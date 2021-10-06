中國的「能耗雙控」限電論述，實則為習近平延續政權預做演練

近期中國「限電」問題受到矚目，當然理應中共建黨百年後的「十一國慶」要氣勢磅礡登場，但全國上下把「管制用電」炒作的太強大一發不可收拾，讓原本要賣力演出強人氣魄的習近平冷汗直流，缺電下的國慶黯淡無光，而他在「930烈士紀念日」率領政治局常委獻花場面，更顯得肅穆哀戚。

無獨有偶，國台辦也趁勢大獻殷情，一手辱罵台灣外交部長吳釗燮，另一手再來溫情相送國民黨新當主席朱立倫，此外，解放軍也不遑多讓，背後跟美國召開國防政策對話會議，卻放出空軍向美嗆聲「不怕雲端見」，這些動作看似獨立個案，但卻有著深層的政治考量，除了有意轉移內部壓力，還不如說是習近平正在為自己的政權進行演練。

習近平真心要「能耗雙控」嗎？

從「能耗雙控」政策來看，當然是可以連結到習近平「碳中和」的使命，但總不是如此粗暴決策後就能順利達標，更不用說「氣候變遷」議題並不是「全面小康」、「全面脫貧」甚至是「共同富裕」那樣自己講講就可以算了，一方面有國際社會認同的標準，也不能搞得「限電停產」到經濟停滯，一來沒人同情，二更讓「數字政績」的真實性備受質疑。

問題是，為何選在此時此刻「電力管制」？

從歷史經驗來看，冬季民生用電還沒開始，比去年提早兩個多月進行「拉閘關電」也會引起民怨，這一切如果不是操之過急，凸顯習近平「煤改電政策」或中國「電網政策」的失敗與矛盾之外，恐怕會是為了明年政局的劇本排演。

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習近平在十九大之後，解除制度上「延任」的限制後，那麼政治上的「祖訓」就必須給個說法，「貪贓枉法」、「違法亂紀」是慣用的扣帽子說詞，雖然不能明白「否定過去」，但卻必須建構「肯定今上」的權力系統，「習近平思想」既然都白紙黑字寫上，那就不能讓任何反對聲音有喘息的機會。

只是，權力愈是集中，往往對權力更會感到不安，黨政軍權力一把抓還不夠，習近平深知中共「條條塊塊」的複雜與綿密，看似黨國一家親，實際上卻可能窩藏敵對勢力，一步步監管對習近平來說十分必要。

先拔掉「銀根」，再派人進駐「跟著黨走」，正一一在各行各業、各個角落延燒當中，就連仰賴博彩業的澳門也都不放過，習想要「引蛇出洞」，讓「吃習飯，砸習鍋」的勢力現出原形！

現在發生的一切，可能都是習派延續政權的準備

習近平應該也是「數字政績」的專家，不然怎能從地方幹練到中央還順利接班，所以才會說「能耗雙控」是為了「環境保護」，「限電」是為了明年二月北京冬奧的「碳中和」而準備，這恐怕是太小看中共在統計數據上「自圓其說」的能耐。

明年就將要進入二十大，習近平要延任當然也不能只靠「數字造假」來自欺欺人，而是要懂得運用矛盾與階級的政治運作。他自然不會重蹈過去毛澤東操弄「民粹」的失敗經驗，但也不避諱將「中華民族偉大復興」搬出檯面，讓那「中國夢」的催命符施展得游刃有餘。

別忘了當前的中共可是「數位威權」的代言人，運用政經槓桿的能力也比當年的創國元老來得精進許多，畢竟，習近平當時不就是利用「現代國家工具」，來讓「封建帝制復辟」的嗎？

所以，跟習近平談「民主」完全沒用，因為他始終認為「專制比較有競爭力」，而且中共上下都是既得利益的集體，愈批評中國民主、人權問題，愈是讓習近平的權力更鞏固，大多數人沒有反對意見，有的，都會被打入「勾結境外勢力」的監牢，香港目前正在上演如此橋段。

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習近平擔心什麼？擔心國內反習勢力勾起「社會的反思力量」，雖然不容易，但如果這樣的事情真的發生，能量是有可能讓中共政權一命嗚呼，讓中國政治出現劇變。正因為如此，習近平需要演練一番，就像地震演習一樣，以防任何意料之外，也趁機對內進行政治肅清。

不過這種演習不像防天災，擋不住人禍，可悲的是，這些勞師動眾，都只為了滿足一個人及其隨眾的權力慾望罷了。

對台灣來說，「對台政策」固然也是習近平延續政權的戲碼之一，只是這比內部政治鬥爭來得複雜難控，原因無他，因為就算習近平為了轉移內部壓力而對台動武，必然招來歐美國家、周邊國家的反制，甚至讓自己捲入世界級大戰之中。對他來說，這或許可以鎮住內部政敵，但卻可能步入大戰後「威權垮台」的終局。

軍事實力不是誰喊大聲就誰贏，更別說中國在質與量上和美國還有一段不小差距，如果不選擇台海議題，轉入邊境矛盾下的對內壓制是最有可能的選項之一，也解釋為何近期習近平在西部的軍事調動。

日子越近，動作頻繁將製造更多緊張，不管合不合理，對政治野心家來說鞏固權力最重要。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航