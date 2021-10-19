【雲端閱讀計畫2021】朱家安 X 紀金慶：哲學讓我們思辨本質，能夠自由自在地跳脫框架

桃園市立圖書館與逗點文創結社共同規劃的「雲端閱讀計畫：打開你的哲學視角」堂堂來到第二屆，由哲學作家朱家安擔任主持人，帶領大家走進有趣的哲學生活。第二場對談由歐陸哲學專家紀金慶擔任嘉賓，與朱家安暢談「我從哲學學到什麼」。歡迎加入這場一場無時間差、無地域限制的閱讀饗宴！

不只要成為有能力生存的人，還要成為有能力享受生活的人

朱家安與紀金慶是哲學同行，但兩個人聚在一塊兒時，往往不是談哲學，而是唱歌，朱家安笑稱他們倆是好歌友。話鋒一轉，朱家安談到當代哲學主流主要有三種路線，分別為歐陸哲學、英美分析哲學及中國哲學。朱家安畢業於中正大學哲學系，專攻英美分析，而紀金慶是歐陸哲學系統的專家。隨後，朱家安以「哲學有用嗎」問道於紀金慶。

紀金慶表示，其實若是以歐陸哲學的傳統，對此一問往往不屑一顧，因為就像問藝術家「搞藝術有用嗎？」是一樣的無謂。而身為一名哲學人，在回覆任何問題前，都應該先來分析問題的本身，紀金慶直白地說：「什麼叫做有用呢？當我們在問一個學科是否有用時，我們實際上在問什麼？其實我們就是在問一個學科是否有錢途。有用的事物就值得嗎？世上有很多的事物也是世俗意義下的沒用，容我提醒各位，有時事物若要維持本質，就必須堅持自身的無用性。」

他認為，真正的友誼和愛情，跟有用與否無關，而是取決於個體之間的真心實情。為利益而維持的有用的情感，是最虛假、也無以持久的。情感有用嗎？對戀人來說，愛情有用嗎？或者對親人來說，情感有用嗎？所謂有用的思維是很受限的。

朱家安表示，在讀紀金慶作品《偽理性：走出科學神話、經濟迷思與體制牢籠，解救現代人孤獨、焦慮、迷惘的哲學處方箋》時，印象深刻的論述是：進到現代社會，人看待世界的方法改變了，比如哲學人看見噴射客機，可能會思考的是：當其零件全部都換完後，它還是原來的噴射客機嗎？當大多數人會認定這樣的思考是無意義的，比較應該討論的是：可以乘載多少人、吃多少油、多少成本和營運等等所謂正常的問題。易言之，都是關於利益、賺錢的想法，現代人變得只能也只懂討論利益，其餘的部分都被剔除了。

「賺錢等於有用也等於值得這樣的念頭，是社會對我們的生活習慣和價值觀動手腳的證明。最早，錢不過是一個被發明來服務人的工具，很方便，但後來錢暴走了，不只用來交換東西，也被用來衡量我們人的價值。而某些問題的提出，最初就已預設想要的期待與答案。一般人在講的有用，是社會養成的慣性思維，意指工作、職業與金錢等，那也就收窄功用的討論與想像力。但用處應當是中性的，不是嗎？如果愛情對我來說舒服、愉快，它難道不就是有用的嗎？我想，哲學的價值在讓我們思辨本質，同時能夠自由自在地跳脫框架。」朱家安字字珠璣地回應。

「這世界上，沒有任何一個東西學了是沒有用的，人生裡有很多東西是值得的。我們對所謂有用的理解真的太狹隘了。」紀金慶直指核心地講著：「人難道一輩子就要活在考試裡，像是國、高中時期永無止境地延長，一直都是在比較金錢、名次和位置嗎？社會要我們必須走在勝利、贏取更多金錢的道路上，好像人生只剩下這個維度而已，不需要、也不可能有更深刻的東西，但世間不是還有許多深刻的東西等待我們去認識和學習嗎？」

