《黑盒子裡的夢》：《燃燒烈愛》讓我一再想起楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》

文：彭紹宇

那些無法忘記的不存在——看《燃燒烈愛》

描述青年迷茫的電影不勝枚舉，更別說是在壓力如燜鍋般的南韓社會，但這部李滄東睽違八年才推出的《燃燒烈愛》（버닝）之所以優秀，在於它許多優美又富含力量的鏡頭意象，有的清楚，有的故事未說完，對年輕世代的觀影者來說，電影傳達的壓迫與無力感相當切實。

那把熾烈的火，並非源於男女之間相愛相殺，而是一整個青年族群對既得利益者與權貴階級的仇恨和對立，釀成的一場燎原大火。這原是日本與美國的文本，經過導演的改編，巧妙化作南韓在地故事。不過當觀眾進入這段劇情，便會發現，它其實是全世界共有的故事。

故事從一位迷失的年輕人李鍾秀（劉亞仁유아인飾）開頭，文學系畢業的他立志成為一位作家，卻連小說主題都沒有頭緒，畢業後無所事事只能四處打零工。生於一個由犯罪的父親與欠債累累的母親構成的破碎家庭，有時還得回到與北韓接壤的老家坡州幫忙照顧牛隻，鍾秀的左支右絀，其實便是青年世代的化身。居住在南韓邊陲的處境彷若位於社會邊緣，年輕人往往在離開學校後，才會恍然發現社會一點也不友善，就像鍾秀肩負著沉重的家庭重擔，本該是花樣年華的年紀，卻成為社會中可有可無的迷途羔羊。

他遇見了多年未聯繫的同鄉老友申海美（全鍾瑞전종서飾），海美的出場是強烈的，瘋狂無畏與清新脫俗在她身上奇異地毫無矛盾。擔任Show Girl的她在人群前唱歌跳舞、擺弄姿態，滿足醉翁們的意淫眼光。下班後，他們倆叼根菸聊著過往，也談談彼此近況，才發現原來你我都是同個世界的辛苦人。只是，海美與鍾秀的個性大相逕庭，儘管缺乏物質與金錢，海美卻彷彿沒有明天般，極力燃燒自己的生命。

在酒吧的一幕戲，海美表演著剝橘子的啞劇。她向鍾秀說：「啞劇的重點在於——不要想著這裡有橘子， 而是必須忘掉這裡沒有橘子。」海美就是這樣的人，她努力忘掉那些自己未能擁有的一切，例如那隻從未出現在她家的貓咪，以及一天只能看見一次的暖陽。相反地，她決定去追尋更大的世界。因為聽見非洲的布希曼人（Bushmen）將人分成兩類，分別是生理上飢餓的「飢餓者」（Little Hunger）與對生存意義求知若渴的「飢渴者」（Great Hunger），她毅然決然飛到喀拉哈里沙漠，體驗何謂真實的「飢渴者」。

這樣一個不安於現狀的人，她與鍾秀之間是否存在男女之愛並不重要。對鍾秀而言，海美追求夢想的奮不顧身與活在當下的熱血情懷，是他所渴望企及的狀態。然而，這一切又宛如鍾秀對於自由的自慰式快感，貪圖短暫的極樂高潮，隨之而來的，仍是現實如雷灌頂的空虛。

海美瀟灑的自由，背後是身無分文、繳不完的卡債與沒有人陪伴的孤寂，就像她所言：「如果能像本來就不存在一樣消失就好了。」在井底的人終究只能望著被受限的圓形天空，無助地等待有哪個人會碰巧經過，往下瞥一眼。

這個海美在等待的人出現了。

外表體面、駕駛名貴跑車的黃金單身漢Ben（史蒂芬．連Steven Yeun飾），是海美在非洲結交的好朋友，也是鍾秀口中的「韓國蓋茲比」（典故來自美國小說《大亨小傳》〔The Great Gatsby〕，此處用來諷刺南韓有許多無所事事但卻極度富有的年輕人）。Ben的存在，正巧給予「飢渴者」海美一個全新的上流世界。他總是帶著淺淺笑意，彷彿看穿世俗紅塵，給人難以理解的疏離感。表面友善的話語，遮掩不住他桀驁不馴的氣質。

