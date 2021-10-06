解放軍機接連擾台「破紀錄」，為什麼選在這個時候？

超越28架紀錄，升至38、39架次

2021年10月2日白天與夜晚，共有總計39架中共軍機，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ，Air Defense Identification Zone），創下國防部公布統計以來最多架次紀錄。這次解放軍派了26架殲16、10架蘇愷30、兩架運8反潛機及一架空警500。

事實上，共軍已經連兩天「破紀錄」派遣大量軍機。前天的10月1日，適逢中國建國72週年之際，中共空軍也兩度闖我西南防空識別區，共派出38架軍機擾台，分別為28架殲16、四架蘇愷30、四架轟6、一架運8反潛機及一架空警500。中國解放軍連兩天出動大量軍機日夜騷擾台灣西南空域，連續兩日超越今年6月15日紀錄的28架次。

今（2021）年6月15日共有28架共機擾台，時值6月7日美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）及康斯（Chris Coons），搭乘美軍運輸機C-17降落松山機場訪台，宣布贈送台灣合計250萬劑莫德納疫苗。當時共軍派出14架殲16、6架殲11、4架轟6、1架運8反潛機、1架運8遠程干擾機、2架空警500。美國國防部發言人薩波（John Supple）也批評「中國在台灣附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定，且增加誤判風險。」

兩岸官方在共機擾台後各自有不同的發言。中國國台辦發言人馬曉光説：「我們遏制『台獨』是完全必要的，為了維護兩岸同胞的共同利益。」然而陸委會駁斥，認為中國不斷對台軍事侵擾，脅迫我方接受其片面政治框架。

兩岸近期的「嘴砲」與「水果戰」

在西方國家與中國關係冰冷時，台灣不斷地在向國際推銷自己。

外交部長吳釗燮除推動「台美關係」，也向世界各大媒體投書，稱台灣不該被聯合國相關組織排除的文章。同時，他也譴責中共過度解讀與干涉，觸怒中共玻璃心的敏感神經。

國台辦在10月1日中國國慶時，以發言人談話之形式發表長文，藉此大力批評台獨。同時以污辱性言論批我外交部長吳釗燮，冠上「頑固台獨份子」的稱號，擴大兩岸之間的口水戰。

兩岸關係在2016年蔡英文總統上台後漸漸疏遠，而兩岸關係現在也因多項問題陷入冰點。

首先，中國在2016年後開始針對台灣在國際舞台上的聲音（包含打壓台灣取得疫苗），以及時常闖越台灣西南防空識別區騷擾及挑釁。其次，中國也開始以經濟打壓，像是2019年8月起暫停陸客來台自由行，或2021年開始以檢疫問題為由禁止進口台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦進口，向台灣施壓。

台灣對中國的態度也不甘示弱。面臨國際打壓、農產品的禁運、軍機騷擾上漸漸地與中國產生摩擦，以及天天出現的口水戰。尤其在新冠疫情爆發後，台灣不斷向國際喊話，因中國的打壓及藉由「民主」的聲音吸引國際目光，使中國更為不滿。國台辦及陸委會間也因此互相交鋒，指責對方挑戰底線、破壞台海和平。

自2021年2月28日起，中國多次檢驗出台灣鳳梨含介殼蟲，並以此為由暫停輸入台灣鳳梨，引發台灣憤怒和恐慌。9月18日再以類似理由，禁止台灣蓮霧與釋迦進口，引發新一輪的「水果戰」。我農委會主委陳吉仲放話要「狀告至世界貿易組織（WTO）」，以反抗中國的經濟施壓。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，台灣出口至中國的鳳梨、蓮霧及釋迦是水果總量為前三位。而《英國廣播公司》也引用《自由時報》的報導分析，指出中國除了打擊民進黨在南部的票倉（鳳梨與蓮霧種主要產區），也開始針對國民黨本營台東（釋迦主要種植地），顯示中國對台灣的打壓已經「不分藍綠」。

不過，我農委會似乎也得對出口的農產品，進行更為徹底的害蟲檢疫。因為除中國方面出現問題，澳洲阻擋我鳳梨進口、紐西蘭禁我芒果、荔枝，也都有類似蟲害問題存在。

Photo Credit: 中央社

兩岸分別申請加入CPTPP

兩岸在區域經濟整合上，也各自出招。

中國於9月16日向紐西蘭遞件，正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP，Comprehensive Progressive Tran-Pacific Partnership），而台灣也隨即於9月22日申請加入。在台灣遞交申請書後，中國外交部於9月23日表示「堅決反台灣加入任何官方性質的協議和組織」。台灣也不甘示弱，認為中國暫停進口台灣蓮霧、釋迦的事件，批評中國貿易自由化程度不及CPTPP的高標準。

雖目前CPTPP內部成員對台灣申請加入無太大異議，但外界極度關注中國申請的動態。中國與幾個CPTPP成員國有分歧（如：澳洲、日本），但如果中國比台灣早加入，將可阻擋台灣的申請，讓台灣成功加入的機會相形渺茫。兩岸互相競爭加入CPTPP的議題，也成了國際焦點，開啟兩岸又一「口水戰」的新戰場。

為何挑10月1日？

綜合上述外交、兩岸、軍事、經濟、農業多面向的摩擦，再加上中國國慶的到來，《霧谷晶策》相信是這兩天共機擾台又創新高紀錄的原因之一。美國國務院發言人也在10月3日呼籲中國大陸應減少軍事、外交、經濟上對台施壓，也重申美中三公報、台灣關係法、六項保證等不變的美方政策。

另外，9月28日登場的第十三屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展），原定去（2020）年舉辦，但因新冠疫情影響而順延至今。《霧谷晶策》猜測中國可藉此展現軍事肌肉，顯示中國在軍事工業上的能力為原因之二。

再者，《霧谷晶策》觀察到美軍雷根號航艦經南海往菲律賓海行進，或與美軍卡爾文森號、英航艦伊莉莎白號會合，也是中共軍機藉機大規模反制演練的原因之三。

《霧谷晶策》認為近日創下數量新高的殲16型戰機，未來將在攻擊台灣時，扮演重角，另外也含有下列三個意涵。

其一、殲16多批次擾台，就是要掌握台海周遭日、夜環境，積極進行戰場經營。其二、多批次的殲16分時段進入我西南航空識別區，可能也代表著解放軍自不同基地，派遣軍機協同演練。其三、夜間飛行至我國東南方海域，顯示出殲16戰機飛行員素質高，能依賴儀器飛行，同時也能適應夜間飛行這難度較高的戰術科目。

《霧谷晶策》建議我相關單位，在目前兩岸沒有官方交流管道的狀況下，更應小心防止擦槍走火。國防是外交的後盾，但外交首長言論也該點到為止，避免對國防帶來過度壓力。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航