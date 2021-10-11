《油與脂肪的驚人真相》：為什麼在減肥中的人，也需要攝取脂質？

文：守口徹

形成體脂肪的原理

體脂肪的形成與醣類和脂質有關

攝取過多的脂質或因選擇脂質的方式不當，都會使體內的體脂肪增加，導致身材走樣。然而人之所以會變胖，原因可不只如此而已。這一節要和讀者們再深入介紹，人會發胖的原理。

我們透過進食所獲得的營養素中，能轉化為身體活動能量的是醣類和脂質。醣類在人體內會分解為葡萄糖，而脂質則會分解為脂肪酸，兩者都能轉化為身體所需的能量供使用。而那些沒有用完的葡萄糖和脂肪酸，就會被儲存到肝臟和脂肪細胞中，這就是體脂肪形成的真相。奧妙人體這麼做的目的，是為了讓我們能在遇到緊急狀態時，可以使用這些積蓄在體內的能量，以作應變。

讀到這裡，相信各位讀者都已經知道，體脂肪來自於醣類和脂質。因此不管是攝取過量的醣類或脂質，都會讓我們變胖。

Photo Credit: 創意市集出版

話雖如此，從某個意義上來說，體脂肪對維持人類生命也起到一定的作用。體脂肪不只能在緊急時刻成為能量來源，還能在當人們遭逢室外低溫或受到衝撞時，發揮保護我們的功用。但如果體脂肪的數量太多，結果當然就是會變胖。

人體中剩餘的能量之所以會以體脂肪的形式儲存下來，主要的原因還是因為脂質（＝脂肪）適合用來儲存能量。如果換作是以醣類（＝葡萄糖）的形式儲存在人體內的話，我們的身體則會沉重到難以活動。總結來說，脂質在提供能量的效率表現上相當出色，也不可或缺。

人們攝取醣類後，在體內會將其分解為葡萄糖；在攝取脂質後，在體內會將其分解為脂肪酸。葡萄糖和脂肪酸都能轉化為人類活動時所需要的能量，兩者剩餘的部分，也都會以體脂肪的形式儲存下來。

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為什麼在減肥中的人，也需要攝取脂質？

減肥時也要好好地攝取油脂

本書在第十八頁中，已向各位讀者們說明過，選擇脂質的方式會影響我們是否容易變胖。話雖如此，文中提到的也只是不容易變胖而已，而不是會讓你瘦下來。或許，讀到這裡可能許多人心中都會浮現出這樣的疑問：「果然，想要減肥成功的話，還是要盡量避免攝取油脂會比較好吧？」

事實上，就算是在執行減肥計畫的人，還是必須要攝取脂質才可以。這是因為存在於人體中，數量約37兆個的細胞，都需要受到組成成分為脂質的「細胞膜」保護才行。細胞膜能發揮把養分帶進細胞裡，並且排泄出細胞內代謝物的作用。而在缺少脂質的時候，細胞膜的機能就會下降，導致我們的皮膚變差，頭髮乾燥。

Photo Credit: 創意市集出版

另外，在人類大腦中的固體成分，也約有66%為脂質。一旦缺乏的話，腦部就會出現鈍化的情形。而且脂質不足也是引起人們陷入憂鬱情緒，甚至罹患失智症的原因之一。

除此之外，脂質還和醣類並列為能提供人類活動所需的能量泉源。如果我們不攝取脂質的話，身體就很難好好地活動了。

正如前面的內容所述，脂質是我們維持生命不可或缺的營養之一。就算是在執行減肥的人，也得均衡攝取才行。當然對於想要瘦下來的人來說，選擇食用不容易使人發胖的油脂，則更為重要。

人體內細胞的「膜」由脂質構成。細胞膜能發揮把營養帶入細胞內，以及排出細胞代謝物的作用。如果人體缺乏脂質，細胞膜就會失去彈性，其所具備的功能也會下降。因此若想維持良好的細胞膜狀態，就需要攝取足夠的脂質。

脂質和醣類都是人類活動時的能量來源。當人體內缺乏醣類的時候，脂質就會轉換為「酮體」這種物質，取代醣類為腦部提供能量。另外，在相同重量的情況下，脂質的卡路里約為醣類的兩倍，在提供能量的效率上相當優秀。

腦內成分大部分都是水，固體成分只佔了整體的15%左右。而構成人類腦部固體成分的主要物質為脂質，我們吃進肚裡的脂質，就是構成腦部極為重要的成分。如果人體缺乏脂質的話，會使得腦部功能低下，甚至可能引發情緒憂鬱或失智症。

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書籍介紹

本文摘錄自《油與脂肪的驚人真相：魚油真的比較健康？哪種脂肪不讓人變胖？改變你對健康飲食誤解的52個重要關鍵》，創意市集出版

作者：守口徹

譯者：林巍翰

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傳統觀念上，油脂一向被視為高熱量的代表，而被人避之唯恐不及，但無論是減肥或維持身體健康，脂質對人體來說都是非常重要的營養素，絕對不能偏廢。而且攝取脂質不可輕忽，吃太多、吃太少、吃錯油或只攝取單一油品及過量肉類，都可能引起各種身體狀況，甚至是大腦病變與精神問題。那麼，我們到底應該選擇怎樣的油才對？體內脂肪又該如何維持健康平衡？

本書由日本脂質營養學會理事長撰寫策劃，利用最簡單易懂的圖解說明，讓大家更理解關於「油」與「脂肪」的原理、效能和攝取方式，避免我們掉進「健康飲食」的誤區，才能打造真正不生病的好體質！

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九