沒有獲得日、澳的默契性點頭，中國離CPTPP入會談判還很遙遠

文：郭永興（台中科技大學國際貿易與經營系教授）

中國透過CPTPP的紐西蘭秘書處，遞交申請書。震撼國內政壇，之後台灣也迅速提交了申請書。在這個議題衝擊下，任教於美國的學界友人們，來信問筆者一個重要問題，中國到底有沒有跟CPTPP的11個會員國，特別是今年當主席的日本，有打過招呼？

這些友人都是專家，他們的問題是關鍵。因為CPTPP的加入，有個默契條款，也就是新申請國要先跟11國都打過招呼，才能提出申請。中國突然提出申請，如果是已經打過招呼，那就代表中國離入場談判已經不遠，進度上是遠遠超越台灣。

筆者從「申請儀式」來分析，中國應該是採取「橫柴入灶」法來申請。正常的入會申請是申請國已經跟成員國都打完招呼，大家都有歡迎其加入的默契，申請國的部長級官員，與主席國（日本）、秘書處國（紐西蘭）的部長級官員舉行會談（至少線上），啟動入會申請。英國就是今年2月1日，經過英、日、紐三國部長線上會議後，宣告正式申請參與CPTPP。

而中國的申請案，卻是沒有經過三國部長會議，而直接向秘書處的紐西蘭丟出申請書。雖然中國宣稱中紐雙方的相關部長，有進行電話會議溝通申請事項，但主席國日本被排除在外，就表示這不是一個已經全面溝通好的申請案。

再者，目前中國跟澳洲有強烈的貿易爭議，中國對澳洲出口的牛肉、煤炭、棉花等貨物採取高關稅或禁止進口的不友善措施，就在中國遞出CPTPP申請書的同時，其實也正跟澳洲在進行「中國對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅案」的協商，結果協商破裂，澳洲向WTO申請進行裁決。

從這件事看得出來，中國也沒跟澳洲進行過入場CPTPP的協商，不然紅酒案就不會協商破局。這也難怪，中國申請CPTPP的消息傳出後，澳洲貿易部長冷冷說，中澳之間需要有部長級會議來協商重要的問題。

就日本與澳洲政府的反應，看得出來，中國在申請之前，至少沒有跟這兩國打過招呼，並獲得兩國的同意，這是違反加入CPTPP的默契條款。而重點在於，CPTPP這11國的多邊自由貿易協定，日本是最大經濟體，其次是加拿大與澳洲。日本加上澳洲的GDP總合，約是CPTPP11國總合的一半。中國沒有獲得日、澳的默契性點頭，離CPTPP的入會談判還非常遠。

中國有沒有機會獲得日澳的點頭呢？目前有關中國申請CPTPP的各種論述百花齊放，有一種中國加入樂觀論的說法是，中國內需市場龐大，一定足以吸引CPTPP11國為中國量身定做入場門票。

如果用街頭智慧（Street Smart）或者組織心裡學的解度，去看日澳政府的想法，就知道中國市場吸引論根本走不通。當初美國出走TPP，日本跟紐澳合作，好不容易以CPTPP的方式，讓組織活了下來，當然日、澳成為這個組織的新老大。現在中國想要加入，以其世界第二GDP的實力，一旦進來之後，一定是新老大。

日本與澳洲好不容易在一個全球知名的大規模貿易自由區當了老大，他們會輕易放棄嗎？中國市場的經濟利益是很大，但是中、日、澳都已經簽署了RCEP，雖然RCEP的自由貿易程度不及CPTPP，但是就貨物關稅最終為零的角度，RCEP與CPTPP的差別，就大概是八成五零關稅與九成五零關稅的差別。

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光是RCEP這個自由貿易區，日、澳就已經享受大部分的中國市場經濟利益。要用經濟利益讓日、澳答應中國入CPTPP的機會不大。再者，中國與澳洲在2015年就簽署了《中澳自由貿易協定》，但是中國要停止澳洲煤炭、龍蝦、紅酒等商品進口，或施加高到離譜的報復關稅，說搞就搞，基本無視WTO法規。

所以跟中國簽貿易協定要有效，還要加上隱性的不能忤逆中國的聽話條款。跟中國有國家安全矛盾的日、澳，怎麼可能會去吞聽話條款。所以日、澳也清楚，今天跟中國簽的所有貿易協定，都有可能明日在國家安全的衝突下被翻臉，簽的意義也不大。

站在日本的角度、中國突然申請CPTPP是不尊重主席國日本的橫柴入灶。再者，讓中國參與CPTPP，對日本的實質經濟利益也不大（因為已經有RCEP基礎），而且還有可能讓日本辛苦建立起來CPTPP的組織性成果，整碗給中國端走（老大換人做）。所以站在日本的國家利益考量，中國申請案的最好處理方式，就是直接退件，請中國回去走正統申請方式，先跟其他國家協商，完成默契條款。

日本在自由貿易區議題的重要學者，也是經產省重要諮詢對象的上智大學法學部教授川瀬剛志，已經在經產省智庫的網站發表文章〈中国のCPTPP加入にどう向き合うか〉，討論如何面對中國申請CPTPP，結論就是先退件再說。川瀬剛志教授的文章，已經引起社會大眾注意，主流商業雜誌DIAMOND也在網站專文報導。換句話說，對中國退件在日本的決策過程中，已經由專家意見，走向社會共識凝聚的階段。

當然最後的決策結果，還會有各種角力，而且日本工商界也出現歡迎中國參與CPTPP的聲音。雖然筆者認為CPTPP比RCEP來說，帶給日本國家經濟利益並不增加多少，但是對於汽車產業可能就不一樣。

RCEP並沒有達成日本汽車整車出口中國零關稅的協議。而汽車幫在日本產業界聲勢浩大，所以未來中國會不會動員汽車幫去幫中國關說，還有需要觀察。再者，在實際的外交場上，日本可能用比較委婉的方式，比如說用「擱置」取代「退件」，但不受理中國申請案的事實是一樣的。

CPTPP成立後的部長級會議，過去最多就是一年開兩次，而今年兩次會議已經開完。加上台灣也提出申請案，情況複雜，短期間內難有結論。因此中國申請案的結果，可能要到明年的部長級會議才會有正式結論，那時候主席國已經換成與中國友好的新加坡，台灣必須時時關注各種可能的變化。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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