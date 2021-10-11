【專訪】科普推手黃俊儒：怎樣才算是好的「科學知識民主化」音樂？

作者：人文．島嶼（採訪撰文：陳康寧｜編輯：林俊孝｜攝影：黃國彰）

在五月天演唱會裡，站在舞台上拿著吉他的阿信魅力四射，激昂的歌聲牽動了台下無數聽眾的情感，不少人感動得熱淚盈眶。

這樣的經驗我們並不陌生，但你知道嗎？這景象也發生在社會運動場域裡，許多牽涉科技議題的社會運動裡，不少獨立樂團都參與其中，音樂成為了科學傳播、社會運動中的重要文化媒介。

是否具有科學知識，跟我生活有甚麼關係？

在過去傳播科學的途徑，大部分都是由專家或科學家直接進行論述，就像老師在課堂上口沫橫飛講授知識，台下學生則認真吸收，但效果不大，因為這樣的傳播與人們生活經驗沒有太直接的關係，是種脫離生活脈絡下的知識建構。中正大學通識教育中心教授黃俊儒長期推動科學的普及化，為此分享了一段親身經歷：

我曾在某間科技大學的護理系開一門「自然科學概論」課，有次在課堂上講解微波爐的加熱原理，其實是透過控制微波的電場震盪來震動食物裡的水分子，然後透過水分子摩擦所產生的熱能來讓食物變熟。

正當講得興致全來，突然學生問說：「老師，你家的微波爐壞了，還不是跟我一樣送原廠維修？」學生的提問，體現出懂不懂科學知識，彷彿跟生活沒有直接相關。

這經驗讓黃俊儒感受到，想讓科學真正普及化，不是舉出生活周遭的例子就好，更重要的是要讓科學知識賦予生活意義，才能融入在常民文化裡。而流行文化作為一般人生活不可缺的必需品，便是項重要的傳播媒介。

Photo Credit: 黃國彰 想讓科學普及化，不單只是舉出生活周遭的例子，還得讓科學知識賦予生活意義，才能融入人們日常。

流行文化是科學傳播的「邊界物」

流行文化種類相當多，舉凡電影、小說、電玩、動畫、流行音樂與藝文活動等，它們能成為科學傳播的媒介，用比較專門的術語來說，就是「連結」科學知識和常民生活的「邊界物」（boundary object）。

甚麼是「邊界物」呢？

我們可以想像，假設科學知識距離我很遙遠，那就表示科學世界跟我的生活世界是兩個平行的世界，若要讓我對科學知識產生興趣，又或者要讓科學知識進入到我的生活世界，需要有一個東西作為溝通橋樑，這個橋梁就稱為「邊界物」。

企劃腳本／陳康寧、林俊孝 美術設計／黃嬿羽

「邊界物」橫跨兩個不同文化世界，使得兩個世界產生了有意義的關聯。如果說，從專業的科學知識普及化到一般人可以理解、接受的程度，需要有一個轉換的過程，那麼「邊界物」就是關鍵「轉換工具」了！

過去很紅的公共電視電視劇《麻醉風暴》，緊湊劇情中融入了不少醫療科技，拍攝畫面儀器設備齊全外，還有擬真動刀過程，使得一般人對劇中呈現的醫學知識留下深刻印象，觀眾也瞭解到，手術現場除了有負責動刀的外科醫師外，還有位關鍵角色—麻醉醫師，全程把關病患健康狀況。

由於這些醫學知識是在故事脈絡中呈現，比起一般專業講授，更能引發觀眾共鳴。在這例子裏，《麻醉風暴》的故事內容便扮演了「邊界物」的角色。

但科技透過戲劇、媒體來傳播，仍必須注意到科學知識的客觀性、真實性，才能避免掉入「偽科學」的陷阱。為此黃俊儒特別關注科學新聞，他發現台灣很多科學新聞，不是對科學知識過於扭曲，就是太過片面，經常誤導群眾，因此，成立「科學新聞解剖室」對許多偽科學新聞做出深刻的剖析，並出版了三本一系列的科普書。

「剖析偽科學的手術刀有兩把，一把是『科學素養』，另一把是『媒體素養』。」黃俊儒微笑說。由於許多偽科學新聞都相當吸引人，在剖析這些新聞的過程，也可以把正確的科學觀念帶給讀者，並且培養讀者辨識偽科學的媒體素養。因此，當我們在看到標題、圖像吸引人的科學新聞時，必須採用懷疑的態度來消化這些報導，才不至於被假訊息牽著鼻子走，逐步建立起「媒體素養」。

Photo Credit: 黃國彰 黃俊儒發現台灣很多科學新聞，不是對科學知識過於扭曲，就是太過片面，經常誤導群眾。除了平日閱讀手機、書籍與平板來建立「科學素養」外，瞭解媒體背後運作，不要盡信媒體所餵養的資訊，而是抱持懷疑態度來吸收，如此，建立「媒體素養」亦同等重要。

科學傳播的重要，不僅讓我們的個人生活變得更好，也能幫助我們去參與科技的公共議題。「瞭解科學知識，然後去關心科技的公共議題，才能讓決策方做出比較全面的考量，假如一般民眾不願意參與，就只能任憑決策者左右。」黃俊儒語重心長地說。

