

禮儀書籍的影響

文藝復興時期的人文主義學者伊拉斯謨斯（Erasmus, 1466-1536）曾於16世紀出版一本談禮儀規範的《論孩子的行為舉止》，書中對行為舉止的描述和好壞之判別，充分凸顯已漸浮現關於「個人禮儀」的思考。這本小書說明了，身體外部形象如實反映一個人的內心世界，人們對不禮貌的行為，例如鼻孔裡充滿鼻涕、農夫用帽子或圍裙擦鼻涕、廚師以手來擤鼻涕並擦拭於衣服上，應該感到羞恥並想辦法制止這種行為。

也就是說，假若人們懂得克制和規範這些不合禮儀的行為，即能使自己不會在公眾場合做出讓他人感到不舒服或難堪的事情。要做到這點，最重要的前提就是，自己會對這些舉措感到羞恥，時刻提醒必須管束手腳和動作，改善原有的日常習慣。

這類禮儀書冊是史家論述近代歐洲生活習慣改變，以及「禮儀」、「衛生」觀念興起，時常引據討論的材料。伊拉斯謨斯這部小書引發了16世紀以降，關於「禮儀」行為的討論風潮，愈多談論和描述「正確且有禮貌」餐桌禮儀的著述，隨之出現。不過，伊拉斯謨斯並非第一個注意此問題的人。早大約一個世紀左右，歐洲社會就已出現不少關於如何吃飯的討論。

很多禮儀書冊會指出，餐點甫上桌時，我們不可直接伸手去拿、也不可以拿自己咬過一口的麵包再去公用盤裡沾醬、不得將骨頭或殘渣吐回公用盤、更不得將口中的痰吐到自己這方或對面的餐桌上。這個部分凸顯的是，對於用餐環境，用餐者逐漸形成區別個人和公眾使用的範圍。這樣一來，人們就會嘗試通過限制自己使用的食材和碗盤器具，防止自己接觸過的東西，跨越這道界線去介入甚或破壞其他用餐者的空間。

在廣泛流傳的就餐禮儀詩歌和書籍小冊子中，最受到注意的部分，就屬手部的整潔和動作。在餐具尚未完全普及前，人們的雙手既用來拿取食物，更用以清潔身體的髒污。人們往往一邊擤鼻涕一邊取食物，而這絕非現在認知的「衛生」。在指導孩童用餐禮儀的論述中，最常出現的橋段就是限制人們的雙手，不可用手「擤鼻涕、掏耳朵、擦眼睛、抓癢」，用餐前還得先洗手，因為你會直接用手抓取食物。還有條文提及，吃飯期間若咳嗽或打噴嚏，切勿直接用手或者是衣服、桌布、餐巾直接擦拭。這牽涉到一種現代衛生用品——手帕——的出現和普及。

影響生活習慣的手帕

在「衛生」的長遠歷史裡，手帕是史家觀察生活習慣轉變的重要物質史料之一。據資料指出，手帕和手絹起初被視為十分珍貴的奢侈品，而非大眾習慣的清潔用具。17世紀時，手帕會以金、銀絲鑲邊搭綴流蘇裝飾，是貴族階級彼此社交迎往之際的昂貴禮品；有錢人才會在口袋裡放置手帕。也就是說，唯有隨著手帕從奢侈品逐漸轉為日常使用的器物，人們才慢慢學會用它代替雙手來擦拭鼻涕。換個角度想，手帕的普及化程度，亦可作為我們推估生活習慣轉變的重要線索。

一個人若對特定行為會產生難堪和羞恥的感覺，意謂著他知道這舉動不太被眾人接納，這就是人類社會「文明化」的重要象徵。這是社會學家埃利亞斯（Norbert Elias,1897-1990）關於「文明化」的重要論點。他通過中世紀以降大量出現的禮儀書籍，描繪這段人類學習規範身體、改善行為習慣，學習「文明化」的歷史進程。其中的關鍵變化，就是這種羞恥感。它讓人們了解哪些行為會觸犯他人，必須嚴令禁止。

於是，原本在餐桌上不受控制的身體，就得漸漸學著控制雙手、鼻涕、咳嗽與痰涎。因為一不小心，你就可能侵犯到別人，甚至是破壞公眾用餐環境。在學習「文明化」的過程中，人們逐漸體認到，自己與他人之間必須保持一定距離。而這種區隔出一段空間的想法，其實就與現代「衛生」觀念的某些作法，並無二致。

