【動畫】《Muv-Luv Alternative》：啟發《進擊的巨人》的經典作品，15年後終於排除萬難動畫化

文:Satoman

2021年的10月到來,我等宅宅也到了迎接秋日新番的季節。

比起較為平淡的夏季,2021年的秋季10月新番可說是強檔續作連發。有轉生系小說的鼻祖作《無職轉生》後半,也有不少人正捏著手帕等著電擊文庫大賞作品《86-不存在的戰區-》下半季後續劇情。

經典老作品《犬夜叉》的續作《半妖的夜叉姬》也即將播出第二季。等待被《星期一的豐滿》第二季治癒的社畜也大有人在。更別提還有在疫情中成為日本社會現象級國民作品的《鬼滅之刃》續篇《鬼滅之刃 遊廓篇》即將登場。

但是在強作如林的秋番之中,有一部動畫作品正散發著光芒。那是說多不多,但說少也不少的老宅宅們,引頸期盼了15年才等到的光芒,一部經典作品終於排除萬難實現動畫化的悲願。

其名為《Muv-Luv Alternative》。

《進擊的巨人》作者諫山創曾在2017年的雜誌訪談中提及他創作《進擊的巨人》的契機,其中之一正是《Muv-Luv Alternative》。諫山創在訪談中提及了此作品被未知生物侵略且「瀕臨滅亡的人類」是啟發了他創作「被巨人襲擊的人類」的世界觀的靈感原點。

那麼,這個《Muv-Luv Alternative》又是怎麼樣的一部作品呢?

(以下含有些許作品劇情,請自行斟酌是否繼續閱讀。)

要講《Muv-Luv Alternative》之前,不如來直接聊聊整個《Muv-Luv》系列吧。

在第二個千禧年的2000年代左右,當時正是日本的文字冒險、視覺戀愛小說遊戲……一般通稱「GalGame」的全盛年代。

GalGame通常是十八禁的成人遊戲,也經常少不了色情環節。但是在那個時代不少色情要素僅是附屬,只靠遊戲劇情本身就能讓玩家深受感動的名作也一一誕生。例如Leaf的《受讚頌者》、Key的催淚三部曲《Kanon》《AIR》《CLANNAD》、Nitro+的《沙耶之歌》、Typemoon的《Fate/stay night》等均是讓人津津樂道至今的著名作品。

在這些竄起的公司與名作之林中,也包含了âge與他們的代表作品《你所期望的永遠》與《Muv-Luv》系列。

《Muv-Luv》系列的同名第一作發售於2003年,當時的遊戲分類是「超王道學園戀愛冒險遊戲」,而玩家在遊玩的大半時間也確實是以主角白銀武的視角享受一段青梅竹馬的女主角鑑純夏和天降系女主角御剣冥夜相伴的正統學園戀愛遊戲,這也正是《Muv-Luv》的第一部「EXTRA篇」的主要劇情。

但是隨著劇情進入後半,主角白銀武一覺睡醒後卻發現自己身處於一個熟悉又陌生的世界,周遭的住家建築已化為殘墟,原本的學校則是變成了軍事基地……他被當作可疑人士被逮捕後,也發現自己熟知的同學、老師都成為了基地的軍人,而這個世界的人類,正陷入了被侵略而邁向滅絕的窮地。

無處可去的白銀武順應時局,作為當時已經相當稀少的年輕男性士兵參加了軍隊,並開始練習駕駛用於與外星敵人作戰的大型機器人「戰術機」。在鍛鍊自身成為合格軍人的同時,並相信著總有一天自己能回去原本幸福正常的世界。但是他也發現了自己雖然和許多熟人在基地中相會,但青梅竹馬的摯愛鑑純夏卻似乎不存在於這個世界。

白銀武在這個世界與御剣冥夜譜出戀曲,但人類面對外星生物的入侵已逐漸走向滅亡。白銀武最終只得讓愛人御剣冥夜坐上逃離地球的移民船隊,自身則是與剩餘的人類開始了與外星生物之間的垂死抗戰……以上便為《Muv-Luv》第二部「UNLIMITED篇」的主要劇情。

在《Muv-Luv》發售的3年後,本作的完結篇正式發售,並正式讓此系列作成為一代經典。

白銀武於Alternative篇再次時間輪迴,回到了他上次來到這崩壞世界的起點,但不同的是,這次白銀武有著先前世界的記憶。拒絕接受過往結局的白銀武抱持著覺悟再次前往基地,並以自身記憶與經驗著手改變破滅的未來。

這就是人類對於絕望未來的反抗之戰:《Muv-Luv Alternative》。

那又是何等的絕望讓本作成為經典,又是何種的絕望啟發了諫山創《進擊的巨人》的靈感呢?

「Beings of the Extra Terrestrial origin which is Adversary of human race.」 簡稱BETA,與人類……甚至是地球所有生物截然不同的外星生物。它們對人類毫無憐憫,也從未有相互理解的意願與意圖。

外星怪獸襲擊地球是科幻作品的經典老套路。在大部分的作品中,滿身肌肉的美國大兵、英雄,或者是日本的高中生會幫我們搞定這些不速之客。但……若是從宇宙襲來的怪獸數量近乎無限,而且對人類抱持著不是惡意,而是單純將人類視為地球「資源」的一部分,像是收割機一樣採收的話呢?

《Muv-Luv》中的敵對外星生物BETA就是如此的存在,它們的數量近乎無窮無盡,而且以「採礦」收集資源為目的來到地球的它們僅是將人類視為資源與需要排除的障礙物。別說憐憫,甚至連貪欲都不存在於BETA的認知之中。

人類與BETA的戰爭於歐亞大陸爆發,一開始人類雖然靠著飛機壓制不能飛行的BETA佔了上風,但BETA將挖掘坑道用的光線級投入戰爭後,人類便因光線級的高能量雷射照射而喪失了制空權,陷入了被BETA以物量壓制的局面。

歐亞大陸各國日漸淪陷,BETA在掃蕩地表包括人類在內的一切資源後,也建立了數個巢穴「HIVE」,在亞洲另一方的日本與台灣則是因為海峽得以倖存,但是也陷入隨時可能被BETA完全攻陷的危機之中。(附帶一提,在本作的世界觀裡中華人民共和國被BETA滅國後只好跑來台灣,和中華民國政府共組「統一中華戰線」對抗BETA。)

為了對抗BETA,失去飛航兵器的人類改為研發大型人形兵器「戰術步行攻擊機」——簡稱「戰術機」。戰術機擁有靈活的機動性,可靠著地面地形掩護擊殺棘手的光線級BETA。

雖然戰術機開發成功並成為人類軍隊的主要兵器,但面對數量看似無窮無盡的BETA,人類仍處於深刻的劣勢。在故事發生的時間點,原有60億人口的地球僅剩10億人類殘存,隨著男性軍人於前線日漸死絕,世界各處的軍隊也開始出現了女多於男的現象。在缺乏兵員的壓力下,女性軍人也開始被派遣於前線奮戰犧牲。

面對日漸絕望的戰況,白銀武要如何才能取回人類被奪去的未來,而他的摯愛鑑純夏又是否真的不存在於這個世界之中?

《Muv-Luv》以其深刻的劇情、精彩的演出與獨特世界觀設定,讓系列作成為了一代GalGame經典,自從其推出後希望看到動畫化的呼聲就一直沒少過。

但是本作世界觀與劇情浩大,要展現戰術機與BETA之間的死鬥更是需要極高的作畫與製作技術,再加上原作的血腥色情元素等等,以上原因都成為了將《Muv-Luv》動畫化的阻力。

在數年前,âge曾先後嘗試將外傳《Muv-Luv Alternative Total Eclipse》與《Schwarzesmarken》動畫化,但取得的成績都稱不上良好,擴張新的愛好者客群效果有限,原作愛好者的反應也稱不上熱絡。

最終,在等待了15年之後,《Muv-Luv》的愛好者們總算是等到了《Muv-Luv Alternative》動畫版的到來。雖然少了先前的EXTRA與UNLIMITED兩篇,但是在動畫資源競爭激烈的今日,能見到系列作的終幕Alternative篇動畫化已讓許多人表示滿足。

相信在《Muv-Luv Alternative》播出期間,世界各地的愛好者們都會一齊在螢幕面前享受這15年間等待所得來的結果,並與劇中角色一同發出朝向未來的咆哮。

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

