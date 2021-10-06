年輕人的新寵物：英國授勳慈善家呼籲台灣速食業讓人們「看見母雞」

文：Jane Howorth MBE（英國蛋雞福利基金會〔British Hen Welfare Trust，BHWT 〕創辦人，基金會致力在英國協助原應被淘汰的蛋雞另覓出路，找到認養家庭，支持在地的雞蛋產業。自成立以來，基金會已經幫助超過85萬隻面臨宰殺命運的母雞重獲新生。由於對動物福利及英國農業貢獻良多，Jane在2016年的女王新年授勳儀式獲頒「大英帝國員勳章」）

最近收到一位台灣友人來訊，與我分享他們針對台灣速食業的行動——邀請各領導品牌承諾不再提供籠飼雞蛋。身為英國蛋雞福利基金會創辦人，我們一直與英國重要的農民及食品公司合作，尋求產業及動物福利的雙贏。八年前，我們曾與英國麥當勞討論他們先進的「蛋雞動物福利政策」，因此當我得知在台灣的麥當勞及其他速食業領導品牌，依舊採購罔顧母雞基本福利「籠飼雞蛋」時，感到十分失望。

Photo Credit: 英國蛋雞福利基金會 Jane Howorth MBE，英國蛋雞福利基金會創辦人，抱著她領養的其中一隻「前」籠飼蛋雞

讓格子籠蛋雞第一次享受展現天性的快樂

一直以來我都非常喜愛動物，對於弱勢的動物更是特別關注。對我來說，擁有知覺、卻被迫在籠子中過著悲慘生活的商用蛋雞，正是經濟動物中弱勢的一群。

年幼失去雙親的經歷，驅使我想為改善世界盡一份心力。我在1995年搬到英國德文郡（Devon）的一個農莊，並說服農夫讓我領養一些原本要送到屠宰場的籠飼蛋雞。我深深愛上她們逗趣可愛的姿態以及不屈不饒的生存意志，於是在2005年，我成立了英國蛋雞福利基金會。

英國蛋雞福利基金會是世界上第一個，致力於為淘汰蛋雞找到認養家庭的慈善組織。

自創辦以來，基金會已經幫助超過85萬隻面臨宰殺命運的母雞重獲新生。在為母雞找新家的過程中，我們發現那些從未生活在太陽底下的母雞們，快速地找回她們的本能——在運輸籠中等待被放出的母雞展開羽翼，感受陽光照射在皮膚的溫暖——這是任誰看到都會被感動的一幕。

我可以很有自信的說，第一次能從碗裡喝水、第一次洗沙浴的母雞，正在享受一生中最美好的時光。

Photo Credit: 英國蛋雞福利基金會 英國蛋雞福利基金會已經幫助超過85萬隻商用蛋雞找到新家，讓他們能夠順著自然習性生活

英國人氣第四的同伴動物：母雞！

台灣讀者可能會很驚訝母雞有多適合作為同伴動物。他們基本上就像有著羽毛的貓咪和狗狗，同樣喜歡受到關愛並充滿好奇心，也有著自己的個性。

第一次領養母雞的人都無法預料到會發生什麼事：他們常常驚喜的發現，母雞在來到領養家庭的隔天就下了蛋；也會訝異於母雞聰明的程度、如何學習常規、想都不想就跳到家人大腿上、侵入廚房找到任何藏在他們身高可及之處的飼料，且普遍很享受家庭生活。

由於其令人著迷的特質，母雞快速地在英國人喜愛的同伴動物中排名第四，僅次於狗、貓、鳥；更有一半的初次領養人會再次領養。

Photo Credit: 英國蛋雞福利基金會 根據去年YouGov的一個線上調查顯示，2,083位參與調查的英國成人中，有88%的人認為將農場動物關籠飼養是殘忍的行為

將同理心化為行動

隨著越來越多人和母雞有了更緊密的關係，英國蛋雞的處境有了轉變——有意識的消費者想要確保他們享用的產品，是否來自「能夠好好活著」的母雞。

面對消費者需求激增，英國的十大連鎖超市（市場占有率94%以上），承諾在2025年以前逐步停止採購籠飼雞蛋。英國零售業者以及大型食品製造商發現，承諾善待經濟動物可以為他們帶來有價值的行銷效益，而動物福利也成為超市貨架上的銷售賣點。

連鎖速食業也採取了相關的策略，1998年麥當勞成為英國第一家在早餐商品中只使用放牧雞蛋的連鎖速食業者，而現在英國所有的麥當勞餐廳已完全只採購放牧雞蛋；競爭對手英國漢堡王及肯德基也回應消費者的期待，將籠飼雞蛋從菜單中移除。

Photo Credit: 英國蛋雞福利基金會 圖中名為Turkey的母雞原本生活在格子籠中，胸前的羽毛因為鐵絲而磨損脫落（左圖）。被領養後的他喜歡抓蟲吃，也已經恢復健康（右圖）

加乘影響，企業的非籠飼雞蛋政策

台灣朋友告訴我，雖然母雞作為同伴動物在台灣並不常見，但根據調查顯示，多數台灣消費者願意付出更多的金錢購買人道飼養的雞蛋，表示農場動物的議題在台灣漸漸受到矚目。

消費者態度的轉變也激勵了具有遠見的公司採取行動。家具領導品牌IKEA就表示將於今年底前停止在台灣餐廳供應籠飼雞蛋，而速食連鎖店台灣SUBWAY也保證會在2025年前達到相同目標。零售商部分，台灣家樂福、大潤發及台灣city'super已承諾自2025年起只販售非籠飼雞蛋。

然而在台灣的四千三百萬隻蛋雞中，仍有85%的蛋雞被迫在比一張A4紙還窄小的鐵籠中，度過她們的一生。近年來環保意識抬頭，再加上疫情的爆發，人與自然的關係、商業活動對自然環境的影響……都受到全球強烈的矚目。現在正是企業證明自己的最佳時機，藉由讓籠飼雞蛋走進歷史，落實對消費者與動物的真切關心。

Photo Credit: 英國蛋雞福利基金會

改變就在眼前

在英國蛋雞福利基金會初創之時，英國大多數的蛋雞仍被飼養在籠子中；而現在大多數在英國的母雞都生活在放養的牧場，英國最大的雞蛋供應商也承諾在未來四年內終結籠飼雞蛋的生產。

作為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，台灣在我心目中是一個先進且善良的國度；然而這樣的精神，似乎還沒來到為漢堡下蛋的母雞身上。

我相信，如果麥當勞、漢堡王、肯德基與摩斯漢堡等速食業領導品牌的領導人，有機會親眼看見蛋雞第一次踏出籠子、感受雙腳下土地的畫面，他們將會果斷地決定淘汰籠飼雞蛋。

改變是可能發生的。只要我們一起努力，就能迎來將所有母雞從籠子中解放出來的那一天。

加入行動，和母雞一起飛。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航