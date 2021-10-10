滿屋子耗能二手家電、電費單成最大夢靨，六成低收入家庭淪為「能源貧戶」

文：李修慧

曾經離家求學、就業的租屋族，找房子時可能都曾經歷過這種景況：一層公寓被分隔成五、六坪的迷你套房，通常是頂樓加蓋的鐵皮屋，冬冷夏熱，但因為房間通風很差，即使冬天也得開冷氣吹送風；平時在室內也得開著燈，因為就算室外陽光充足，室內採光也不好。

房東的燈具、冷氣、冰箱早就不知道幾十年沒換，都是耗電的舊機型。明明只有一個人住，但因為在台電眼裡，你跟另外四、五位鄰居都屬於「同一戶」，因此必須繳每度五元的「用電大戶」費率。

等有了更穩定的收入後，或許就可以擺脫小套房的生活，找間採光佳、通風好的房子，換台適合自己用量的冰箱和省電燈泡。

然而，對弱勢貧困者而言，這些耗能的屋子與家電，不是他們求學或過渡期的暫時選擇，而是他們唯一的選擇。這種因為弱勢而無法省電節能的狀態，在國際上被稱為「能源貧窮」，這類家庭則被稱作「能源貧戶」。

滿屋子二手家電，六成低收入家庭成「能源貧戶」

宜蘭縣頭城鎮的吳奶奶，就屬於能源貧戶，他們一家由兩位老人，撫養一個國中的孫子，只靠積蓄和社福單位的補貼過活。他們用了30多年的冰箱，除了屬於耗電的舊機型，還常常故障，且因為結霜功能不好，冰箱甚至會出水。

這種耗能又常故障的家電，讓他們的電費高得嚇人，明明只有3口，也只有孫子在家時才會稍微開冷氣，但冬天時每次電費卻高達3600元，夏天更超過6000元。這類的案例，在宜蘭縣各處都存在，有的像吳奶奶一樣，冰箱用了35年不敢換，更有許多買不起新冰箱的家庭，只能使用耗電的二手冰箱。

Photo Credit: 李修慧 吳奶奶沒有穩定收入，家中充滿雜物。

例如宜蘭一對做家庭代工的原住民低收父子，買不起新冰箱，只能去撿餐廳淘汰的商用型冰箱，這類商用型冰箱通常拿來冰大量食材，特別耗電，二手冰箱又常常故障，冷度不夠。

「能源貧窮」不僅在宜蘭出現，在新北市都市地區也存在。新北市一位余媽媽，與三個小孩和年邁的父親同住，由於家中的電器太過老舊耗能，每期電費高達4000元，而余媽媽每月收入只有1.8萬元，扣掉1萬元的房租和4000元電費，根本所剩無幾。

熟悉能源政策的台大風險中心兼任研究員趙家緯提到，「能源貧窮」在電費較高的歐美國家比較嚴重，認定因此也比較細緻。例如英國的定義是，總能源支出（註）占家戶所得10%以上，就稱為「能源貧窮」。而台灣的能源貧窮相關研究，大多以「電費」占所得比例來統計，但因為電價低，電費占所得10%以上的家庭，只有0.06%。

然而，若以國際定義來說，能源貧窮出現在低收入家庭的比例卻大幅增加。工研院 2015 年曾經與家扶中心合作，針對新竹縣市的低收入家庭進行調查，發現有高達63%的低收入戶家庭，能源支出占比超過全戶所得10%，成為「能源弱勢」。

Photo Credit: istock

不只影響電費：冰箱故障、食物腐壞、孩子在外晃蕩

「能源貧窮」衍生的問題，不只電費，更可能危及健康或安全。台北市、宜蘭縣和新北市從2015年起陸續協助弱勢家庭汰換老舊冰箱、耗電燈泡，對於能源弱勢面臨的身心問題、健康狀況，這些計畫人員再清楚不過。

新北市2018年度辦理的節電扶貧計畫，請電器業者捐贈節能家電給弱勢家庭，汰換老舊冷氣、燈具、電熱水器等。上文提到的余媽媽就是受惠的家庭之一，當時工作人員抵達她家時正是冬天，家裡的熱水器已經壞掉不能用，又沒錢換新的，余媽媽不忍心小孩跟著自己洗冷水澡，只好跟跟鄰居借浴室，讓孩子洗熱水澡。

