【影評】《倒楣性愛和瘋狂A片》：女教師性愛影片掀起軒然大波，符合當下疫情世界的諷刺趣味

《倒楣性愛和瘋狂A片》片名聽起來確實有些聳動，但對於柏林影展一向專注在性別與政治的題材呼應上，這電影出現在今年或許再適合不過了。

榮獲柏林最高榮譽金熊獎的羅馬尼亞電影《倒楣性愛和瘋狂A片》由哈都．裘德（Radu Jude執導），此片應該是近期觀影過最符合當下疫情世界的諷刺趣味，又讓人不得不省思「電影」作為了一種後影像藝術中資深前輩的地位，未來該怎麼持續傳達出它的重要與批判性呢？

Photo Credit: 海鵬影業提供 《倒楣性愛和瘋狂A片》劇照

電影以喜劇作為開場的基調，一段私人性愛視頻赤裸裸地展示在銀幕之上。即便女人和男人戴著情趣花式面具，模糊且晃動的私影像搭配著呻吟與要求性渴望的呼喊。對於一個「色情」（Porn）影像而言，或許網路世代司空見怪早已毫不在乎，除非影像裡的人物是一位你身邊尊重且不允許袒露如此本性的人。

那正是電影的女主角：她是一名中學教師。應該作為學生的榜樣和家長們心中放心寄託的端莊典雅，怎麼可以拍攝如此低俗且不堪的影像外流呢？或者換另一種角度來說，為什麼我們心中所想像的人們，會被如同病毒式無孔不入的間諜竊取機密，然後傳播給所有無關乎在不在意的人們。你不得不接收，也不得不小心的抵抗，卻又依賴著網路和媒介的共生，在當代社會便利的時代生活下來。

電影分為三部分。其一是女教師不斷行走的影像，正值疫情當道，口罩戴好戴滿，路上滿是對於這樣封閉呼吸道不悅而脾氣抗拒的人。城市是她觀察了生活的第一道道路，活生生的人們、超市裡的布偶、違規停車流氓般的男人、或是輕忽照料孩子的父親，平淡無奇的行走之間。

我們越來越忘記「口罩」遮住了人臉一半之後，為什麼突然間許多事情就變得詭異，詭異的是我們看不清人們全然的表情，幽默的是我們甚至能用如此遮蔽一些事情，諷刺且幽默的紀錄了一個回家日常。

Photo Credit: 台北電影節提供 《倒楣性愛和瘋狂A片》劇照

日常不外乎建立在歷史和社會價值觀下的文明，那正是第二段導演利用了許多檔案與字典的話外音穿插而成：色情、性愛、法律、口交、沙文主義、左右、種族、革命、自由、戰爭，這些跳出了故事文本的字詞服務，且承接了創作者想要實驗影像能乘載多少力量的可能，甚至挑戰了觀眾串連起這些符號所指意義的架構。

是從首次出現的網路色情性愛影像、紀錄般的長鏡頭、嘲諷喜劇的戲劇手法，接續到檔案影像裡無法解釋，各自表述的一種模糊記憶。身為一個從社會主義解放後的東歐國家，人民如何闡述歷史政治的正確性？

或是如何觀看疫情之下團結／束縛，個體應該被病毒侵襲還是離群索居，彷彿有一股潔癖的俐落在每一個符號底下質問我們？你以為你是誰？你以為你為什麼能夠生活在這一個社會之中？你覺得你難道不曾因爲那虛偽或無知的價值觀創造了一堆無用垃圾與罪過呢？

最後我們始終得面對這場困境：女老師被請到了學校神聖雕像的廣場間開了一場座談會，與其說是座談更像是一場家長與教師，或者說不分男女人們之間的辯論大會，原該像是一場法庭一樣的正經，卻在黃昏迫近黑夜之際變得荒謬不堪。

辯論什麼呢？從原先意外流出的視頻扯到了更多亂七八糟的定義。誰有資格用一種論述去定調一個人的生活、或是誰能真正說明隱私和公眾之間模糊的界線、甚至要求老師朗讀關於愛「情色」的文學詩句。

一切諷刺的都在於，戴著口罩的人們拼命張開嘴巴呼喊自己理念的時候，一面卻小心翼翼的防護著這不知哪來莫名的恐懼病毒。

可能代表一個國家、一個政治陰謀、一個人類的災禍，無論如何開放式與更挑戰觀眾的結局打破了這一切。當你看到了最後就會明白：管那麼多，干你屁事，我們也真倒霉，這什麼鬼世界。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航