裝載「衛生」的器物和日常習慣

學會控制身體和行為，還只是第一步。若要完整且徹底地打造「衛生」的世界，日常生活的器物也須經過設計和安排，使「衛生」觀念能貫徹至身體、行為和器具上。多數器具是專屬於個人，使用時可進一步建構自我和大眾的距離。

本節的場景將轉換至19到20世紀中國，所謂「衛生」的觀念、規範和行止儀度，就是從這個飽受肺鼠疫和肺結核病菌侵擾的社會環境中誕生。隨著「衛生」觀念轉變而出現的，有「伍氏口罩」和「衛生餐檯」這兩種器物，它們是史家據以觀察這段歷史變遷的重要史料。

口罩的誕生和發展

口罩，這種以外科手術用之白色棉紗布製成，以最直接之物理形式阻擋病菌的器物，由來甚早，起源駁雜；但終歸是人們為防止空氣髒污，以及後來被巴斯德（Louis Pasteur, 1822-1895）發現的「細菌」進入口鼻所製作的器具。

歷史中的口罩，形式多種，例如中世紀「瘟疫醫生」所穿戴的鳥嘴面具，就是一種特殊面罩裝置，以防範黑死病通過上呼吸道進入體內。早期，口罩就是這樣不太方便穿戴的用具。19世紀歐洲醫生的口罩，則是用很多層紗布纏繞在臉上，這容易使人呼吸不暢，與現在方便且舒適的口罩相距很遠。

真正起到改良作用的，就屬華人醫學博士、公衛專家伍連德（1879-1910）在20世紀改良、發明的「伍氏口罩」。這當時是為防堵肺鼠疫所設計的工具。這場發生於大清王朝末年，流行於哈爾濱的鼠疫，是通過空氣中的病菌來傳染，猛烈且快速，讓人們猝不及防。伍連德改良的口罩，是用三英尺長的外科手術用紗布，剪出兩側縛帶後，將白布摺疊為六乘四英吋大小的面積，戴在臉上，再以縛帶束於腦後。

這種做法既可防護佩戴者的呼吸道，也不易造成不適感。鼠疫造成的恐慌，讓當地居民甫見「伍氏口罩」，紛紛嘗試戴上這新奇東西。但也因為不明其法，大街上慢慢出現了各種不合格、沒有遮住口鼻的使用方法，有人把口罩鬆弛地掛在耳上，有人則將口罩當作護身符般掛在脖子上。

顯然，口罩之於當地居民，就猶如汪洋中的浮木；只是，正確的使用方法和觀念，當時尚未完全普及開來。1911年，在瀋陽舉辦的「萬國鼠疫研究會」上，這份「伍氏口罩」對阻絕疫情的效力，獲得各國公衛專家的共同讚賞。七年後，西班牙流感大爆發，伍連德改良的口罩遂真正成為疫情肆虐期間的防疫必備用品。

旋轉餐檯與個人的餐具運用

不單單是口罩，伍連德對中國衛生改良的貢獻，還有旋轉餐檯這件器物。這就是現代中餐廳圓桌上供人旋轉的大型轉盤，它是伍連德在1930年代，為解決肺結核問題所做的設計。

這種旋轉餐檯其實源自於美國，有一個特殊且帶性別意涵的稱號「懶惰蘇珊」（Lazy Susan）。不過，現在還未能釐清為何要以女性名來描述、指涉這種餐具設計。總之，伍連德設計的旋轉餐台，是為解決中國長久習慣的「共食制」——人人皆伸自己的筷子入盤夾菜，這會將每位用餐者的口水混在一起——在伍連德看來，這種混雜眾人口水的飲食法，是華人生活傳統中的陋習、不衛生的日常行為，更是引致肺結核流行的重要原因。

伍連德對衛生餐檯的設計下過一番苦心，主要還考量了華人餐飲習慣和文化。在他看來，其實最衛生的用餐方法就是西方分食制，人人將食物裝進自己的碗盤裡取用。但這可能會破壞中國進餐時的特殊氛圍。

曾有一位台灣防治肺結核專家欒筱文指出，中菜如燉雞、烤鴨或蒸魚，都是講究大樣式。若是切塊分裝後上桌，恐是頗煞風景。這或許也是伍連德的斟酌、考量處，以至於折衷設計出衛生餐檯輔以公筷母匙的作法，將自用和公用的餐具分開來。有趣的是，當時為解決共食制問題，還有人提倡一種「自衛為上」的做法。就是你要「搶先下箸」，當其他人吃過這道菜後就不要再取用，因為那已經沾上他人的口水。

