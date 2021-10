COVID-19新興詞彙：covidiot、quaranteen、Blursday是什麼意思？

上一次我們介紹了maskne、quarantini、zumping等等因新冠肺炎疫情下而產生的新興詞彙,還沒看過的快去看!這幾天小編查字典、滑社群軟體的時候,又看到更多有趣的詞彙了,我們快來一起認識吧!

maskhole

這個字是小編在俚語字典上看到的,是mask(口罩)+ asshole(混蛋)合在一起的罵人詞彙,就是在指「新冠肺炎期間不戴口罩的混蛋」。在許多衣服或口罩上會出現這個標語:

Don’t be a maskhole.(不要當不戴口罩的白目。)

covidiot

這個字應該很好聯想,是COVID-19(新冠肺炎)+ idiot(白癡)組合而成的,又是一個罵人的詞彙了,就是指「新冠肺炎期間不配合防疫措施、不戴口罩的白癡」,也有人說成是「防疫豬隊友」。

More than 10 covidiots are having lunch in the park. Don’t they know that we can’t eat outside during Level 3 alert?(有超過十個不好好防疫的白痴在公園吃午餐。他們是不知道三級警戒期間不能在外面吃東西嗎?)

moronavirus

這個字跟covidiot意思差不多,是由moron(低能、笨蛋)+ coronavirus(新冠病毒)組合而成的侮辱性詞彙,都是在講那些「不好好遵守防疫規範的防疫豬隊友」。

A: Louis suffers from moronavirus.(Louis感染了低能病毒。)

B: Moronavirus? What’s that?(低能病毒?那是什麼?)

A: That means he doesn’t wear a mask and doesn't follow the rules during the pandemic!(意思就是他疫情期間不戴口罩又不遵守規範啦!)

COVID-15 / Quarantine 15

大家都知道COVID-19是「新冠肺炎」,quarantine是「隔離」。但在疫情期間流行的新詞彙:COVID-15跟Qurantine 15是什麼新型病毒嗎?別擔心,不是病毒,而是你在「疫情期間因為長期不出門而胖的15磅(約7公斤)」。對,小編我就是一直發胖 (;´༎ຶД༎ຶ`)

A: How can I lose my "Quarantine 15"? I ate too much during the quarantine!(疫情期間胖的15磅該怎麼瘦下來?我隔離的時候吃太多了啦!)

B: You can try 16:8 intermittent fasting and do more exercise.(你可以試試16:8間歇性斷食,還有多做點運動。)

coronial / quaranteen

這個字是由coronavirus(新冠病毒)+ millennial(千禧世代)組合的,其實就是指「新冠肺炎期間出生的寶寶」,另外也有少部分的人稱他們叫做quaranteen,發音和quarantine(隔離)相似。另外也可以稱這個世代的小孩叫做Generation COVID、Generation C 。

Mei is a coronial—someone born in the time of COVID-19.(Mei是個COVID世代的孩子——出生於新冠肺炎疫情期間的人。)

Blursday

大家都知道,星期二是Tuesday,星期三是Wednesday,那Blursday到底是星期幾?blur是「模糊」的意思,所以Blursday就是形容大家疫情期間「因長期待在家而失去時間感」,「過到不知道星期幾」。

Stephanie: Hey, what day is today?(嘿,今天是星期幾呀?)

Anna: Monday...no, Tuesday—I don’t know, blursday.(星期一......不是,星期二——母災,過到不知道星期幾了。)

這些在疫情期間衍生出的有趣用語,你都學會了嗎?別忘了,疫情依然還未完全穩定,大家還是要戴口罩、勤洗手,做好防護喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【防疫英文】更多COVID流行語!〉為題發表