這類影響孩子健康、安全的狀況，同樣出現在台北市。社會企業DOMI 綠然能源2015年接下台北市的「弱勢能源福利計畫」，為弱勢家庭換省電燈泡，DOMI創辦人胡德琦回憶，她當時為了宣傳計畫，「駐點」在某個弱勢社區，有個小女孩主動與她攀談，說家裡在換上省電燈泡前，她都無法在家寫功課：「我媽說不要浪費電啊，而且我們家燈壞了，我都去7-11，寫到9點回家。」

小學孩子的作業其實不需要寫到9點，小女孩也坦承「就邊玩邊寫」，胡德琦才驚覺，沒有好的、省電的燈泡，不僅影響電費，「孩子們在外寫作業，就會在馬路上晃啊，很容易發生各種危險。」

2017年開始，宜蘭也協助弱勢家庭汰換冰箱，承辦計畫的宜蘭縣愛加倍關懷協會專案經理林郁棟說，他們汰換掉的冰箱，有的邊緣膠條壞掉，冰箱關不緊；有的忽冷忽熱，因此會漏水。

2019年，他們曾服務宜蘭縣員山鄉的一戶人家，除了滿屋子垃圾，沒有自來水，這戶人家的舊冰箱甚至散發出食物腐敗的味道，而且久久不散，連載走冰箱的車子也充滿臭味。宜蘭縣環保局承辦人員湯翊羚說：「那是長期食物腐壞的味道，這些食物安全都有問題。」

林郁棟也說：「去拜訪弱勢家庭時，常看見東西都堆在桌面上，好一點的沒味道，狀況差一點的味道都很濃。」

「他們不是不愛乾淨，我相信他們的精力已經到某個程度，如果有能力，一定會先用在尋找資源、吃飯、照顧小孩，清潔也許就不是優先。但其實這樣只會讓食物損失更多，例如也許過期、在冰箱裡裡壞掉等。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 潘柏翰攝

老舊電器讓用電風險倍增，危及社區安全

此外，弱勢族群經濟壓力大、身體狀況差，導致他們無暇顧及用電安全，加上屋況不好、插座外露，就容易造成危險。湯翊羚就說，他們曾服務一戶宜蘭冬山的弱勢家庭，「電線像聖誕燈泡一樣，延長線牽了又牽」。林郁棟也說：「像（電線）走火的都是這種家庭。」

宜蘭縣計畫的另一個承辦單位是產業服務基金會，計畫經理范鑫榆補充：「基本上十戶可能有七、八戶有同樣的問題，因為都是老舊房子，或房子是租的，插座不夠，所以延長線一直接一直接，就會有用電安全疑慮。」

范鑫榆說，只要拜訪宜蘭的弱勢家庭，一定會針對下列攸關安全、健康的項目進行「用電健檢」，並提供建議：

照明：以照度計量測，看室內的夠不夠亮，「通常如果小朋友要寫字，我們會建議500流明以上。」范鑫榆說。

延長線：弱勢家庭可能因為房屋老舊，或房子是租的，插座不夠，就會買延長線一直接一直接，用電安全堪慮。

冰箱：弱勢家庭通常會把冰箱塞很滿，最後習慣只拿最前面的食物，後面的食物很容易過期。有的人過期捨不得丟，吃下去就會衍生食物安全問題。此外，冰箱塞太滿也會影響冷度與耗能，最好只放七到八分滿就好。

胡德琦也提到，雖然改裝電線不在計畫範圍內，但看到有用電安全疑慮的家庭，他還是會自掏腰包，請水電師傅幫忙把電線改得安全一些。

改善能源貧窮需要社福進場，三方協力改善弱勢環境

能源貧戶面臨的問題，雖然常由節電計畫人員發現，卻是環保局、經發局從「節電」角度難以協助的點。因為背後涉及的已不再只是節電，而經常是整個家庭狀況的改善。

趙家緯提到，現行的節電計畫，有的縣市的確是由社會局處處理，有的還是由環保局或經發局負責，「社會局只是給名單而已。」

他強調，針對台灣的能源貧窮狀況，「很重要的是社福體系願意參與。如果社會局能夠跳脫『弱勢家庭該如何取得電器』的思維，轉而更全面的思考『弱勢家庭需要什麼樣的能源服務』，或許就能讓能源貧窮問題更快得到改善。」

註解

英國的能源支包括電費與瓦斯、暖氣等家內燃料費，不含運輸的燃料費或交通費用。台灣因為「能源貧窮」狀況不如歐美嚴重，有時會以「能源弱勢」代稱。

本文經Right Plus 多多益善授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航