2021/10/05,
財經

臉書大當機收盤重挫近5%：旗下社群中斷連線6小時、影響全球35億用戶，聲明稱「骨幹路由器設定出錯」

臉書大當機收盤重挫近5%：旗下社群中斷連線6小時、影響全球35億用戶，聲明稱「骨幹路由器設定出錯」
Photo Credit: Brian Solis @ Flickr CC BY 2.0

我們想讓你知道的是

昨（4日）Facebook和旗下Instagram、WhatsApp社群媒體發生大當機，全球35億用戶一度中斷連線長達6小時，該公司表示骨幹路由器（Backbone Router）設定更動出錯，造成通訊中斷服務的問題，當日收盤重挫4.89%。

臉書（Facebook）於10月4日大當機，影響旗下社群包含WhatsApp、Instagram和Facebook Messenger等軟體，全球35億用戶一度中斷連線長達6小時，該公司表示骨幹路由器（Backbone Router）設定更動出錯，造成通訊中斷服務的問題，當日收盤重挫4.89%，報每股326.23美元，從9月中來，累計跌幅約15%。

Facebook大當機，來自世界各地的問題報告超過1060萬份

根據網路公司Fastly稱，Facebook從美國東部時間，4日下午5點20分左右恢復網路服務，而相關應用軟體也重新運作。Downdetector公司發言人指出，這是Downdetector檢測到的規模最大的網站（Facebook），該公司網站當機，馬上收到來自世界各地超過1060萬份的問題報告。

網路公司Dyn聯合創辦人的網絡專家Tom Daly表示，儘管是最大的科技公司仍會有意外的時候，但對Facebook而言，如此長時間、大規模的斷網極不尋常。

《關鍵評論網》訪問台北市著名網路修繕業內人士表示：「Facebook的設計是網頁版與手機版分開，但此次事故讓兩個伺服器都掛掉（當機），是比較罕見的情況，而且過去也未曾有長時間的停機。」

隨後，Facebook發出公告強調，工程團隊已經找到問題，是負責協調數據中心間網路流量的骨幹路由器（Backbone Router）配置更新時，造成通訊中斷的問題，並向全球用戶誠摯道歉。

「骨幹路由器的原理複雜，但可以簡單理解為連接2個以上個別網路的裝置，且能封包資料（檔案、訊息等）傳輸。」受訪者表示，目前由Facebook公布的訊息來說還是相當少，尚無法判斷是遭內部破壞、網路攻擊還是其他因素。

他說，就算Facebook遭到網路攻擊，也不太會向外界透露，因為這代表公司安全上有漏洞（用資料外流），為了遏止更多後續的問題，都會選擇淡化處理不對外公開。

業內人士解釋，以網路公司而言，這樣的斷網情況並不是首見，Google也有類似的狀況，而台灣則有中華電信網路事故。並指出：「網路的設備都有故障的一天，任何一個環節都可能產生這種問題，因此也無需放大檢視。」

Facebook的內部有沒有問題？ 外界直指「人為」問題

本次Facebook大當機格外受到各界矚目，原因是Facebook遭到前產品經理Frances Haugen踢爆，公司對社群平台的潛在危害缺置若罔聞，並向美國國會作證，並尋求美國證券交易委員會尋求舉報人保護。

Haugen表示，Facebook將「用戶的成長」視為第一要務，而罔顧社群對使用者的不良影響。她的指控包含：Facebook的演算法造成人們失和、不良訊息（販毒、拐賣等）充斥於社群，以及公司旗下Instagram對少女心理健康影響等。

Facebook發言人Andy Stone在一份書面聲明中表示：「每天，團隊都必須在保護數十億人的言論自由和社群的安全間取得平衡，我們將繼續進行重大改革，解決錯誤訊息、有害內容的傳播問題，請勿忽視公司的努力。」

多年來，Facebook建立了一個龐大個資料伺服器，以保持全球的系統順利運作，而本次大當機反應了所有網路公司的問題，《華爾街日報》報導指出，Facebook使用名為邊界網關協議（BGP）的技術，來告訴其他網路公司在哪可以找到Facebook的伺服器。

而當時Facebook似乎已經喪失了BGP訊息，這意味著它不再透露其自己的網域名系統（DNS）服務器的位置。網路專家對《華爾街日報》表示，就全球網路公司而言，這個變化代表著該公司及其服務正在離線，讓用戶無法連接到網站中。

網域名稱系統（Domain Name System，DNS）：網際網路的一項服務。它作為將域名和IP位址相互對映的一個分散式資料庫，能夠使人更方便地存取網際網路。

網絡監控公司Kentik的網路分析主管Doug Madory也強調，如此將導致Facebook的DNS失效，迫使公司旗下Facebook、WhatsApp和Instagram都會相繼停機。

業內人士說明，路由器只認得IP位址，不認得網址，因此用戶電腦必須向DNS伺服器查詢對應的IP，他強調目前的消息可知，Facebook骨幹路由器故障後，BGP失效自動關閉了相關的伺服器，當用戶電腦發送IP位址時遭到拒絕，進而導致本次的事件。

而網路安全公司BreachQuest的技術長Jake Williams強調，雖然不能完全排除是設定的問題，但很大的機率是因為「操作不當」。而外界也緊盯Facebook後續調查報告，是否與內部人員有關。

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核稿編輯：翁世航


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