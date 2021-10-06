不識岳飛又如何？捨近求遠只會造成認同的悲劇——身在此、心在彼，裡外不是人

文：莊佳穎（臺灣師範大學台灣語文學系副教授）

「堯舜禹湯夏商周……」我可以一路背到民國。

很悲傷地，不只我，我的整個世代、我前面的所有世代和我後面的兩個世代，只要成績還可以的想要考上好學校的，在歷史的第一堂課就要正確且牢牢地把這些中國朝代的順序熟記。同期搭配歷史科的國文課本裡，還有讓憧憬愛情的少女哭得難捨難分、卻夾帶中國國族主義的〈林覺民與妻訣別書〉；地理課本裡，有早已不存在於中國的三十五省會地圖。

台灣在過去百年來被迫在日治時期繞道日本（讀日文、讀日本史）、再在終戰之後繞道中國（讀中文、讀中國史），幾經掙扎才得以在這些「大國」的夾縫中看到「卑微」的自己。在這個找到／找回自己的過程中，台灣社會歷經民主化，也透過大大小小的社會／政治／文化運動，才得以與自己、與這個世界展開激烈碰撞，逐漸理解那想像的他國畢竟不是自己身處的一切而幡然醒悟。

繞道其他國家學歷史，是捨近求遠的行為

主體性的打造本就是高度政治的過程，誰獲得權力就獲得詮釋權——也是政治學和社會學的ABC。然而重點是，這些被我們裝進腦袋裡的東西，哪個版本更能貼近我們去批判性地理解自身、和自己與這個世界的關係？

很顯然，繞道其他國家的歷史本身，是個捨近求遠的行為，不僅捨近求遠還會造成認同的悲劇——身在此、心在彼，裡外不是人。

過去黨國教育在台灣社會造就了多少這樣的長輩？有第一批才十幾歲便離開父母少妻被帶著來台灣、長眠於此卻在闔眼前還想著反攻大陸的老兵，或是之後那些出社會前只認識三十五省會，卻不知道雲林的下面是嘉義的年輕一點的「堂堂正正的中國人」，又或是晚近在台灣享受健保，卻從敵國角度貼文謾罵這塊土地的黃安們。

這樣說吧，孫文和岳飛當然該教啊，那麼和中國宋代同一時期的日宋貿易，以及延伸而來的日本的平安時代到鎌倉時代，當然也該一併放入。

Photo Credit: Wei-Te Wong @Flickr CC BY SA 2.0

歷史教育的時間感當然重要，但是時間感不該只依循著中國的時間感，而是面向世界、多軸線的時間感。

但很可悲的，和我一樣老的人們的歷史時間感，可能都是圍繞在中國的時間感，如此單一，錯過了從多元角度看到世界發展的無限可能。

奇怪的歷史時間感：「因為隔壁那個誰誰誰幾歲，所以我今年幾歲」

2019年巴黎聖母院大火發生當時，有台灣記者直接以〈巴黎聖母院南宋就在，大火碎世人心〉為標題進行報導。或許本著體貼的善意，記者提供讀者中國歷史軸線，作為巴黎聖母院與當代時間距離的參照。寫報導的、看報導的台灣人完全無法覺察這理所當然裡的荒謬，正是台灣社會依附著中國歷史建造自身時間感的例證，更是歷史教育改革刻不容緩的證明。

如果你問一個人幾歲，他總是要先說「因為隔壁那個誰誰誰幾歲，所以我今年幾歲」，那你一定會覺得這個人完全沒有自己。

一個國家的歷史時間感，亦然。

希望以後可以越來越少聽到「1895年耶，那就是民國前16年耶」這樣的時間感換算句型。對台灣來說，1895那年，是台灣結束清治、短暫成立民主國、進入日治的變動劇烈的一年，也是（據歷史學家考證）因為法國為專心處理第二次馬達加斯加戰爭爆發，而無暇顧及其東亞利益，所以間接造成台灣民主國沒有任何國際奧援草草收場的一年。

Photo Credit: 中央社

歷史的主軸關乎時間感，那麼，我們該打造屬於自己的時間感；讀歷史的核心精神是多方辯證，那就不要因為找到自己的過程很艱難，需要打破自己被建構起的那一套認識論，或是需要準備很多新的教材，就便宜行事地拿出幾個樣板人物，來評價現在的歷史教育。

老實說，台灣的年輕一代，比我們想像得要睿智多了。長輩們擔心他們不認識這些中國古人，年輕人還擔心長輩們一輩子都不認識自己啊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航