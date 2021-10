IT、R&D、MKT、PR是什麼意思？一次學會公司各部門英文簡稱

公司裡不同的部門英文要怎麼說?常見的HR、IT、CS又是什麼意思?一起來認識辦公室各部門的介紹以及相關英文說法,提升你的職場英文力。

辦公室裡有各種不同的部門,你知道英文怎麼說還有各個部門都在做什麼事嗎?一起認識這些部門英文名稱、縮寫還有相關介紹,專業職場競爭力從這篇開始培養。

首先,部門的英文是department,但國外常以Dept.作為縮寫,且通常口語表達時,會省略department,而直接使用部門的完整說法或簡稱,今天就一起來認識公司裡常見的部門英文該怎麼說,也同時學習與各部門相關的英文單詞!

Human Resources, HR人力資源

Human原意為人類,而resources是資源的意思,兩者結合而成就延伸為「人力資源」,英文縮寫是HR,主要的職責內容包含人事招募、員工資料管理、新人報到等事宜。以下是與人事部門相關的常見英文詞彙:

Recruiter (n.) 招募人員

Recruit是英文動詞「招募」的意思,招募人員我們使用後綴-er來表示,英文是recruiter。

Conduct an interview (phr.) 舉辦面試

Interview可當動詞跟名詞,都有面試的意思,如果要表達公司要進行或舉辦面試,經常搭配的動詞為conduct或者hold。

Interviewee (n.) 面試者

如上述,這裡在interview後面加上-ee的後綴,用來表示來面試的人,也就是面試者,而面試官的英文則是interviewer。

Orientation program (n.) 新人訓練計畫

Orient當動詞是「定位」的意思,oriented是形容詞,有「導向的,以…定向」的意思,program是計畫的意思。大家可以想像初到新公司時,還不太清楚一些規定等,因此要透過這個orientation program(新人訓練計畫),更深入了解公司運作的規則與方向,後續在工作執行上也會比較順利。

Probation period (n.) 試用期

Probate這個英文動詞有「處以緩刑;受查驗」的意思,在職場上我們用probation period來形容新人試用期,這段期間同事與主管將觀察你的表示是否符合預期,如果要向朋友說自己還在試用期,常用的說法是I’m still on a probation period.(我還在試用期。)如果要說自己過了試用期成為正職員工,就可以用I passed my probation period.的說法。

Information Technology, IT 資訊科技

IT是information technology的縮寫,IT部門涵蓋的工作內容很廣,內部人員的工作通常與資訊技術、資訊安全、系統開發與安裝、資料處理分析等有關,讓我們一起來看看與其職責相關的英文說法吧!

Install and configure networks 安裝並設定網路

Install是安裝的意思,configure則是更改設定,IT人員其中一項職責就是要負責安裝並設定公司網路,確保每個人都可以有安全且順暢的網路連線來完成被交付的項目。

Manage databases 管理資料庫

Database是數據庫、資料庫的意思,IT人員也須管理公司所有的數據資料庫,確保員工都能快速且方便地取得工作所需的資料,並防止公司網路外非授權的人員任意讀取資料,造成資安問題。

Troubleshoot systems and hardware 系統跟硬體的技術除錯

Troubleshoot當動詞指的是「除錯,排錯」,多用於軟硬體的技術排除場景,system這裡指的是公司系統,而 hardware是硬體,包含電腦、筆電、行動裝置、平板等,而軟體的英文是software。

Manage information security 管理資訊安全

資訊安全的英文是有兩個單詞組成,分別為information與security。在網路盛行的年代,企業的資安防護變得格外重要,尤其當網路駭客攻擊事件層出不窮時,IT人員的首要任務之一就是確保所有機密資料僅能從公司內部網路存取,以降低資料外洩的風險。

Public Relations, PR 公關

Pubilc是英文形容詞,中文是公開的意思,relation是關係,因此公共關係Public Relations就是我們熟知的公關,簡稱為PR。

Media relation (n.) 媒體關係

Media是媒體的意思,因此媒體關係我們就會使用media relation這個說法,通常公關人員的職責之一就是與媒體打好關係,發表與自身有利的新聞消息。

Press release (n.) 媒體發表會

Press是媒體,而release在這裡當作名詞,原意為釋放,但在公關產業裡,可解釋為發表會,釋放公司重大消息給外部媒體知道的場合。

Press conference (n.) 記者會

Conference的中文是會議,因此press conference就是記者會的意思。如果要說舉辦記者會,我們常搭配的動詞為hold,例如to hold a press conference就是「舉辦記者會」的英文說法。

Brief (v.) (n.) 快速說明/需求

Brief當動詞時,有快速講解的意思,to brief someone on something指的就是快速簡單地跟某人說明某事。Brief如果當名詞,中文是「需求概要;摘要」,例如What’s your client’s brief on this marketing campaign?(客戶針對這個行銷活動的需求是什麼?)

