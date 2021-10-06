阿爾登宣布三階段解封奧克蘭，專家憂毛利人易染疫卻接種率低：歷經殖民他們更在乎「自由做出選擇」

作為全球少數在去（2020）年將COVID-19感染人數清零的國家之一，紐西蘭於今年再度爆發疫情後，其最大城市奧克蘭（Auckland）從8月中旬起就持續進行嚴格的封城。但在週一，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布，紐西蘭將逐步放寬奧克蘭部分的防疫措施，把防疫目標從「清零」轉向疫苗接種率的提升。

「因為我們（那時）沒有疫苗，所以清零很重要」阿爾登表示，「但我們現在有了，所以可以開始改變策略。我們有了更多選擇，並有足夠的理由對未來感到樂觀，不過也不能太急躁。」

此外，根據《中央社》報導，紐西蘭政府在3日也宣布邊境管理的新制。從11月1日起，17歲以上的外籍旅客必須完整接種2劑疫苗才能入境，同時列出政府接受的22家疫苗廠牌，當中除了包含AZ疫苗、BNT疫苗及莫德納疫苗外，台灣的高端疫苗也名列在內。

高風險區奧克蘭三階段放寬限制，阿爾登：90％接種率就會結束封城

在紐西蘭境內，高風險區奧克蘭的邊境會暫時保持關閉，雖然奧克蘭會持續維持三級警戒，但阿爾登宣布將進行三階段的放寬措施，第一階段讓民眾能夠在外和別人見面，一次不能超過2個家庭，人們也可以到海邊遊玩或狩獵。

第二階段則是允許零售商店重啟，但必須遵守戴口罩和社交距離的規定，游泳池、動物園即將開放，民眾可以在外見面的人數提高到25人。第三階段允許50人聚會，理髮師等需要近距離接觸的行業也會跟著開放。

根據《衛報》報導，面對越來越大的壓力，阿爾登日前表示，她的防疫策略從來就不是清零，而是積極地消滅病毒。她也曾指出，一旦超過90％以上的人口完全接種疫苗，就會結束嚴格的封城。

截至4日，紐西蘭有49％的12歲以上人口完全接種，總共79％人口至少接種過1劑COVID-19疫苗。

毛利人接種率低，學者憂放寬限制不利脆弱群體

然而，紐西蘭複雜系統研究中心「Te Pūnaha Matatini」的首席研究員Dion O’Neale表示，基於社區感染的潛在案例仍然存在，疫情廣泛傳播的風險一直在增加：「限制人們外出會面能減少見面時傳播的風險，但如果以俄羅斯輪盤遊戲來比喻，這只是在槍裡裝入比較少的子彈，而不是盡量減少玩輪盤的次數。」

此外，奧塔哥大學（Otago University）副校長、免疫學家Dianne Sika-Paotonu警告，任何像放寬限制這類太早的轉變，都有可能對最脆弱的一群紐西蘭人產生可怕的影響。

根據《衛報》報導，數據顯示，毛利人和紐西蘭的太平洋島民染疫的風險程度更高，當前疫情中有62.6％的確診者是太平洋島民、19.5％是毛利人；《坎培拉時報》指出，毛利人和太平洋島民的社群約佔紐西蘭人口的五分之一，但在本次的確診人數中卻佔了五分之四。

事實上，歷史已經告訴我們毛利人在傳染病大流行下的危機。公共健康專家、奧克蘭大學副教授Collin Tukuitonga在《The Conversation》中指出，毛利人在1918年死於流感大流行的人數是歐洲人的8倍，1957和2009年的流感爆發也發生過類似的狀況。

Tukuitonga在這篇9月21日的文章中指出，要紐西蘭人「學會和病毒共存」言之過早，這可能會讓弱勢者更容易接觸到疾病，「在最脆弱的人們疫苗覆蓋率仍低的情況下放棄清零的策略，是非常魯莽且不負責任的。簡單來說，會有更多毛利人和太平洋島民死亡。」

毛利人歷經殖民、更重視「自由做出選擇」的自主權

的確，在接種率方面，這兩種群體正處於相當不利的處境。在紐西蘭12歲以上疫苗覆蓋率達到79％、完全接種率為49％的情況下，竟只有57％的毛利人接種第1劑、31％得到2劑疫苗的完全保護，而太平洋島民的接種率略少於紐西蘭平均。

《紐西蘭國家廣播電台》指出，毛利人更容易受到疫情的影響，但他們也是對政府的作為抱持更多懷疑的一群。

毛利人記者Leigh-Marama McLachlany在今年3月於《衛報》發表評論，其中指出毛利人更懷疑疫苗的安全性。當時，毛利黨的聯合領導人Rawiri Waititi表示，他不會告訴毛利人他們必須接種疫苗，因為他們重視傳統上讓每個人都能自由做出選擇的「mana motuhake」。

記者McLachlany認為，雖然Watiti的說法沒有被太多人同意，但他對「mana motuhake」的看法是正確的，這是毛利人自決的表現。在毛利人經歷殖民、被剝奪決策的權力之後，他們高度重視這件事情。

記者McLachlany也指出，很多毛利人不相信權威、不盲目跟風，尤其對許多人來說，對疫苗安全性的疑慮結合了對國家衛生體系的不信任，畢竟在毛利人長期接受較差的醫療服務，目前平均仍比非毛利人早7年死亡。

McLachlany表示：「我們在疫情中看到的是，在一群人因為殖民造成了代際創傷（Transgenerational Trauma），並持續對權威有負面的經驗時，究竟會發生什麼事情。」

《坎培拉時報》報導，在放寬新制發布後，毛利電視台（Maori TV）的Whatitiri Te Wake寫道：「這對於毛利人和太平洋島民、尤其年輕人而言，形同宣判死刑，除非能夠確保接種的促進。」

毛利黨（Maori party）的領導人則認為新制讓毛利人成為「可犧牲的」一群，綠黨也憂心弱勢群體和孩子可能會被感染。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範