音樂作為科學知識的傳播媒介，助於民眾瞭解科技議題

公民運動是推動台灣民主化的重要歷程，隨著科技發展，科技爭議成為了公民運動中常見的議題，如電磁波、焚化爐、工業廢水汙染、山坡地開墾等，其中又以「核能科技」涉及最為複雜。而這些爭議，都牽涉到人們對科學知識的理解。

換言之，人們沒有相關科學知識，很難進入科技議題的實質公共討論，若能在科技議題上融入更多科學知識，深化討論、促進反省，這個過程便可稱為「科學知識民主化」。

有趣的是，台灣近年來對核能的反省運動，音樂開始扮演起相當重要的角色，如2012年的「核電歸零」演唱會、2013年在凱達格蘭大道上的反核音樂會，以及2014年的「不核作」演唱會等。

不管是國內外，音樂介入社會運動都不是件罕見的事，但參與反思核能相關運動卻攸關科學知識，這些歌手不只是帶動氣氛、凝聚成員向心力而已，他們的音樂創作還展現了科學知識民主化的意涵：

反核運動裡他們去唱歌、對民眾講話，把某些意義寫在歌詞裡，所以在某種程度上他們不只是為藝術服務而已，他們還對某個科技議題做闡釋。

流行音樂作為日常生活的文化，自然是傳播科學知識的「邊界物」，而且影響範圍相當大。引起黃俊儒好奇的是，反核音樂到底展現了甚麼樣的科學知識民主化？

核能反思音樂的參與類型

黃俊儒親身到社會運動現場，採訪了十多位參與的獨立樂團、歌手，把反核音樂的參與形式歸為五大類型：

企劃腳本／陳康寧、林俊孝 美術設計／黃嬿羽

第一種「政治懷疑論」：歌手以音樂表達出對政府的不信任，不僅質疑政府別有居心，甚至覺得政府、企業間存在「暗盤」，為了利益而出賣人民。同時這種不信任，也擴大到對其他議題上。

第二種「風險機率論」：歌手不相信政府、企業或專家所提供的數據，即使核能算是風險「發生機率」低的科技，但核能一旦出現災難，就會帶來嚴重性後果。也就是說，即使專家們保證安全、穩定、沒有輻射，可歌手們認為，誰也無法保證核能是零風險。

第三種「生命哲學論」：這一類的論述表現出歌手的生命哲學觀，他們對生命有一個明確且完整的看法，認為人與土地、環境、動物具有緊密的關係，而人要回到大自然的簡樸生活中，萬物的存在意義就是延續宇宙的生命。

第四種「科技發展省思論」：這一類的論述對工業化、資本主義提出根本的批判，甚至指出理工科的科學養成過程，缺乏社會人文關懷。有歌手將這一類科學家批評為「一個不成熟科學家的傲慢」。

第五種是「任務分工論」：很多歌手並不是第一線的理念論述者，但他們基本上還是認同反核的理念，他們的任務就是透過音樂來激勵人心、提升士氣，所以他們的音樂會以簡單、反覆，且能琅琅上口、帶動集體情緒的創作為主。

怎樣才算是好的「科學知識民主化」音樂？

但可惜的是，上述五大類型的反核音樂參與型態，雖然有對反核的現況做出診斷、評論、指責，但卻沒有提出可能解決方法，第一、二種類型充滿濃厚的「不信任」，不容易展開新的對話，而第三、四種類型則較為理想，比較有討論、調整的空間，不會太過堅持一己的立場。

黃俊儒認為，反核音樂作為深化民主論述的角色，其傳播的知識應該要能鼓勵與落實「可外延知識」（extensible knowledge），包括預測性知識、可協商知識和可擴充知識。

簡單來說，「預測性知識」是指能針對反核議題提出可能的解決方式；「可協商知識」是指容許討論、修改與具彈性的知識；「可擴充知識」則是指歡迎加入、串連不同領域的觀點，以更多元的視角來共同建立的知識。

要做到「可外延知識」，相當依賴音樂創作人或歌手能夠對核能的知識有更深入的瞭解，雖然並不容易，但卻深具意義，特別是音樂作為流行文化，對於不同立場的溝通、科學知識的傳播，扮演起重要角色。如果樂手做到了，才能讓針對核能的討論不限於一種聲音，在百家齊鳴討論中，一同探索世界能源的方向。



Photo Credit: 黃國彰 黃俊儒期許音樂創作人、歌手，能夠對核能的知識有更深入的瞭解，對於不同立場的溝通、科學知識的傳播，將扮演起重要角色。

若一個公民社會可以同時提升科學素養與媒體素養，不僅能阻止偽科學新聞的傳播，對人民許多科技議題的參與、討論，也有相當幫助。畢竟，參與公共議題的討論，發揮理性對話的精神，才是民主的重要基石。

研究來源

黃俊儒（2015–2018）。你演的是什麼科學？從科學傳播的觀點解析流行文化中的科技意象。科技部專題研究計畫。

黃俊儒（2016–2020）。科學、流行文化與公眾理解─以台灣醫療節目為例。科技部專題研究計畫。

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：音樂也能很科學？ 中正黃俊儒：流行文化可幫助科學知識民主化

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航