Press kit (n.) 記者會新聞資料袋

Kit有工具箱的意思,press kit直譯為媒體工具箱,但實際上就是指「記者會新聞資料袋」,通常裡面會放新聞稿,並視需求放上宣傳文件、出席貴賓的簡歷,甚至給媒體的小禮物等。

Research and Development, R&D, RD 研究與開發

Research是研究,development是開發,職場上我們通常用reasearch and development來形容研究與開發部門,縮寫為 R&D或RD,通常都是由各種不同專職的工程師組成,而部門的英文縮寫為R&D或RD。RD部門裡較常見的工程師職稱包含:

Front-end engineer (n.) 前端工程師

前端工程師的職責為處理網頁上的圖片排版、互動效果、連結按鈕點擊等,通常比較需要設計腦。

Back-end engineer (n.) 後端工程師

反之,後端工程師主要是負責功能與資料儲存,如會員註冊登入、下單購物等行為都屬於後端工程師的工作,比較需要邏輯腦。

Marketing, MKT 行銷

公司的行銷部門,我們稱為Marketing,縮寫是MKT。行銷部門最重要的工作就是透過各種不同的管道,線上與線下,將公司的品牌與產品推廣給更多人知道,且因工作內容多元,又可另外分為以下幾種:

Digital marketing (n.) 數位行銷

Digital是數位的意思,所以數位行銷的英文是digital marketing,主要是透過線上的各種行銷宣傳,搭配各種不同的線上工具,分析網站流量與消費者行為,達到提升銷售的目的。

Content marketing (n.) 內容行銷

Content當名詞是內容的意思,內容行銷的工作包含撰寫部落格文章(blogging)、製作不同形式的內容(content creation)等,用來提高與消費者的互動,提高黏著度(improve engagement),進而將消費者變成顧客。

Social media marketing (n.) 社群行銷

Social media是社群媒體,近幾年社群行銷成為許多企業的行銷重點,且平台也發展得更多元,目前較常見的有Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest,以及Twitter。

Email marketing (n.) 電子報行銷

Email是我們大家熟知的電子郵件,電子報行銷就是透過每週或每個月定期寄發電子報(newsletter)的方式,與顧客維持良好關係,是增加銷售機會的行銷方法之一。

SEO (n.) 搜尋引擎優化

SEO的全名是Search Engine Optimization,英文動詞optimize是優化的意思,SEO行銷是一種透過持續地優化網站,藉此提高網站在搜尋引擎的排名,並主動贏得用戶訪問的行銷方式。

在瀏覽國外行銷類相關的職缺時,通常都會用Junior或Senior來表示徵才的條件,有些公司也會直接使用Jr.或Sr.來表示年資。

Customer Service, CS 顧客服務(客服)

Customer是「客人,顧客」的意思,service的中文是服務,所以英文裡我們會使用customer service來表示客服部門。我們來看看與客服部門相關的英文用法有哪些:

Customer support agent/representative (n.) 客服人員

Agent有「仲介;代理人」的意思,representative則有代表的意思,support在這裡當名詞,有幫助」協助的意思,因此如果要表達客服代表或客服人員,我們就可以用customer support agent,或是customer support representative。

Customer success manager (n.) 顧客成功經理

Customer success是顧客成功,近幾年有越來越多公司把顧客關係維護和公司成長的責任,移轉給顧客成功經理(customer success manager, CSM),他們主要的職責就是擔任包括服務與銷售之間、公司利益與顧客利益之間,以及產品專業知識與顧客見解之間的溝通橋樑。

technical support (n.) 技術協助

基於公司本身提供的服務,其客服部門可能需要提供技術上的協助,這裡的technical是形容詞,有技術的意思,tech本身有技術的意思,也是 technology的縮寫。如果要表達提供技術協助,可以使用的英文動詞有provide跟offer。如provide/offer technical support。

customer satisfaction (n.) 客戶滿意度

客服部門最重視的一個績效項目就是整體的客戶滿意度,英文動詞satisfy有「使…滿意」的意思,名詞是satisfaction,有「滿意,滿足」的意思。如果要表達評估客戶滿意度,我們會用evaluate這個動詞。

一間公司是由數個部門與專業領域人才組合而成,職場上也難免會遇到需要跨部門合作的時候,學會以上常用部門的名稱、縮寫、以及相關詞彙用法,下次溝通時就不用再擔心聽不懂囉!

