中國雙11價格戰：京東開直播槓上李佳琦，批「一萬個工廠養一個直播主」
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京東零售執行長辛利軍說，「當我知道一些頭部主播的佣金竟然達到20%以上時，我對此非常驚訝。大家知道，在中國許多企業的利潤也就5%左右，但是一個主播的佣金利潤卻這麼高。」「對一些頭部主播來講，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個主播。」
（中央社）中國網紅直播帶貨銷量驚人，威脅電商平台。京東零售執行長辛利軍今天說，一些頭部直播主佣金竟然達到20%以上，現在出現一個很奇怪的現象，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個直播主。
綜合《新浪科技》、《齊魯晚報》等陸媒報導，中國今年雙11購物節迎來史上最激烈的價格戰，10月24日開打當天，京東把矛頭指向標榜「全網最低價」的「直播一哥」李佳琦，質疑他與廠商簽署「底價協議」，不准其它通路賣更便宜，涉嫌「二選一」。
儘管遭到質疑，李佳琦10月25日首場雙11預售直播共上架約400個商品，成交額仍高達人民幣95億元（約新台幣422億元）。2022年，李佳琦直播帶貨650億元，媒體預估他的年收入至少18億元，超過93%上市公司的淨利潤。
報導形容，今年雙11價格戰的焦點，不再是電商巨頭對戰，而是京東槓上李佳琦，本質上就是在爭奪定價主導權，也因而吸引消費者的注目。
京東直播直接對上李佳琦：不要坑位費、不要達人佣金
10月25日同一天，京東家電家居采銷直播首秀，主題打出「價格低過李佳琦 現貨9折起」，僅一場直播就有上千萬人次觀看；其後，京東多個直播間觀看量破百萬人。在此之前，京東直播間線上往往只有幾萬人。
據報導，與傳統直播玩家相比，京東采銷直播間很簡陋，就在會議室、辦公室開播，負責講解的主播都是一線采銷人員輪番上陣，背後的橫幅尤其顯眼：「不要坑位費、不要達人佣金，現場降價。」
京東零售執行長辛利軍今天在雙11媒體開放日強調，京東采銷直播不收坑位費（商品加入直播須付費）、不收達人佣金，供應商直接跟京東合作，之間沒有任何的關係，因此供應商一定能夠提供出最好的成本和服務給京東的使用者。
談到對當前直播行業高佣金現狀時，辛利軍表示，「當我知道一些頭部主播的佣金竟然達到20%以上時，我對此非常驚訝。大家知道，在中國許多企業的利潤也就5%左右，但是一個主播的佣金利潤卻這麼高。」
「在這個行業裡面會出現一個很奇怪的現象，對一些頭部主播來講，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個主播。」辛利軍意有所指表示。
隨著直播帶貨蔚為新零售模式，中國頭部直播主不僅可以壟斷商品、主導價格，其佣金也水漲船高，令人咋舌。知名直播主帶貨的坑位費從十幾萬元到幾十萬元不等，佣金則高達幾十個百分點，有的甚至超過50%。
中國洗髮精品牌豐絲10月在其官方微博爆料稱，直播電商行業內，國貨要求40%佣金起步，進口貨是20%起步，僅僅是起步。頭部直播主佣金甚至大到80%，品牌如果想要合作，還要簽一份「最低價協議」。扣掉物流費、包裝費、人工成本，留給產品成本的不超過10%。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
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今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
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持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
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勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome