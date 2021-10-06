歐盟在美、中兩強競爭下的困境：該維持中立，還是強化印太戰略？
我們想讓你知道的是
一方面這些領導歐盟的大國，有極強大的經濟誘因，努力在美、中兩大強權中保持中立。但這樣做的風險，就是與美、英、澳等國的關係不斷變差，並隨著美、中兩大強權競爭的白熱化，讓歐盟被邊緣化。同時這種政策，也可能會引發歐盟內部的分裂。
文：王臻明
是說在美國、英國與澳洲組成AUKUS聯盟，宣布將展開更多安全合作下，美、英兩國也同時承諾，願意提供核動力潛艦技術給澳洲，導致澳洲決定取消之前跟法國訂購的12艘短鰭梭魚級（Shortfin Barracuda class）柴電潛艦。
由於這筆造艦合約總價高達650億美元，與無數個工作機會，而讓法國暴跳如雷，立刻召回駐美大使與駐澳大使，以表達強烈的抗議。也讓美、英、澳、法這幾個傳統盟國之間的關係，蒙上了一層陰影。
就近因來看，澳洲毀約的關鍵在於法國的設計進度緩慢，要求追加大幅預算，交艦日期還不斷延宕，並收回讓澳洲國內廠商參與造艦工程的承諾。澳、法兩國元首進行高峰會時，曾就這個問題進行冗長討論，卻無法取得共識與解決方案。
澳洲為了避免新型潛艦的延遲服役，會造成水下戰力的空檔，還考慮讓現有的柯林斯級柴電潛艦進行升級計畫，但這等於平白多出一大筆龐大支出，造成輿論嘩然。在這樣的情況下，澳洲最後會選擇毀約並不令人意外。
除此之外，中國與美國的競爭白熱化，美、澳、印、日四國聯合圍堵中國的態勢已經越來越明顯，也讓中國與澳洲的關係陷入緊張。面對中國快速發展的遠洋艦隊與核動力潛艦，澳洲購買12艘傳統柴電動力潛艦，可能無力因應，這也讓澳洲開始思考採購核動力潛艦的可能性。
由於英國目前正要展開下一代核動力潛艦的設計案，因此在美國的主導下，三國達成共識。英國更在澳洲確定取消與法國的訂單後，立刻宣布啟動新型核動力潛艦的研發計畫。
雖然說法國的憤怒可以理解，不過這也反映出目前歐盟的分裂與危機。因為除了歐盟的傳統盟邦，如美國、英國、澳洲，認為歐盟大國們垂涎中國市場的利益，不願意團結對抗中國以外，幾個東歐國家，近來也動作頻頻，不顧中國的警告，積極與台灣發展外交關係。
如立陶宛決定與台灣互設辦事處，更罕見的讓台灣以「台灣代表處」掛牌。而之前還有捷克國會議長排除萬難訪問台灣，近期則有斯洛伐克與波蘭兩國捐贈疫苗給台灣。
這讓過去主導歐盟政策方向的大國，如法國、德國與義大利等國，處於尷尬之中。因為外在盟邦，如美國、英國與澳洲，都已對中國採取強硬立場，而歐盟內的小國，又改變態度，不再如此顧忌中國。
特別是這些歐盟小國，還佔據了道德制高點，直言批評歐盟對中國過於軟弱，未能堅持普世價值，無視中國侵害人權自由，並以不公平的方式進行商業競爭。讓法國、德國與義大利等國受到各方的壓力，甚至是國內輿論的批評。
法國、德國與義大利等國，會與中國關係如此緊密，原因顯而易見。因為中國在拉攏歐盟時，選擇從具備影響力的大國著手，給予非常多的商業利益，不止對這些國家開放中國廣大的市場，還在這些國家進行了大規模的投資。
德國總統梅克爾與法國總統馬克宏，會不顧一切反對與質疑的聲音，與中國簽署「中歐投資協定」，就是一個很明顯例子。但問題在於，歐盟中的小國，往往難以分享到這些商業利益，中國過去的策略與本身的大小眼，直接或間接地助長了這樣的問題。
其中身處於東歐地區，直接面對俄羅斯軍事壓力的歐盟小國，急需美國與英國的軍事奧援。目前前進部署到波羅的海與黑海地區的北約部隊中，美軍與英軍是最重要的主力，美國還額外提供了各種經濟援助。
在這種情況下，當美國的態度轉變，希望盟邦一起防範圍堵中國時，這些非歐盟核心國家的選擇，就非常清楚了。畢竟這些小國本來就沒有什麼能力爭奪遠方的中國市場，而中國對這些歐盟小國的投資或貿易額度也不高，遠不及美國與英國的重要性。
而這其實也是歐盟長期來以的問題之一，歐盟的外交政策並沒有辦法滿足每一個成員國，同時歐盟這個政治組織與北約這個軍事組織，互不隸屬，成員亦有所不同，進而導致歐盟與北約出現步調不同的情況。
英國會退出歐盟的主要原因之一，就是認為外交政策失去自主性，往往受制於法、德等歐陸國家，但彼此的利益並不相同。在英國退出歐盟後，美、英兩國仍是北約成員國，卻在中國問題上與歐盟漸行漸遠，讓西方傳統盟邦出現裂痕。
特別是澳洲，這個大英國協國家雖然不是北約成員，但傳統上與北約的軍事合作非常緊密。由於澳洲位於大洋洲上，也是廣義的第一島鏈國家，直接面對中國的壓力，因此對中國的警戒心遠高於歐洲國家。
澳洲積極與美國與英國合作，以強化自己的防禦能力，抗拒中國的影響。可是對歐陸國家，如法國、德國與義大利來講，卻沒有辦法切身感受到這樣的威脅。最後雙方會在中國問題與軍售案上出現如此的歧見，並不令人特別意外。
歐盟未來將會陷入抉擇之中。一方面這些領導歐盟的大國，有極強大的經濟誘因，繼續維持與中國的關係，努力在美、中兩大強權中保持中立。但這樣做的風險，就是與美、英、澳等國的關係不斷變差，並隨著美、中兩大強權競爭的白熱化，讓歐盟被邊緣化。
同時這種政策，也可能會引發歐盟內部的分裂。只是強化歐盟的印太戰略，努力在這場競爭中扮演一定的角色，又可能傷害歐盟大國們在中國的利益，同時歐盟與印太地區的距離，是難以跨越的地理鴻溝。歐洲的選民是否願意虛擲國力於千里之外的戰略競爭，也有待觀察。
這種被迫在美、中兩強之間選邊的情勢，未來可能會隨著情勢的發展，不斷出現在世界各地，如東北亞的南韓、東南亞國家與南美洲國家。當然，一定會有自認聰明的政治人物，主張與該要維持中立，不要選邊站，就像法國一樣，以獲取最大的利益。
但法國此次損失了如此龐大的潛艦訂單，可能只是個開端，未來在兩強相爭下，壓力只會更大，想要維持中立也是有風險的，但政客們不會告訴選民，維持中立可能要付出的代價。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航