除了用餐習慣外，個人用的水杯也是公衛專家戮力推廣的重點。「我用自己的茶杯」，就是1930年代衛生教科書中最顯著的一句警語。很明顯的，這些新型態用具和慣習的建構，在在體現了專家嘗試通過物件的創造或改良，將「衛生」這種抽象觀念、知識，鑲嵌入人們日常生活裡的每一天、每一時、每一刻。

作為「衛生」觀念的延伸，這些非常個人式的日用器具，讓我們的視角循著個人身體，延伸至物質文化之於日常慣習的影響及改造。環繞著口罩、衛生餐檯這類物質史料，衛生史學者雷祥麟就指出，個人水杯、衛生餐檯、公筷母匙和分食制度的實踐，從改變身體、行為到製作新式器物，很可能促使人們在操演「衛生」觀念的同時，重新構築對「自我」的認識，並想像一種新的社會關係。

試想我們現在關於餐具的看法，其實就非常習慣以「個人」的角度去挑選和使用。就像個人水杯的出現，當時還設計了供收納、擺放的櫃子，一格一格地明確標示出你的杯子該放入哪個號碼的櫃格中。這很直接地描繪了個人式的社會生活圖景。而如衛生餐檯和公筷母匙的出現，則是專家在維持華人圍坐飲食習慣前提下，做出的妥適設計；是在不完全改變傳統社會關係前提下，突顯出「個人」的形象。這組器物既能保持個人衛生的界線，亦得維繫群體關係。也就是說，假若貿然採行西方分食制度，這恐無法讓中國社會完全且信服地接納，更可能對家庭關係起到負面影響。

從口罩反思衛生觀念的演進

最後，我們要回到口罩，這個當代最常見也最為個人化的衛生器物。2020年至今，世界飽受COVID-19侵擾，在各國抗疫政策中，最引人注意部分要屬伍連德當年改良的口罩。從一開始奇貨可居，引起搶購風潮的珍稀防疫物資，到現在成為在超商、賣場、百貨公司、捷運站甚或網路商店皆可隨意選購的日常用品。口罩在這次疫情中的變化，確實體現了一種個人式衛生用品的誕生。最後，讓我們圍繞著口罩這樣材料，來思考其所反映的社會文化和思想觀念的轉變。

從公共衛生到個人衛生

這裡的「個人化」有兩層意思。

第一，它意指出現在當前台灣社會裡，以口罩作為標榜個人特色之媒介的風潮。這固然是人們於防疫期間不得已所發展出的特殊興趣。但無可否認的是，當今市場上各種顏色、花樣、圖案，甚或人們瘋搶品牌聯名特殊樣式的防疫口罩，確實反映了有愈多人將口罩視為凸顯個人風格的物件。

第二，戴上口罩的人們，除是以各色口罩彰顯自我特色，更凸顯了個體是主動且願意承負防疫的社會責任和義務。唯有人人戴上口罩，病菌方可能消弭於人際傳播之間。於是，原屬政府公共衛生當局該戮力解決的疫病問題，台灣人民則是在願意犧牲某部分個人「自由」——包括犧牲面容露出之權利和行動自由——以成全社會集體健康安全的情況下，用個人化口罩，參與這場國家的防疫保衛戰。比較歐美國家一開始出現的反對口罩風潮，即可進而思考，不同國家民情之間，對於自由和安全，個人和群體之關係的不同想法。

當然，這種個人化口罩的風潮，遠非人們真心所希望看見的；但它或許可供我們仔細想想，衛生觀念是如何與身體、行為、日常物件交織在一起，進而深刻影響了個人與社會的關係。

總的來看，「衛生」其實環繞著個人又關乎群體。它指的是人們應該在各種日常情境中，刻畫一道道界線，標誌出能做與不能做的範圍，以避免自己影響甚或破壞他人或群體的健康與安全。很多時候，這道界線讓我們在學習控制個人身體的基礎上，更得認清「自我」和「公共空間」的關聯和區別。

確實，個人清潔和衛生觀念，就與公共衛生狀況密切相關。人們學習「衛生」的歷史過程，其實就是學著讓身體去配合及適應，因「衛生」觀念所形成，在公共空間的各類規制。「衛生」的歷史說明了，許多在現代人看來非常理所當然的事情，其實是人類花了很長時間，歷經重層操演與鍛鍊，才逐漸將「衛生」觀念內化成行為舉止的慣習規範。

當然，我們更不能忘記，「衛生」不只是抽象觀念，它更是藉著器物的設計和使用，體現在生活當中。

書籍介紹

本文摘錄自《歷史學的探究與實作操作手冊》，臺灣商務出版

作者：陳建守、韓承樺、張育甄、萬雅筑

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Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九