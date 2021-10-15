《丼丼丼丼丼：日本五大丼飯誕生祕辛！》：關東大地震後「牛丼」成了唯一美食，全天下都在吃

文：飯野亮一

關東大地震與牛肉飯

大正十二年（一九二三）九月一日，關東地方發生了震度七．九級的大地震，世稱關東大地震。整個東京化為焦火，第二天的新聞打出〈強震後大火災，東京全市化為火海：日本橋、京橋、下谷、淺草、本所、深川、神田幾乎夷為平地，死傷十餘萬〉的標題報導其慘況。

Photo Credit: 臺灣商務出版 報導關東大地震慘況的新聞文章。《東京日日新聞》（大正十二年九月二日）

除了死傷者之外，許多人也成為地震的受害者，市民們堅強地重新站起來，很快的街頭出現滿足民眾飢餓的攤販。九月十七日的《東京朝日新聞》有〈日比谷一帶三百家臨時小吃攤〉的標題，報導這種現象：

「身無長物的人、無家可歸的人經過了兩個多星期的今天，也必須開始尋找自己的活路，所以零零星星的有些做小生意的人出現了。其中靠著店家、貨品和與客戶的關係快速著手的小吃店搶第一棒。他們看準到日比谷避難，既無糧食也無處落腳的難民或行人，賣起麵疙瘩或是紅豆湯、牛奶和水果等。」巡邏的員警微笑道：「推著只有『小店』二字的攤子招呼客人，這種臨時商人粗略估算大概有三百多人吧。」 某區某店之類招牌名店已是一無所有，全力想東山再起雖然艱困，但是前途可待。從日比谷門進入日比谷公園，直走到底，有一攤四面掛著竹簾，連屋頂都沒有，只有長板凳的小店，貼了「牛飯十錢」的唐紙，下面風雅的寫著「松月」二字。這是早先聞名京橋山城町的松月茶樓老闆，窮途末路想出的主意。『碗盤、和服什麼也沒帶，一家人相擁著逃出來，想到如果不做點什麼只會餓死，開張到現在第四、五天，奇妙的是我每碗只賣十錢，但是一天可賺到四、五十日圓』他喜滋滋地說。」

賣牛肉飯是「一無所有」的人也能做的生意，松月茶樓（客人叫藝妓來飲酒作樂的茶屋）賣牛飯，一天就能收入四、五十日圓，也就是說一碗十錢的牛飯，一天能賣四、五百碗。像松月這種上流階級出入的茶店賣起牛飯，在大阪都掀起話題，《大阪每日新聞》也報導「『松月』茶樓變成牛肉飯店，雖然是只有一張板凳的攤子，但是一天能賺五十日圓。」（九月十七日）

【六 牛丼的普及】

第一次牛丼旋風

大地震後，除了日比谷周邊之外，很多地方都搭起了鐵皮屋、攤子等做起生意來。其中最多的是牛丼店。地震發生三個月後，十二月十日的《讀賣新聞》以〈全天下都在吃的「牛丼」〉為標題，描述牛丼店熱銷的景象。

「大地震之後『牛丼』成了唯一的美食，全天下都在吃。依據當時警視廳的總體調查，從日比谷往丸之內、芝的方向，約有一千五、六百家搭著鐵皮屋、攤販，或是占據街道，賣起五錢到十五錢左右的『牛丼』店。賣『麵疙瘩』和『紅豆湯』的也相當多，但是遠遠不及『牛丼』。主要是因為原為勞動工人等主食的牛丼，突然受到所謂上流階級的青睞，自此之後在各地流行開來。 當時（震災剛結束）日比谷的幸樂牛鳥屋，人們交相稱讚其『牛丼』乃天下之珍饈，一天要煮五袋白米，賣出三千碗廿五錢的牛丼。兩個男子從清晨六點開始，就埋頭用開封的酒煮飯，但還是趕不及。牛肉從三輪的屠牛場運來，四隻到五隻牛腿全部切碎，用味醂和醬油燉好後盛在飯上端出。他們說因為當時的情勢，最傷腦筋的是白米，甚至到房州所澤一帶去採買，一袋米漲到二十七八日圓。一開始用洋蔥，但還是趕不及，只好改成日本蔥，但最後依然不夠用。 幸樂說起最得意的事，是客人讓汽車在旁等著也要下車吃一頓，所以他們從不敢怠慢，不論是醬油、味醂還是米都絕不馬虎。牛肉也是，不論里肌還是什麼肉，全都切碎燉煮，滋味鮮美所以賣得好，但相對的賺不到什麼錢，只當作是服務社會和幫店做廣告。反正讓『牛丼』成為天下聞名的美食，就很滿足了。」

從丸之內到芝，如果用直線距離來算的話，只有五公里左右。在這麼窄小的範圍內，竟然開了一千五、六百家牛丼店，除了勞工階層之外，連上流階級的人都來吃。「幸樂」牛丼一碗二十五錢，一天可賣三千碗，是《東京朝日新聞》報導的「松月」銷量的六倍，可以想見手忙腳亂的程度。

