本土零確診、新增7例境外移入：下一波考慮開放河邊慢跑、健行，高鐵車廂餐飲還未討論

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（5例）、越南、馬來西亞入境，入境日介於9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本日有3位境外移入個案突破性感染，有1名完整接種2劑BNT疫苗，2名完整接種2劑AZ疫苗。

疫苗接種的部分，指揮官陳時中表示，昨（4）日施打了20萬8千多劑，第1劑打得比較少、約為2萬7千多劑，第2劑則打了18萬劑，其中莫德納就佔了16萬多劑，目前疫苗的人口涵蓋率為57.67％。

陳時中也透露，新的一批莫德納疫苗近日就會到來，預計這兩天會和大家報告。

啟動捐血樣本Delta變異株監測方案，捐血民眾18日前可致電退出計畫

指揮中心於8月23日啟動防堵Delta變異株的COVID-19加強監測方案，針對今年4月25日至7月3日全台各捐血中心的血清存檔樣本，隨機抽樣共5000件來檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體。

指揮中心指出，該時段有捐血的民眾被抽到的機率約為1-2%，為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，只會提供匿名資料與血清存檔樣本，讓疾管署進行後續檢驗與資料統計分析，抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀。

指揮中心指出，該研究經疾病管制署人體研究倫理審查會審查通過，為確保受試者的自主權，若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，應於10月18日前致電1922並留下相關資料，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。

放寬措施疑慮陳時中釋疑，另透露慢跑、健行會在下一波考慮

針對本週防疫放寬的相關措施，有記者問到在「餐飲業不用隔板」的規定上，各地方政府的做法不太一樣。指揮官陳時中回應，中央公佈的相關指引是指導的性質，各地方主管單位可以根據管理的必要性，訂定或修改指引。

有媒體提到，今（5）日到海邊、山上探勘時，發現有民眾戴口罩、有民眾沒戴，因此詢問指揮中心是否會在地方安排稽核、管理的人員。陳時中指出，在地方進出人很多的時候，當然需要提醒，但平常期間互相提醒就可以了。

至於未來民眾在河濱、河堤慢跑，若在晚上沒什麼人的時候是否可以開放脫下口罩，陳時中表示，其實運動類應該要早一點開放，但運動類會有一些肢體的接觸，在開放上會有相對困難之處，但慢跑、河邊的健行都是下一波會重要考慮的一環。

針對高鐵自由座開放，陳時中透露交通部有提出方案，下午會在指揮中心會討論，方案是有自由座、但不開放站立，而高鐵車廂的餐飲目前還沒有討論。

八大行業的部分，陳時中強調復業也是一步一步來，雖然疫情這兩個禮拜相對穩定，9月本土病例約只有55例，1天平均不到2例，這個禮拜又6天零確診，才會有大幅開放，下一步要看疫苗施打的速率和疫情的控制情況，也希望能夠盡快開放八大行業。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範