【動畫】《暮蟬悲鳴時卒》：認知到彼此的差異，不代表羈絆就會從此消失

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

動畫《暮蟬悲鳴時》新作終於告一個段落。

在新作中，北條沙都子不滿童年的夥伴古手梨花，硬拉著自己一起考進貴族學校，卻交了一堆新朋友把她冷落在一旁，進而引發一系列的慘劇。沙都子試圖將梨花留在雛見澤，陪伴她度過往後的人生。

經歷了一系列的大戰之後，沙都子和梨花終於明白，彼此的志向和人生的道路雖然是不同的，但依然可以是陪伴彼此的好朋友，只是往後的路並非是兩個人黏在一起，過著幸福快樂的日子，而是各自走上分歧的人生道路。

在這個世界上，有太多的情侶或朋友也是如此，認為只有彼此一起做某些事情、有著共同興趣，才是三觀合的伴；所以一旦有一方不願意配合另一方，一起去做某件事情的時候，就會被貶損為「你果然不愛我」、「妳果然沒有把我當作好朋友」，並認定彼此就不是那個「對的人」。

然而，有多少走下去的情侶與朋友，其實是過著遠距離，或是工作時間不同的生活呢？為何同樣是聚少離多的模式，有些人能夠長久走下去，有些人卻將之解讀為不合適？其重要原因便在於，兩個人是否一定要將對方跟自己的志向合而為一，才叫做三觀合的伴。

一對三觀合的伴，應該是這樣子的：兩個人可以有相同或是不同的興趣，相同的興趣就一起去做，不同的興趣就留給對方和其他同好一起去完成。每一個人成長背景與天賦，有著天壤之別，為何要強求彼此都能和對方走上相同的道路？

當然，我很羨慕兩個心理學家能夠一起做研究這樣的伴侶，但是這不意味著，只有兩個人一起完成人生志業，才能成為好的伴侶。有一些伴侶，他們過著截然不同的生活，但是在閒暇時刻，可以一起分享彼此生活中的樂趣。他們之所以能夠長久走下去，其原因在於，彼此將對方視為不可切斷的羈絆。

那個羈絆源自於彼此願意在對方脆弱之時，作為對方安全避風港中的三大要素：適時出現在對方的身旁，敏感覺察對方的需求，給予對方適切的支持。就像《真愛挑日子》當中的男女主角一般，雖然一年只連絡一次，但他們信任彼此，將對方視為是可以傾訴、理解的對象，儘管他們的生活截然不同，但卻是彼此相互依附的對象。

三觀不合的伴侶，即便興趣相同，也會有很多歧見。譬如雙方都愛旅行，一方認為旅行就是要快節奏，走遍所有的景點；另一方認為旅行就是要慢節奏，好好地賞完旅遊的歷程。

在這樣的情況下，即使興趣相同，彼此依然會認為與對方的三觀不合，因為無法配合自己的需求，進而判定對方不是適合的人。

Photo Credit: 《暮蟬鳴泣時卒》

當然，一段關係並沒有這麼容易，並不是只有截然不同、完全相同兩個極端，每個人都有自己過不去的坎，跟生命中珍視的事物，要如何達成平衡？怎麼樣的差異才是彼此都能接受與諒解的？有時候往往是生命中的一個難題。

舉例而言，一方無法接受另一方有太多異性朋友，但另一方的興趣或氣質，往往就是要在異性環境比較容易獲得滿足。譬如一個喜歡談心、喜歡藝文活動的男性，要找到能夠談心，或是喜歡靜態活動的異性朋友，可能比找到同性來得容易，在這樣的情況下，你能不能放對方跟其他異性友人交流呢？還是得強逼著對方只能跟同性相處？

面對這些情況，有時候來自於安全感的問題。但安全感的問題，並非一朝一夕可以解決。也許在挑選伴侶之上，就時常得退讓、磨合，況且並不是所有溝通，都如同心理學教科書上的那樣和平，有時候還得經歷像梨花和沙都子一般，相愛相殺的鬥爭，才能達到一個雙方都能接受的平衡。

但如果你願意敞開你的心胸，認知到彼此的差異，同時欣賞、傾聽、理解這些不同，那即使像沙都子放手，讓梨花去交那些上流社會時髦的朋友，自己則享受和叔叔、乾姊快樂的生活，也不代表彼此的羈絆就會從此消失。

等到有一天，暮蟬悲鳴時，雙方再次相見，就有說不完的故事可以分享了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航