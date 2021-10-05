2021/10/05,
國際

在德國買鐵路小童票

在德國買鐵路小童票
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

從南到北，你坐了二十幾公里的鐵路，經歷了幾個不同的世界。

斯圖加特的鐵路網，10月3日有半價優惠，慶祝德國統一日。意味著成人也可買小童票，廉價乘搭市內交通。

這些市內交通包括穿越城市和鄉鎮的S-Bahn、巴士和電車，可說是很吸引的優惠。這個德南都會的電車，有些像地鐵，不少車站都在地底，所以又稱作U-Bahn，即是地下鐵路。從最南方坐S-Bahn到最北方，從林蔭的樹林駛入市郊，看見身旁疏落的平房和路人，然後車徐徐開進市中心，幾座高樓和酒店，再加上中央車站的龐形建築，像去了另一個世界。然後車漸漸駛離繁忙的市中心，又再開往另一個森林，高偉大樹下陽光的掩影，打在鐵路旁的軌道，探頭往外望見幾個踏單車的遊人。你選擇在這裡下車，在他們身旁散步，飽覽同一個怡人的風景。從南到北，你坐了二十幾公里的鐵路，經歷了幾個不同的世界。

拿著小童票，總令人想起小時候用小童票坐香港的火車。那時還未有八達通，小童都用票價20元粉紅色的電子儲值票。用到最後一程，只剩幾角，還可以搭到很遠的地方，不用補錢。那是鐵路公司有人情味的年代，今天再難復見。火車從紅磡一直穿過畢架山隧道，再經沙田駛往大埔。在沒有智能電話的年代，很多人都愛看風景。當火車離開隧道，大家都會望出窗外，享受那絲絲的陽光。今天大家都沈醉在電子的世界，就算還是同一路段，都很少再會留意外面的風光。近年，你對那家鐵路公司的一些立場很是失望，回去都盡量不搭，小時候去新界旅行的回憶，都只有藏在心底。

今天在德國，你終於買了一張很多年都沒用過的小童票，然後隨意坐上一列剛進月台的車。在那裡，你想著二十年前和父母的那一趟行程，看見窗外騎單車的德國人，想著那年六歲的你，就在吐露港畔學會騎車。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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