在關東大地震的契機下，掀起了牛丼旋風。

牛丼名稱的出現

《家庭日本料理法》（大正六年）中有一篇「牛丼：自製暖和又美味好吃的牛丼」，刊載了牛丼的作法，可知此時已使用牛丼這個名字，而大地震發生時，牛丼的名稱普及，就像前面提過的《讀賣新聞》報導〈全天下都在吃的「牛丼」〉。

但是，這時期「牛飯」的稱呼還是較具優勢，地震後未久，速寫「鐵皮招牌大凡六百有餘」的《新帝都看板考》（大正十二年十二月）中畫了三十二張牛飯的招牌，而牛丼的招牌只有七張。看看飯田町一帶營業的三家店招，一家賣「牛丼」，另外兩家則賣「牛飯」。那個時代名稱用牛丼還是牛飯，全憑各家的自由，不過掛牛飯招牌營業的店還是比較多。

Photo Credit: 臺灣商務出版 牛丼與牛肉飯的招牌。大正12年10月10日的速寫。《新帝都看板考》（大正12年12月）

後來，牛丼的名字漸漸大眾化，但現在仍有大型牛丼連鎖店還是採用牛飯的名字販售。

調配得到食材的牛丼

牛丼店之所以可以快速開張，原料調配順利是很大的因素。

關於主材料的牛肉，閱讀前述的《讀賣新聞》報導，「幸樂」說「牛肉從三輪的屠牛場運來，四隻到五隻牛腿全部切碎，用味醂和醬油燉好後盛在飯上端出」，幸樂的牛肉是從三輪屠場進貨，東京的屠場在地震發生後便開始營業。九月十日的《東京日日新聞》標題有〈吃得到肉了，屠宰場漸漸復舊〉，報導：

「由於地震關係，各屠場暫時停業，但如左述現已開始作業，獸肉供給逐漸豐澤。四日寺島屠場、五日大崎屠場、六日玉川、野方、保谷的各屠場，七日三輪屠場。」

地震的三天後，九月四日起各屠場陸續開始作業，進而政府通過內閣會議，在九月九日宣布免除生牛肉與鳥蛋進口稅。牛肉的供給來源已在穩定狀態。

幸樂受訪敘述，他們是用味醂和醬油燉煮牛肉與洋蔥，可知這個時期牛肉飯裡會加洋蔥。

至於洋蔥方面，青果市場的復原十分遲緩，九月十四日《讀賣新聞》報導：「百年僅見的大地震造成全毀的悲劇，神田、京橋、濱町三大青果市場於災難後競相在焚燒舊址快速設置臨時市場，關於今後的方針、開市時間及其他，幹部等雖齊聚商討，但是目前還未能決定方針」，只有京橋市場從十五日開市。

雖然復原較慢，不過神田的市場也隨後開市，九月十八日的《東京日日新聞》報導：「神田區也從十八日起，多町的青果市場也搭起帳篷開張，須田町、小川町的中心地區目前還在研議重新開業的時間。」幸樂無法買到穩定的洋蔥，花了很多心思用青蔥代替，不過隨著青果市場慢慢復元，想必他們沒多久又開始使用洋蔥了。

在前面親子丼一節中敘述過，洋蔥是明治初年從西洋進口到日本的西洋蔬菜，後來生產量急速增加，到了明治三零年代，已經是日本常見的食材之一。《料理辭典》（明治四十年）中有寫：「洋蔥：球蔥，鱗莖肥大，與蔥供作食用的目的幾乎完全相同（略），由於味道甜美，近來需求大增。」洋蔥與蔥的用途相同，但是蔥較適合牛肉火鍋，而洋蔥較適合牛丼。牛肉火鍋傳承江戶時代獸鍋、禽鍋的吃法，與蔥一起煮，但是後來發現牛丼與西洋傳來的洋蔥口味更調和。

至於米的方面，幸樂表示調度最為困難，甚至得遠到房州（千葉縣）去採購。但是困難的時間應該不會太長，政府在九月九日將大阪貯藏的公米三萬六千袋送往受災地，並且訂立運輸計畫，十日送八萬三千五百袋，十二日送三萬三千

袋。此外，九月九日內閣決議也循牛肉免稅之議，免除米穀進口稅。之後，全國各地送來米糧，九月二十四日的《東京日日新聞》的標題〈白米洪水灌入東京〉報導：

「在大地震後全國各地送到受災地的白米和其他糧食數量龐大，其中政府率先將貯存在農商務省阪神倉庫的五十萬石，經由海路送到芝浦，接著向各地採購的白米和捐贈米堆積如山，從危境中解救了因糧道暫時中斷而受災的市民。然而各地轉送的米糧越來越多，到現在為止已收集到約一百萬石，不只如此，神田川正米市場從數天前也接到一千袋、兩千袋米，陸續還有從各縣市轉送來，如今帝都的狀態宛如處在白米洪水當中。」

