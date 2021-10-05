中共只敢在美艦遠離後，才派出93架共機大肆擾台放「馬後砲」

文：黃澎孝

中國從10/1國慶起，迄10/3日為止，向我西南空域的防空識別區，派遣了93架各式軍機，破紀錄的軍機數量，一時之間，引起了各方強烈關注。

我們站在台灣本位，當然視這種情況為中共對台威脅加劇。但是，台灣民眾似乎波瀾不驚，國防部也未提升戰備狀況，總統府更沒召開緊急國安會議；顯然並沒太把中共這番大陣仗的「空中閱兵」放在眼裡。

蔡英文總統為何如此篤定呢？其實，這是反映了台灣的空防自信。

因為，以台灣防空飛彈的數量及性能，這幾十架中共軍機，實在是「小菜一碟」。

另一方面，這三天中共擾台的機種編隊，也洩露了共軍的演練目的。前兩天，中共的機群中各有兩架轟六轟炸機，和運八反潛機。這樣的編隊，顯然是針對美國航母及潛艦的反制演練。

其實，從9月開始，中國就備感以美國為首的印太戰略威懾。首先，美英澳（AUKUS）三邊夥伴關係在9月15日正式成立，為展現三國海上實力，結束了阿富汗任務的美國雷根號航母於24日進入南海，與另一艘航母卡爾文森號會合。英國的伊莉莎白女王號航母也從關島出發，澳洲的坎培拉號兩棲攻擊艦則從越南金蘭灣啟航陸續進入南海。

面對「奧庫斯」三條半航母齊聚南海的威脅，中國海軍完全不敢直面對決，連停泊在海南的山東號航母也靜靜龜縮在三亞港。只敢在廣東沿岸與海南島附近實施實彈射擊演習。

對於美國海軍在印太地區的行動，中國最在意的是穿越台灣海峽或巴士海峽，因為這兩個海峽不但緊鄰著台灣，更扼制了中國進出第一島鏈的通道，以及中共海軍南北的通路。因此，每當美國的軍艦穿越台灣海峽或航母戰鬥群穿越巴士海峽時，中共都會發出恫嚇，並在其遠離後派軍機滋擾我國西南空域防空識別區，當作一種平衡的模式。

本月17日，也就是漢光37號演習的最後一天，隸屬美國第七艦隊的勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）打著「自由航行」的旗號，大搖大擺地通過台灣海峽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 雷根號航空母艦

緊接著27日英國海軍軍艦HMS Richmond護衛艦，也「自由航行」通過台灣海峽。非常讓中共覺得臉上無光。但是，中共更介意的是雷根號航母的航向。由於外傳這次雷根號航母，有可能穿越巴士海峽。但是雷根號卻在28日從菲律賓的佛得島水道（Verde Island Passage）進入菲律賓海，而未從台灣南端的巴士海峽經過。

但是，中共媒體卻高調吹噓說：「就在雷根號進入南海之際，我們的山東艦正在南海進行戰略機動，山東艦堵住了美國海軍里號航母的北上通道，對其實施了威懾，導致了美軍雷根號放棄北上穿越巴士海峽的計劃。」甚至於還大下標題：「雷根號航母竄入佛得島水道逃離南海，山東艦堵住其北上航線立功了！」阿Q心態簡直令人瞠目結舌。

中共的軍武頻道也說：「國產艦機的出動往往都和美國航母有一定的關聯，讓人猜測大量艦機，包括轟6可能不僅對美國航母進行了跟監，甚至還進行了一定程度的模擬戰鬥。」我們對照這三天來連續擾台的中共機群的編隊，既有空中預警機，又有反潛機和轟六轟炸機的組合，實可看出應該是針對美國航母的「模擬戰鬥」。

只不過，中共這93架次的軍機，非等到雷根號航母遠離後，才在我西南海域大放「馬後砲」，難怪美國國防部副部長希克斯自信滿滿地說，美國印太司令部「日日緊盯」西太平洋，對該區域具有強大軍力，以可信的嚇阻能力降低風險。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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