他說，他從未掉過淚，甚至認為人會掉淚是件不可思議的事。他也說，之所以和海美在一起，是因為感覺她很有趣。女人對他而言只是玩物，而他身邊的那些女人都有著相似特質—缺乏愛。不過，Ben做的並不是給予愛，而是從這些女人身上獲得權力欲與自負感，以一種神之視角的高度看待眾生萬物。相較之下，鍾秀就像站在巨人旁，窘態畢露。我們可以發現，每當鍾秀在Ben的豪宅中感到不自在時，便會習慣進入相對邊緣的角落（廁所）。因為對鍾秀此類底層人物而言，Ben的一言一行，都是對他們存在意義的反諷與挑釁。

片中我非常喜歡的一幕，是三人坐在鍾秀老家，Ben帶來紅酒、大麻此等富者們的消遣，但背景卻是一間破舊簡陋的屋舍。三人之間形成的恐怖平衡與格格不入，是全片最令人緊繃、不自在的片刻。此時海美一邊褪去衣服、一邊面對斜陽慢舞的經典畫面，使緊繃情緒轉變為悲傷。海美心裡依舊住著渴望自由的靈魂，這是她迷戀Ben的原因。而Ben的那句「我在這裡，也在非洲」又是另一個經過包裝的挑釁，因為對被體制壓迫的人們來說，他們所在的社會是一座永遠朝北的牢籠，沒有陽光，也沒有任何逃脫的方法。

《燃燒烈愛》埋藏許多隱喻，電影一開始，鍾秀房裡播放著美國總統川普（Donald Trump）「興建美墨邊界」與後面一段南韓報導國內青年失業率的新聞，為觀眾刻劃出角色的社會定位。而整部片最重要的物件——同時也是Ben所不屑一顧且視燃燒它們為樂的——溫室，則是低層人物賴以為生的工具象徵。鍾秀極力想保護那些溫室，想證明自己也有能力阻止既得利益者的狂妄，不就是希望保護內心那塊渺小卻沉重的尊嚴嗎？但是，他最終依然錯過了，又或者這個溫室其實根本不存在。鍾秀從此崩塌，夢裡彷彿見到那座在熊熊烈火中消逝的溫室，熾熱高溫喚起內心無以名狀的憤怒之火，導致電影尾聲的那場悲劇。

我一再想起楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》，結局那幕以擁抱作為殺人動作的呈現更是如出一轍，兩者皆描述一個人走向崩塌的過程。《牯》中小四刺死小明的原因，絕對不只是小明哪兒有權有勢就往哪兒倒的水性楊花，而是台灣白色恐怖近乎窒息的社會暴力之下，令小四再也提不起理想的重量。在《燃燒烈愛》中，鍾秀殺死Ben的原因也不僅僅因為海美，階級不公和貧富差距儘管一直存在，但Ben的出場卻一再理直氣壯地強化了種種挑撥。

殺人後，鍾秀全身赤裸地在寒冷雪地中抽泣顫抖，令人想起他曾說過父親有憤怒調節障礙，也因此才惹禍上身，此時他是否也走入了這樣難以顛覆的階級輪迴？當沾上鮮血的身軀沒有任何遮蔽地出現眼前，彷彿重現生命剛誕生的一無所有，他在尋求救贖嗎？此時的鍾秀同樣一無所有，但生命誕生是充滿極大的喜悅與希望，他卻落入深淵的黑暗。

「燃燒」意象的使用貫串全片，喜愛燃燒溫室的Ben在最後成為被燃燒的供品，旺盛燄火與皚皚雪地呈現極端對比。儘管隔著大銀幕，飽滿的憤怒情緒仍使人難以喘息。我們都成為摧毀鍾秀的見證者，而社會此時此刻，仍不斷在摧毀無數如鍾秀般的年輕人。

有人猜測著結局——海美被誰殺了？Ben誇口的溫室是否有著其他意涵？海美幼年落入的那口井到底存不存在？我們其實不需要一個答案，這種曖昧與模糊反而才是人生最寫實的刻劃。迷茫與憤怒是這部電影的主題，也是現今社會每個人每天與之共存的情緒，如一通沒有回應的來電，謎團似降臨在生活之中，尋找答案可能是畢生致力的任務，但也或許不過是白忙一場。

