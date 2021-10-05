新加坡國會通過「防止外來干預法」，各界憂官方打壓異議人士與言論自由

《路透社》報導，新加坡國會10月4日通過了旨在防止外國干預國內政治的「防止外來干預法」（Foreign Interference Countermeasures Act ，簡稱FICA)，引起了反對派擔憂官方有過於廣泛的權力來打壓異己。

《路透社》指出，這是新加坡在2019年通過「反假新聞」法案後，加入澳洲、俄羅斯的行列，推出了限制外部勢力干預法令的國家。

《中央社》報導，「防止外來干預法」4日在國會的辯論是接近午夜才表決通過，往後新加坡當局可依據此法強制網路服務供應商與社群媒體平台提供用戶資訊，阻擋內容，並移除用以散播敵意內容的應用程式。

同時，主管當局也可將參與地方政治的組織與個人列為「具政治影響力者」（Politically Significant Persons），要求他們披露與外國資金來源並接受其他「對應措施」規範，藉此降低海外干預風險。違者若遭定罪，恐入獄服刑或遭到開罰。

內政部長：無限制人民與外國人未來

新加坡《聯合早報》報導，「防止外來干預法」法案在國會獲得執政黨人民行動黨議員的75票支持，有11名反對黨議員（10名工人黨與1名前進黨）投下反對票，而2名官委議員則棄權。

對於「防止外來干預法」是否會擴大了內政部的權力，內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）表示，新加坡既有的內部安全法、刑事法（臨時條款）及維持宗教和諧法令等法律，已供內政部長擁有更大權力，包括未審先拘留的權力，而「防止外來干預法」只是讓官方能更具針對性和精準地應對外國勢力。

《聯合早報》報導，尚穆根認為雖然「防止外來干預法」不能全面抵禦外來干預，也存在被濫用的風險，但它能讓當局在應對外部威脅和制衡政府濫權之間所能取得的最佳平衡。

尚穆根也強調，「防止外來干預法」並非要限制新加坡人與外國人的正常往來，無論是學術界或商界，只要相關往來是公開透明，且不是企圖操縱新加坡政治輿論或損害公共利益，是被允許的。尚穆根在國會總結時稱，該法案不適用於表達個人觀點的新加坡公民，依然有權利就內政發表意見。

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言論自由充滿不確定性

英國《衛報》報導，人權觀察組織亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示，新加坡常把外來影響力當成「妖怪」（bogeyman），以此為他們擴大對反對派政治人物、社運人士和獨立媒體的迫害進行辯護，而這新法案將讓新加坡的國際聲譽「遭受最重大的打擊」。

無國界組織 （RSF）也警告，該法案帶有「最糟糕的極權主義傾向的種子」。無國界記者協會亞太區負責人丹尼爾·巴斯塔德（Daniel Bastard）說「該法案將對任何國內不遵守政府和執政黨規定的個體的迫害制度化，獨立媒體機構將首當其衝」

《路透社》報導，在「防止外來干預法」下遭內政部長提控的人士，將由一個新設的仲裁庭替代一般替法院審理部長的上訴，而且仲裁庭的決定是最終決定。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴《關鍵評論網》，這特別設立的仲裁庭成員包括高等法院法官，其餘的人是內閣通過、總統任命，相關程序規則是內閣設定的。由於行政機關對審理上訴案件方面有相當大的角色，因此外界憂慮司法權被削弱。

莊嘉穎表示，外部勢力的干預確實是一個現實上需要面對的威脅，但如何定義威脅、風險，朝野陣營的認知都不一樣。莊嘉穎指出，執政黨人民行動黨關心的是民眾這塊，擔憂外來資訊能操作民意，而在野的工人黨擔心個別政治人物、高官被外來勢力控制。國會另一個在野黨--前進黨，則認為法案通過的時間太倉促，草案應該另組特選委員會審查。

對於內政部長尚穆根稱新法不會打壓學術界，莊嘉穎強調他無法代表全體學術界觀點，儘管官方澄清學術界與外國的往來不會觸法，但由於上訴與一般經過法院的程序有些不同，因此還是會有顧慮。

另一方面，莊嘉穎認為尚穆根的一些澄清是建立在政策執行層面而非立法，意味著未來不同的內政部長會對「防止外來干預法」可能有不同的解釋。「因為每一任政府會有不同政策，現在的保障能維持多久，不是很特別確定」莊嘉穎說。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範