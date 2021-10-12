從近年三次民調的變化來看，「徵兵制」還是選票毒藥嗎？

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

自從台灣募兵制實施以來，一直有招不滿的問題。最近，蔡政府宣布原本四個月的軍事訓練可能回復下部隊、金馬獎等訓練，更有開始討論回復兵役成徵兵制、回復一年或兩年役期的呼聲。

但假如是比較年長的台灣人，一定會記得所謂的募兵制，過去是兩大黨選總統時爭相喊出的口號，陳水扁競選時就大喊募兵制、而馬英九、連戰選舉時也大喊要全面募兵制。甚至蔡英文2015年在思考是否要檢討回到徵兵制時，還被砲轟這議題是票房毒藥，最後也不了了之。

過去30年的政治發展，從軍隊被高層把持、多數役男對當兵的不良印象，加上服役勢必出現的人員耗損、以及洪仲丘事件，許多政治人物都相信徵兵制是選票毒藥。最好自己的小孩不要去當兵、才不會有莫名其妙就被長官虐死、自殺而死等事件，準備出社會大展身手的希望就這樣殞沒了。

然而，這幾年台灣民意對於徵兵制的態度似乎有所改變。

如同我之前所提到，蔡英文總統非常主動的關心軍隊問題，除了潛艦國造、主動更新軍營等政策，臉書更是每週平均至少一篇跟軍隊、軍事有關的文章，而軍事相關的文章平均而言收到的讚數也比其他議題更多。

另一方面，這幾年美台軍事合作也越來越浮上檯面，除了之前外送疫苗時美軍軍用運輸機直接開到松山機場，美國議會通過邀請台灣參與環太平洋軍演、更有蔡英文視察雷達站時美軍碰巧出現在合照中等畫面。

而在民意調查上，根據美國杜克大學委託政大選研中心執行的台灣國家安全調查，電話訪問全台具代表性的1000位選民，在2020年底時詢問台灣民眾是否覺得4個月的軍事訓練太短或太長，有高達75%的選民覺得太短，僅有16%與2%覺得剛好與太長。

既然民眾覺得四個月軍事訓練太短，那民眾是否支持回到徵兵制呢？

中央研究院社會所中國效應主題研究計畫，分別在2015年至2017年分別詢問1300位台灣選民三次對於徵兵制的看法。

在2015年，當被問到「請問，您贊不贊成台灣為了增加軍事力量而恢復徵兵制度？」有60%贊成，僅有35%反對。

在2016年，當被問到「請問，您贊不贊成台灣為了增加軍事力量，而保留義務役的徵兵制度？」有81%贊成，僅有15%反對。

在2017年，當被問到「請問，您贊不贊成台灣保留義務役的徵兵制度？」有86%贊成，僅有12%反對。

3年問卷的問法都不相同，但是在2017年，當題目省去「增加軍事力量」這個framing之後，反而支持的民眾比例更高。另外，因為年輕人比較難在問卷接觸到，所以無論哪種民調方式，都可能比較低估年輕人的比例。但無論如何，光從上面3年的數據來看，絕大多數的台灣民眾是支持義務役的。這種比例的民調差距之下，義務役絕對不可能是選票毒藥，而是絕大多數選民支持的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當然，民眾雖然支持義務役，但顯然民眾對於當兵的細節不一定買單，畢竟洪仲丘事件後的白衫軍十字架還歷歷在目。在同一份中研院社會所的問卷中，當台灣選民在2015年被問到「請問，您贊不贊成台灣為了增加軍事力量而增加稅金？」有66%反對，僅有32%贊成。跟60%贊成徵兵比起來，有至少3成的選民是支持徵兵但反對因加稅增加軍費的。

要怎麼解釋這個差距？比較自私的解釋大概是因為很多受訪者不用再當兵，但是還需要再繳稅。但另一個解釋，也是目前我們團隊正在研究的主題，是當兵訓練的品質問題。

我們透過問卷研究指出，台灣選民願意在中國入侵台灣時抵抗的意願，跟當兵受訓時的受訓品質高度相關。當選民越覺得當兵時受到的軍事訓練對實際上戰場有用時，願意抵抗中國入侵的意願就越高，反之亦然。

假如當兵受訓的內容是拔草跟作假帳，年輕人當然很懷疑要如何用這些技能阻止共軍搶灘。但假如學到的是實際在戰爭中可以保命、保護家人、打有意義的仗的技能，也具有強身與社會交流的效果，民眾自然會更願意當兵訓練，做為人生與國民義務的一部分。

除此之外，政治學最新的研究也指出，國家軍隊打勝仗的機率，與軍隊的組成高度相關。根據Dartmouth College政府系副教授Jason Lyall的2020年最新大作《Divided Armies: Inequality and Battlefield Performance in Modern War》中，他追蹤了過去世界兩百多場戰役，並且測量每一場戰役中種族組成的不平等程度。

發現軍隊中假如社會上的弱勢族群組成越失衡（亦即假如軍隊裡的社會弱勢族群遠高於弱勢族群實際的人口比例、而軍隊裡弱勢族群地位卻仍低）的話，該國與其他國開戰時，就越容易戰敗或大規模叛變。

假如根據Jason Lyall的研究結果，那台灣徵兵制雖然全民皆兵，但軍隊組成就越可能跟社會上各族群的組成比例接近，平均而言這樣大家都會比較認命的拼命，最後導致的就是士氣跟勝率都較高，而使得真正打仗的機率降低。

在上述這些問卷與研究結果之下，在改善軍隊訓練內容的前提下，維持或回復徵兵制或許不會真的成為選票毒藥，而是維持現狀台海和平的必需之策。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航