紀金慶以為，大學時期的教育是社會或說大人們的手較難以伸入、干預的階段，不讓成績決定所有，相對來說可以更自由地去挖掘自身的喜好和興趣。紀金慶眼底閃現深邃光亮：「我們所學過的是奪不走的，就是後來的人生總是落敗的，可是那曾經見識過的深刻，不會消逝。那裡有一個驚奇的、不可思議的的世界持續存在著。而我也相信，自己本能擅長或本能喜好的，才能走得更為長久，也才能在社會沒能夠第一時間給你獎勵回饋，甚至於山窮水盡時，還有自己可以支撐著走下去。」

朱家安則提到桑德爾《成功的反思》，「教育和高等教育是為了給人機會實現自我，但是後來卻變成讓人容易互相比較，形成鄙視鏈。」他坦率地表明：「社會總是在告訴我們必須成為有能力生存的人。可是一個只有工作、但沒有生活品質的人，真的就是好嗎？錢是好東西，不就因為可以讓生活變得更好，然而如果把賺來的錢轉換成生活品質的提升，那不就是浪費了嗎？我想，現代人更需要成為有能力享受生活的人。」

哲學有三種清楚：邏輯式、感覺式、意境式

關於當代哲學的討論主流，朱家安如是闡述：歐陸哲學更為重視哲學史、哲學家，經常強調必須深入某哲學家去研究、讀通，繼而發現其思想可能與身體和經歷有都有相關。而英美分析哲學不走一以貫之的方法論，其教法是科學式的，就像物理學甚少講物理史，而是直接將知識作為通用的工具。朱家安自承：「在分析哲學裡學到最有用的就是，可以把話講得清楚的習慣和方式，可以清楚表達的能力是很珍貴的，尤其是對我的演講與專欄寫作有相當大的幫助。」

紀金慶則提及哲學大師勞思光，擅長以英美分析的方式切入中國哲學，以提綱挈領的方式講得很清楚，就像大宅院的老管家，裡裡外外都很清楚，無一掛漏。他也談到，英美分析哲學跟20世紀的資本主義、科學主義有關，在上世紀40年代左右，就是對應德國、義大利哲學體系與意識形態而崛起。簡言之，在文化、氣質上呢，英美哲學跟科學走得更近，而歐陸哲學則較為靠近藝術、人文和歷史。

「歐陸哲學是很深邃的，但卻有一個壞習慣，會故意說不清楚。可是這也正是它的方法論或說魅力之所在。它的難在於迂迴曲折、難以盡解。而英美分析是科學家的那種難，極盡細碎的分解到教人無可親近。如果再把中國哲學拉進來一起對比的話，哲學有三種清楚，一個是用邏輯去表達，這是英美分析哲學。另一種則是用人文藝術去表達、講究感覺式的歐陸哲學。然後，中國哲學則是意境式的清楚。」紀金慶儼然大開方便之門，為讀者們直接揭示三種哲學門道的特質。

關於紀金慶的闡述，朱家安也深有所感：「中國哲學真的很講生命意境。英美分析哲學研究，確實總是試圖釐清某種概念，找到適用的必要條件，而新的定義得用原有的定義去述說，但完善的定義是不可得的，永遠都可以繼續追擊，是以技術上會瑣碎得無從理解。在文學裡，我們會說這個比喻很精準，可是以邏輯上來說，比喻就是不可能精準啊，它就是企圖呈現最相似也最重要的東西，歐陸哲學無疑就是如此。」

「所以說，根本沒有最好用的哲學理論。或者說，沒有什麼哲學理論是不好用的，關鍵是誰在用、怎麼用。」紀金慶以金庸武俠小說《天龍八部》為例，蕭峰在聚賢莊力戰武林豪傑，當中原人質疑他並非漢人、憑甚麼用降龍十八掌之際，蕭峰二話不說就用最基本的武功太祖長拳，一樣打趴眾人，而小說裡頭最神祕的掃地僧則壓根沒有武功招數。

紀金慶結語道：「天下武功沒有哪一門可以打遍天下，是真正的無敵手。任何一種哲學理論就像一門武功，只要足夠深入地學通了，就能夠貫通一切。這才是學問的真實威力啊。」

（備註：本文內容由直播重點與直播前的短訪編輯而成。）

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航