所以牛丼用的米也已經在源源不絕的狀態。製作牛丼所需要的食材很快就能充足穩定，因而帶動了牛丼熱潮。

牛丼的魅力與第二次牛丼旋風

雖然遇到大地震，但是保有充足穩定食材的牛丼，以味醂和醬油將牛肉和洋蔥（不夠時改用蔥）烹煮後，盛在白飯上提供，填飽東京市民的肚子。而牛丼的價格相對上也較為便宜。前面引用的《讀賣新聞》（大正十二年十二月十日）中有「約有一千五、六百家賣起五錢到十五錢左右的『牛丼』店」，《新帝都看板考》中速寫的牛飯、牛丼大多是賣一碗十錢，該書中除了牛飯與牛丼外，還畫了各種小吃店的招牌，掛麵、冷麵為五錢到十錢，壽司一貫五錢，天丼大多是二十錢到三十錢，鰻魚丼賣三十錢。

牛丼便宜、分量足，又是食用方便的丼飯，所以成為「震災後唯一的美食，全天下」都在吃（《讀賣新聞》），牛丼扮演起災民救世主的角色。

如同《讀賣新聞》的報導：「主要是因為原為勞動工人等主食的牛丼，突然受到所謂上流階級的青睞，自此之後在各地流行開來。」以關東大地震為契機，牛丼也受到上流社會人士的青睞，擴大了牛丼的愛好層。

在幾乎沒吃過牛肉的日本，卻因為幕末鎖國的結束，吃牛肉的風氣普及，開始吃起從江戶時代獸肉火鍋或軍雞火鍋衍生出來的牛肉火鍋。後來發展成牛丼，而牛丼又藉著關東大地震的契機，在東京市民之間廣泛的流行開來。隨著時代演進，昭和三十四年（一九五九）吉野家「築地一號店」的開張，促成松屋、食其屋等加入市場，發展成牛丼連鎖加盟店的型態，掀起第二次牛丼旋風，如今牛丼已成為日本人的國民美食了。

書籍介紹

本文摘錄自《丼丼丼丼丼：日本五大丼飯誕生祕辛！》，臺灣商務出版

作者：飯野亮一

譯者：陳嫻若

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探索江戶時代，風靡全日本的庶民美食

品嘗充滿飯香的跨時代歷史風味

原本被當作下酒菜的蒲燒鰻，如何搖身一變成為日本最早的丼飯？

原本不吃雞肉的日本人，如何發明出國民美食親子丼？

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天丼、豬排丼、牛丼、鰻魚丼、親子丼，五種在民間掀起熱潮的丼飯，但你很可能不知道它們的由來。

本書追溯從江戶時期到明治時期的軼聞趣事，探索日本國民如何爭相倣效丼飯作法，以及享用丼飯的熱切心境。想一窺大和庶民生活核心，領略日本邁向近代的驅動力，就從了解這五種丼飯開始！

五大丼飯：從江戶到明治時期日本五大國民美食

1. 天丼：攤販的用心，加上一點巧合

最早一位攤販將高級食材當成天婦羅的餡料，引起江戶人的注意，而攤販旁邊恰好有一家賣蕎麥麵的商家，將天婦羅添在麵上，就成了天婦羅蕎麥麵。到了明治時期，更出現了天婦羅專賣店，其中有商家開發新菜單——天丼，將天丼打造成東京名產。

2. 豬排丼：日洋合璧的料理傑作

豬排丼展現本土化特色，將外來食品客製化城日本國民喜愛的滋味。很長時間，日本人不吃豬肉，直到江戶時期出現獸肉店，才開始吃豬肉。炸肉排源自英國，到了明治末期日本發展出獨有的作法——炸豬排，而將炸豬排盛在丼飯上，就成為了豬排丼。

3. 牛丼：男性庶民能量來源

針對男性勞動階層所烹製的菜色，快速、便利且滋養。受到訪日歐洲人的影響，日本人開始吃牛肉。對做粗工的工人來說，牛肉是珍貴的精力來源，也是他們的主食。牛肉料理促進了牛肉火鍋的流行，將燉牛肉盛在丼飯上，就是一道牛丼。在東京大地震後，更成為災民救世主的角色，在市民間流行開來。

4. 鰻魚丼：日本丼飯的始祖

在丼飯誕生前，人們僅將蒲燒鰻當成下酒菜，鰻魚店為了擴張客層，為不喝酒及女性顧客量身訂做，將白飯與蒲燒鰻放在一起販賣，誕生了鰻魚飯。後來在江戶時期，一位戲臺金主因為愛吃鰻魚，怕鰻魚冷掉將碗蓋上蓋子，由於風味良好，引起眾人倣效，是為丼飯最原始的型態。

5. 親子丼：傳入民間的天皇御膳

早在江戶前，雞蛋料理作為款待天皇的料理之一，價格極為昂貴，未被列為民眾的日常食物。直到明治時期，養雞業戶數增加，雞蛋的生產量也增大，區別食材階級的觀念淡薄，也解除了親子身分差異，才建立起親子丼誕生的苗床。

本書特色

透過史料，了解熱門的天丼．豬排丼．牛丼．鰻魚丼．親子丼誕生過程 以富有歷史感的圖片呈現丼飯誕生時景況 闡述各種丼飯早期的食用方法及食材

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九