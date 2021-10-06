【TNL 沙龍本週議題】梅克爾退下德國總理大位，德國政壇會如何發展？

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9月26日德國聯邦議院舉行大選，現任總理梅克爾（Angela Merkel）不再尋求連任，讓各方角逐更加激烈，根據此文，今年德國國會選舉是歷屆最膠著、最不確定的一次選舉，截至選前一、兩天都沒辦法確定哪一個政黨篤定勝出。



依據此文，結果出爐後，得票率居首的是「社會民主黨」（社民黨，SPD）的25.7％；緊追其後的是現任總理梅克爾所屬的「基督教民主黨聯盟」（CDU）和「基督教社會聯盟」（CSU）合組的「基民/基社盟」，獲得24.1％選票；排名第三的是「綠黨」（Die Grune），得票率14.8％；位居第四的是「自由民主黨」（自民黨，FDP）得票率11.5％。由於前二名政黨得票率差距甚微，皆都未超過30％，意味選後德國又將出現跨黨派聯合政府，且要確定誰來擔任新總理，或許還得耗時數個月。

本文簡略說明了德國的選舉制度，也提到部分人預測，德國會延續2013年以來保守的基民盟／基社盟和社民黨的「大聯盟」，但如果雙方合作失敗，德國聯邦政府可能會出現自1960年代以來首次有三方聯盟共同統治，選項包括基民盟／基社盟、綠黨和自由民主黨之間的聯盟，或是社民黨也可以尋求與綠黨和自民黨合作。

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核稿編輯：楊士範