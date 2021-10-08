朋友從試衣間走出來說「I can’t pull off this dress.」，是什麼意思？

學英文的過程中，常常會碰到某個片語字面和實質意思差很多，這時候就會一個頭兩個大，心想：「這幾個單字分開看我都看得懂，合在一起就看不懂」！今天【那些課本沒教的英文】就來介紹一個看字面猜不出意思的片語：pull off，考考大家，這是什麼意思呢？

情境對話

今天Amy、Lizzy和外國朋友Diane一起去逛街，三人逛街又試穿的，玩得不亦樂乎。這時候，Diane穿了一件碎花洋裝從試衣間走出來，嘆氣道：

I can’t pull off this dress.

Amy聽到之後趕快跑過去問她：「怎麼了？洋裝太緊脫不下來嗎？那我來幫妳！」Lizzy趕快在Amy伸手之前阻止，跟Amy說：「不是啦！can’t pull off this dress不是叫妳拉下洋裝啦！」

聰明的大家，一起來猜猜Diane說的這句話到底是什麼意思吧！

pull off 真的有「脫掉」的意思

其實真的不能怪Amy誤會，因為pull off這個片語真的有「脫掉、拿掉」的意思啊！舉兩個例子：

Dad pulled off the fitted sheet and put on a clean one instead.（爸爸拿掉床單，並換上一張乾淨的床單。）

Alice got completely drenched by the rain and pulled off her wet clothes after she got inside.（Alice被大雨淋得全身都濕了，進到室內後，她立刻脫掉她的濕衣服。）

但這裡的pull off是「駕馭」的意思

那大家可能會想說，那這裡為什麼不是「脫掉」？！因為這裡是另一個更潮（？！）的意思，連一般正規字典都沒有收錄喔！依照上下文情境，Diane說的話其實意思是：

I can’t pull off this dress.（這件洋裝我無法駕馭。）

→ 其實就是在說自己穿上那件碎花洋裝不好看啦。

有沒有！這個片語真心好用，但是很多字典都沒收錄這個意思喔。不過看國外YouTuber的影片的時候就有可能聽到這個用法。如果買了一件自己不適合的衣服，或是打扮成自己不適合的風格，就可以這樣講：

I can’t pull off this crop top because I have love handles.（我無法駕馭這件短版上衣，因為我腰間贅肉橫生。）

當然，用法不僅限於衣物穿戴方面。如果看到某個正妹完美駕馭某種顏色的唇膏，也可以用pull off這個片語：

A: How does she look so good wearing that Barbie pink lipstick?（為什麼她擦上這種死亡芭比粉色的唇膏還那麼好看？）

B: Because she's pretty, duh. We can’t pull off that color .（啊她就長得漂亮啊，不然咧？我們兩個就沒辦法駕馭這種顏色。）

也可以練習用pull off這個片語稱讚別人喔：

Only you can pull off that style.（只有你才能駕馭這種風格。）

「完美駕馭」某種裝扮、穿搭，可以用 rock

除了pull off，妳還可以用rock這的單字表達「完美駕馭」，英英字典的解釋為「to wear a particular style of clothing, etc. and look good or fashionable（穿上某種風格的衣服等，而且看起來非常好看、時髦）」。不過通常這個單字都是用在正面的說法，如果是「無法駕馭」，就要用pull off喔。

我們來看個用rock的例子：

She's rocking that Barbie pink lipstick.（她真的完美駕馭那隻芭比粉唇膏耶。）

但當然依照語氣和情境不一樣，也可以把rock這個字用來諷刺朋友：

A: Dude, you're really rocking that fanny pack!（兄弟，你完美駕馭那個腰包耶！）

B: Really? You think so?（真假？你覺得好看嗎？）

A: Nah, I was just messing around. You look like someone's dad.（不好看，我只是隨便講講。你看起來超像別人的爸爸。）

要敘述某個人全身上下的穿搭非常好看，也可以用這個字：

Kelly is rocking that tight crop top and those high-waisted mom jeans.（Kelly 穿了一件緊身短版上衣配高腰老媽褲，超好看。）

大家都學會了嗎？今天我們教了好用的片語：pull off，除了表達「脫掉、拿掉」，還可以表達「『駕馭』某種風格、穿搭、造型」，如果想要表達別人「完美駕馭」，還可以用rock這個動詞喔！趕快把這些最潮、最實用的說法學起來吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【那些課本沒教的英文】這件衣服我無法「駕馭」，英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航