朋友從試衣間走出來說「I can’t pull off this dress.」，是什麼意思？

學英文的過程中,常常會碰到某個片語字面和實質意思差很多,這時候就會一個頭兩個大,心想:「這幾個單字分開看我都看得懂,合在一起就看不懂」!今天【那些課本沒教的英文】就來介紹一個看字面猜不出意思的片語:pull off,考考大家,這是什麼意思呢?

情境對話

今天Amy、Lizzy和外國朋友Diane一起去逛街,三人逛街又試穿的,玩得不亦樂乎。這時候,Diane穿了一件碎花洋裝從試衣間走出來,嘆氣道:

I can’t pull off this dress.

Amy聽到之後趕快跑過去問她:「怎麼了?洋裝太緊脫不下來嗎?那我來幫妳!」Lizzy趕快在Amy伸手之前阻止,跟Amy說:「不是啦!can’t pull off this dress不是叫妳拉下洋裝啦!」

聰明的大家,一起來猜猜Diane說的這句話到底是什麼意思吧!

pull off 真的有「脫掉」的意思

其實真的不能怪Amy誤會,因為pull off這個片語真的有「脫掉、拿掉」的意思啊!舉兩個例子:

Dad pulled off the fitted sheet and put on a clean one instead.(爸爸拿掉床單,並換上一張乾淨的床單。)

Alice got completely drenched by the rain and pulled off her wet clothes after she got inside.(Alice被大雨淋得全身都濕了,進到室內後,她立刻脫掉她的濕衣服。)

但這裡的pull off是「駕馭」的意思

那大家可能會想說,那這裡為什麼不是「脫掉」?!因為這裡是另一個更潮(?!)的意思,連一般正規字典都沒有收錄喔!依照上下文情境,Diane說的話其實意思是:

I can’t pull off this dress.(這件洋裝我無法駕馭。)

→ 其實就是在說自己穿上那件碎花洋裝不好看啦。

有沒有!這個片語真心好用,但是很多字典都沒收錄這個意思喔。不過看國外YouTuber的影片的時候就有可能聽到這個用法。如果買了一件自己不適合的衣服,或是打扮成自己不適合的風格,就可以這樣講:

I can’t pull off this crop top because I have love handles.(我無法駕馭這件短版上衣,因為我腰間贅肉橫生。)

當然,用法不僅限於衣物穿戴方面。如果看到某個正妹完美駕馭某種顏色的唇膏,也可以用pull off這個片語:

A: How does she look so good wearing that Barbie pink lipstick?(為什麼她擦上這種死亡芭比粉色的唇膏還那麼好看?)

B: Because she's pretty, duh. We can’t pull off that color .(啊她就長得漂亮啊,不然咧?我們兩個就沒辦法駕馭這種顏色。)

也可以練習用pull off這個片語稱讚別人喔:

Only you can pull off that style.(只有你才能駕馭這種風格。)

「完美駕馭」某種裝扮、穿搭,可以用 rock

除了pull off,妳還可以用rock這的單字表達「完美駕馭」,英英字典的解釋為「to wear a particular style of clothing, etc. and look good or fashionable(穿上某種風格的衣服等,而且看起來非常好看、時髦)」。不過通常這個單字都是用在正面的說法,如果是「無法駕馭」,就要用pull off喔。

我們來看個用rock的例子:

She's rocking that Barbie pink lipstick.(她真的完美駕馭那隻芭比粉唇膏耶。)

但當然依照語氣和情境不一樣,也可以把rock這個字用來諷刺朋友:

A: Dude, you're really rocking that fanny pack!(兄弟,你完美駕馭那個腰包耶!)

B: Really? You think so?(真假?你覺得好看嗎?)

A: Nah, I was just messing around. You look like someone's dad.(不好看,我只是隨便講講。你看起來超像別人的爸爸。)

要敘述某個人全身上下的穿搭非常好看,也可以用這個字:

Kelly is rocking that tight crop top and those high-waisted mom jeans.(Kelly 穿了一件緊身短版上衣配高腰老媽褲,超好看。)

大家都學會了嗎?今天我們教了好用的片語:pull off,除了表達「脫掉、拿掉」,還可以表達「『駕馭』某種風格、穿搭、造型」,如果想要表達別人「完美駕馭」,還可以用rock這個動詞喔!趕快把這些最潮、最實用的說法學起來吧!

