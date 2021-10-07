COVID-19新興詞彙：covidiot、quaranteen、Blursday是什麼意思？

上一次我們介紹了maskne、quarantini、zumping等等因新冠肺炎疫情下而產生的新興詞彙，還沒看過的快去看！這幾天小編查字典、滑社群軟體的時候，又看到更多有趣的詞彙了，我們快來一起認識吧！

maskhole

這個字是小編在俚語字典上看到的，是mask（口罩）+ asshole（混蛋）合在一起的罵人詞彙，就是在指「新冠肺炎期間不戴口罩的混蛋」。在許多衣服或口罩上會出現這個標語：

Don’t be a maskhole.（不要當不戴口罩的白目。）

covidiot

這個字應該很好聯想，是COVID-19（新冠肺炎）+ idiot（白癡）組合而成的，又是一個罵人的詞彙了，就是指「新冠肺炎期間不配合防疫措施、不戴口罩的白癡」，也有人說成是「防疫豬隊友」。

More than 10 covidiots are having lunch in the park. Don’t they know that we can’t eat outside during Level 3 alert?（有超過十個不好好防疫的白痴在公園吃午餐。他們是不知道三級警戒期間不能在外面吃東西嗎？）

moronavirus

這個字跟covidiot意思差不多，是由moron（低能、笨蛋）+ coronavirus（新冠病毒）組合而成的侮辱性詞彙，都是在講那些「不好好遵守防疫規範的防疫豬隊友」。

A: Louis suffers from moronavirus.（Louis感染了低能病毒。）

B: Moronavirus? What’s that?（低能病毒？那是什麼？）

A: That means he doesn’t wear a mask and doesn't follow the rules during the pandemic!（意思就是他疫情期間不戴口罩又不遵守規範啦！）

COVID-15 / Quarantine 15

大家都知道COVID-19是「新冠肺炎」，quarantine是「隔離」。但在疫情期間流行的新詞彙：COVID-15跟Qurantine 15是什麼新型病毒嗎？別擔心，不是病毒，而是你在「疫情期間因為長期不出門而胖的15磅（約7公斤）」。對，小編我就是一直發胖 (;´༎ຶД༎ຶ`)

A: How can I lose my "Quarantine 15"? I ate too much during the quarantine!（疫情期間胖的15磅該怎麼瘦下來？我隔離的時候吃太多了啦！）

B: You can try 16:8 intermittent fasting and do more exercise.（你可以試試16:8間歇性斷食，還有多做點運動。）

coronial / quaranteen

這個字是由coronavirus（新冠病毒）+ millennial（千禧世代）組合的，其實就是指「新冠肺炎期間出生的寶寶」，另外也有少部分的人稱他們叫做quaranteen，發音和quarantine（隔離）相似。另外也可以稱這個世代的小孩叫做Generation COVID、Generation C 。

Mei is a coronial—someone born in the time of COVID-19.（Mei是個COVID世代的孩子——出生於新冠肺炎疫情期間的人。）

Blursday

大家都知道，星期二是Tuesday，星期三是Wednesday，那Blursday到底是星期幾？blur是「模糊」的意思，所以Blursday就是形容大家疫情期間「因長期待在家而失去時間感」，「過到不知道星期幾」。

Stephanie: Hey, what day is today?（嘿，今天是星期幾呀？）

Anna: Monday...no, Tuesday—I don’t know, blursday.（星期一......不是，星期二——母災，過到不知道星期幾了。）

這些在疫情期間衍生出的有趣用語，你都學會了嗎？別忘了，疫情依然還未完全穩定，大家還是要戴口罩、勤洗手，做好防護喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【防疫英文】更多COVID流行語！〉為題發表

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航