導演李滄東其實也是體制下的受害者。他曾在盧武鉉（노무현）時期出任文化部長，因政治立場而被列入李明博政府的演藝界黑名單，這也許是他沉寂了這麼久才又推出作品的原因。但這八年的能量蓄積，讓他在《燃燒烈愛》中一次爆發，片中運用大量光影美學與長鏡頭，不但考驗敘事技巧，同時也是檢視演員功力的明鏡。

劉亞仁一改過往外顯的演技，在此片中顯得較為內斂，表現出那極力隱藏但仍引火自焚的憤怒。女主角全鍾瑞一出場便給人一種神祕而有魅力的氣質，作為素人演員，她在這部處女作表現既超齡又亮眼。另外《陰屍路》（The Walking Dead）的固定班底史蒂芬．連在本片中完美詮釋一個「局外人」的身分，階級的局外、生活的局外與情感的局外，是一位充滿致命誘惑、如謎一般的神祕男子。

這是一部充滿太多細節的電影，有趣的是，將劇情抽絲剝繭後，每個人得出的結局可能都不盡相同，但這不正是我們難以釐清的人生嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《黑盒子裡的夢：電影裡的三倍長人生》，時報出版

作者：彭紹宇

幽暗的黑盒子，能通往最斑斕迷人的夢境

電影，就是內在宇宙的鑰匙

深愛電影，也認真看電影，為不負影院裡的流連時光，影癡男孩彭紹宇提筆寫下這本私人觀影筆記。曾受邀書寫多個觀影專欄，他的觀看範疇豐富多元，對影視動向、時事議題擁有敏銳的觀察。他的文字則具敏感共情的性格，擅於捕捉人物間埋藏的幽微互動，憐惜故事背後勾勒的細密情思。《黑盒子裡的夢》收錄了四十篇觀影筆記、兩本書的閱讀心得，以及兩篇影視產業現況分析。這是彭紹宇的第一本書，也是電影之愛的具象示現。

從南韓商業類型片《一九八七》到歐洲藝術片《痛苦與榮耀》，從切合全球政治的《個資風暴：劍橋分析事件》到台灣新導演作品《返校》、《怪胎》、《蚵豐村》，同時不忘涵納近年廣受好評的《婚姻故事》、《機智醫生生活》、《刻在你心底的名字》等話題之作！

全書分六輯，輯一「說出來，才不會遺忘」，以南韓政治電影開篇，再帶到台灣的《返校》，直書藝術與人類歷史的深刻連結。電影是忠實反映時代的紀錄切片，也能成為社會前進的有效推力！輯二「追尋自我漫漫長路」，描繪不同世代應對人生千奇百怪的排列組合，或屈服或反抗，我們如何從他人的生命故事找到療癒自己的能量？輯三「影像，是映照現實的哈哈鏡」，關注資本主義社會的階級角力，看見差異與壓迫，並勇敢提問：生活難道是一齣「沒有小丑的喜劇」、「沒有反派的悲劇」？

輯四「家庭群像，社會眾生相」，一探家庭親情複雜的難言滋味，愛與理解是每個人一生的功課。輯五「愛的千百種模樣」，則與角色展開對話，談論愛是怎麼一回事。愛情是深刻雋永的史詩，是漸漸熟成的杏桃，是兩人攜手從黎明漫步至午夜，也可以是心底一句無聲的祝福。輯六「在這個不被善待的世界裡」，書寫疫病蔓延的社會，人們如何克服內心的恐懼，在社會中找到適切的位置，善待彼此。此外，書末特別收錄「改變中的巨人」，藉《寄生上流》及《國際橋牌社》做出兩篇影視產業分析，企盼為台灣影視找出兼顧故事與市場的借鑑途徑。

「電影的發明使我們的人生延長了三倍。」楊德昌在電影《一一》裡這麼說。彭紹宇則說：「走出電影院，我就與自己有一部電影的不同。闔上一本書後，我也與自己有一本書的差距。」於是男孩一次次走入電影院展開探索人生的時空旅行，那幽暗的場域，能迸生最斑斕的夢境。書名的「黑盒子」既指電影院，也似飛航紀錄器，見證了觀影者在故事中的無盡追索。翻開這本書、參與飛行的我們才知道，原來故事裡頭追逐的每一道身影，皆是自己。電影，就是通往內在宇宙的那把鑰匙。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航